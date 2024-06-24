Ещенко про Промеса: «Сильный футболист, зачем от таких отказываться? Насчет криминала мы не знаем, можем только догадываться, читать в СМИ»

Теги Спартак Андрей Ещенко премьер-лига Россия Советский спорт Квинси Промес Футбол

Андрей Ещенко уверен, что «Спартак» не должен отказываться от Квинси Промеса.

Ранее сообщалось, что Промес скоро вернется в Россию из ОАЭ – вопрос возвращения 32-летнего нидерландца близок к решению на уровне министерств двух государств. Москвичи заключат с игроком новый контракт, как только он вернется в РФ.

«Отличные новости. Все будут довольны его возвращению, радостное событие. Если я буду в Москве, то встречусь с ним. Пускай сначала вернется, а потом уже можно посидеть.

Думаю, технику он не растерял за шесть месяцев. У него отличные данные. Надо только набрать физическую форму. Техника не пропадет, понимание игры в футбол тоже», – сказал бывший защитник «Спартака» Ещенко для Legalbet.

«Насчет криминала мы не знаем, можем только догадываться, читать в СМИ. С точки зрения профессионала футбольного мира он хорош. Почему бы и не продлить контракт? Сильный игрок. Нет незаменимых. В данной ситуации он хороший и сильный футболист. Зачем от таких отказываться?

Способен ли кто-то быть лидером «Спартака» в отсутствие Промеса? В последний момент не было такого, разногласия были. Поэтому, может, с его возвращением он возобновит свой статус лидера», – цитирует Ещенко «Советский спорт».

Напомним, в середине мая футболиста московского клуба освободили из-под стражи под залог. Ему запрещено покидать Объединенные Арабские Эмираты. Промес был освобожден на условиях ожидания рассмотрения дела об экстрадиции в Нидерланды. Игрок был задержан полицией после сборов команды в ОАЭ. Дело игрока о ДТП в Дубае было закрыто.

Суд в Амстердаме заочно осудил футболиста на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также Промес был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.

Похоже, Квинси вырвется в Россию. Как?!

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27 комментариев
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Мы не знаем, можем только догадываться, читать приговор суда 🤡
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+36
Насколько нужно быть #########, чтобы отмазывать это существо только потому что существо мяч хорошо пинает? Уму непостижимо.
Он в тюряге должен сидеть, а ему спартачок миллионы платить продолжит под одобрительный визг фанатья.
+35
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+29
"Насчет криминала мы не знаем, можем только догадываться"

Решение суда? Мы не знаем что это такое, если бы мы знали что это такое, но мы не знаем, что это такое
+27
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+25
Спартаковцы не могут знать насчет того, круглая ли земля. Могут только догадываться, читать в сми
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+15
Похоже, спартаковцы не откажутся даже от серийного маньяка, а не только от контрабандиста наркотиков и осужденного за поножовщину, если он будет хорошо пинать по мячу. Такие уж они люди, такой у них клуб по интересам...
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+6
Не забываем,что админресурс у Зенита,который отказался от Кокорина,но его подобрал Спартак. Потом Промес погряз в совсем уж черных делах,но и тут говорят,что ничего страшного. Вызволять уголовника,потом его покрывать. Вот теперь что такое Спартак. Отстойник для уголовников.
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Позорища просто. Зайди решение суда прочитай, у человека преступлений уже целый вагон. Зачем барыгу везти сюда? Не, я всё понимаю, Промес для Спартака по игре это лидер и другого такого на рынке они не найдут, но репутацию не отмоешь. Отмазывать уголовника и привозить его обратно в Россию это просто позор я не знаю какого масштаба
+8
-3
+5
Ответ Рашпель793
Насколько нужно быть #########, чтобы отмазывать это существо только потому что существо мяч хорошо пинает? Уму непостижимо. Он в тюряге должен сидеть, а ему спартачок миллионы платить продолжит под одобрительный визг фанатья.
В смысле мяч пинает- отмазывают его не из-за этого ( Смолова и Коко полоскали так что мама не горюй - чуть ли не враг государства!) - тут дело всё в борще
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Ещенко после фотографии в стрингах трудно воспринимать всерьёз.
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+4
Ответ Циник Петербургский
Похоже, спартаковцы не откажутся даже от серийного маньяка, а не только от контрабандиста наркотиков и осужденного за поножовщину, если он будет хорошо пинать по мячу. Такие уж они люди, такой у них клуб по интересам...
2026: "Мы не можем знать, скольких людей порезал Промес. Можем лишь читать СМИ."
+5
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Наличествуют некоторые сомнения в том, умеет ли Ещенко читать
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Ноу проблем, ноу криминалити»
В. Мутко
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Ещенко тоже подсел?
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Ответ bubon1k
Мы не знаем, можем только догадываться, читать приговор суда 🤡
Просто майор Антон Промесов прилагает все усилия чтоб ещё сильнее разлагать и без того прогнивший западный мир, может ему ещё и медаль дадут за заслуги перед отечеством или героя😁
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спортс пора переименовать в прокурор.ру
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Читать СМИ можем, читать приговор суда не можем. Такая вот диллема🤷‍♂️
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Приговор для нас не приговор, добавил Ещенко
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".. пусть сначала вернётся,а потом и посидим.."- в новостях о Промесе,слово " посидим" имеет двойственный смысл .
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Если прочитать целиком статью, то у него получается противоречие прямо в рамках двух соседних предложений: "Незаменимых нет" и "он сильный футболист","почему бы и нет".
Если "незаменимых нет", то зачем тогда продлевать во вред своей репутации, которая только начала демонстрировать хоть какие-то признаки восстановления ввиду отсутствия скандалов?!
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Ещенко: "Пускай сначала вернётся, а потом уже можно посидеть"🤔
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Насчет криминала Чикатило мы не знаем, можем только догадываться, читать СМИ
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Какой позор🤦
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Ответ Циник Петербургский
Похоже, спартаковцы не откажутся даже от серийного маньяка, а не только от контрабандиста наркотиков и осужденного за поножовщину, если он будет хорошо пинать по мячу. Такие уж они люди, такой у них клуб по интересам...
это называется полная массовая потеря совести у спартака((((
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Какие коварные СМИ в Нидерландах.
Если клевета, Промес может поднять бабла, Запад все таки!
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