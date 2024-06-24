Дом мамы Рабьо ограбили – ее адрес опубликовали в Telegram. Полиция задержала пятерых преступников

Дом матери Адриена Рабьо ограбили.

Инцидент произошел во французском городе Сен-Жермен-ан-Ле в воскресенье. Около 12:45 по местному времени женщина прогнала двух незнакомцев, которые находились в ее саду. Полицейские быстро прибыли на место происшествия, провели обыск в этом районе и задержали троих подозреваемых, которые пытались скрыться на автомобиле.

Через несколько минут другой житель сообщил представителям правоохранительных органов о присутствии других воров в районе. Полиция задержала еще двоих злоумышленников, у которых были обнаружены украденные вещи на сумму 9 900 евро.

Один из преступников сообщил, что адрес матери футболиста « » и сборной Франции был опубликован в телеграм-канале.

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