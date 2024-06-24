Ещенко про Промеса: «Сильный футболист, зачем от таких отказываться? Насчет криминала мы не знаем, можем только догадываться, читать в СМИ»

Андрей Ещенко уверен, что «Спартак» не должен отказываться от Квинси Промеса.

Ранее сообщалось, что Промес скоро вернется в Россию из ОАЭ – вопрос возвращения 32-летнего нидерландца близок к решению на уровне министерств двух государств. Москвичи заключат с игроком новый контракт, как только он вернется в РФ.

«Отличные новости. Все будут довольны его возвращению, радостное событие. Если я буду в Москве, то встречусь с ним. Пускай сначала вернется, а потом уже можно посидеть.

Думаю, технику он не растерял за шесть месяцев. У него отличные данные. Надо только набрать физическую форму. Техника не пропадет, понимание игры в футбол тоже», – сказал бывший защитник «Спартака» для Legalbet.

«Насчет криминала мы не знаем, можем только догадываться, читать в СМИ. С точки зрения профессионала футбольного мира он хорош. Почему бы и не продлить контракт? Сильный игрок. Нет незаменимых. В данной ситуации он хороший и сильный футболист. Зачем от таких отказываться?

Способен ли кто-то быть лидером « » в отсутствие Промеса? В последний момент не было такого, разногласия были. Поэтому, может, с его возвращением он возобновит свой статус лидера», – цитирует Ещенко « ».

Напомним, в середине мая футболиста московского клуба освободили из-под стражи под залог. Ему запрещено покидать Объединенные Арабские Эмираты. Промес был освобожден на условиях ожидания рассмотрения дела об экстрадиции в Нидерланды. Игрок был задержан полицией после сборов команды в ОАЭ. Дело игрока о ДТП в Дубае было закрыто.

Суд в Амстердаме заочно осудил футболиста на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также Промес был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.

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