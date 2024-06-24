Дом мамы Рабьо ограбили – ее адрес опубликовали в Telegram. Полиция задержала пятерых преступников

Теги Ювентус Сборная Франции по футболу серия А Италия происшествия Адриен Рабьо Футбол

Дом матери Адриена Рабьо ограбили.

Инцидент произошел во французском городе Сен-Жермен-ан-Ле в воскресенье. Около 12:45 по местному времени женщина прогнала двух незнакомцев, которые находились в ее саду. Полицейские быстро прибыли на место происшествия, провели обыск в этом районе и задержали троих подозреваемых, которые пытались скрыться на автомобиле. 

Через несколько минут другой житель сообщил представителям правоохранительных органов о присутствии других воров в районе. Полиция задержала еще двоих злоумышленников, у которых были обнаружены украденные вещи на сумму 9 900 евро.

Один из преступников сообщил, что адрес матери футболиста «Ювентуса» и сборной Франции был опубликован в телеграм-канале. 

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30 комментариев
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Это те персонажи ограбили, за которых призывает голосовать сборная Франции, в том числе и сам Рабьо.
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Как-то слабо верится, ведь Франция благодаря наплыву мигрантов становится самым безопасным регионом Западной Европы. С уличной преступностью покончено, заявлял Макрон.
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Как-то слабо верится, ведь Франция благодаря наплыву мигрантов становится самым безопасным регионом Западной Европы. С уличной преступностью покончено, заявлял Макрон.
Тут домашняя и садовая. А с уличной -- покончено!
+24
-1
+23
Джунтоли компенсацию за уход забрал
+9
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+9
Ответ salogiannis
Тут домашняя и садовая. А с уличной -- покончено!
Выгнали преступников с улиц, приходится им теперь по домам шляться.
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Боссы ПСЖ и Ювентуса отбивают потраченное на молочного брата Мораты?🤓
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Какие-то лайтовые преступники, что мать взяла и прогнала их.
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Если в Telegram,то это был Дмитрий Медведев .Он там главный шалунишка
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Ответ Андоррский почтальон
Какие-то лайтовые преступники, что мать взяла и прогнала их.
Мать Рабьо туда может ограбить.
В 2014-ом поджидала Блана на парковке чтоб напрячь за сына, пришлось вызывать охрану.
+5
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+4
Футболисты сборной Франции просили прийти на выборы электорат леваков, что бы хотя бы на время выборов обезопасить свои семьи от грабежей. Много ходов очка🤔
+4
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+4
Насчёт мамы Рабьë есть хорошая статья (СЭ от 18.12.2022). Называется "Самая жесткая мама мирового футбола". Достаточно также найти еë фото, ростом почти с сына, а рост Адриана 188 см. Лоран Блан от неë спасался бегством, на семейство Мбаппе она тоже наезжала, в еë семье домострой, сын пикнуть боится. Был вариант с МЮ, но мама потребовала такой контракт что клуб отказался.
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Ответ Knife707
Это те персонажи ограбили, за которых призывает голосовать сборная Франции, в том числе и сам Рабьо.
Перефразируя один мем: Там, во Франции, все сумасшедшие. Вот, например, выступление на передаче.
Корина Масьеро* агитирует голосовать за ультра-левый "Новый Народный Фронт" Жан-Люка Меланшона и против Марин Ле Пен:
"Надо голосовать за Новый Народный Фронт. Просто голосуйте и всё.
Голосуйте против чумы [Марин Ле Пен], этого живого -овна, которое возрождается у нас. Эй, тёлки, идите, бл---, голосуйте. Иначе, б----ь, запретят аборты и всё такое.
[Если победит Ле Пен] нам всем ---дец. У меня есть друзья, гейская пара, они говорят, что если эти у--ки победят, то нас линчуют."

* французский деятель культуры и кино.
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Меня терзают смутные сомнения. Как Джунтолик пришел, так вдруг у Погбы допинг, у Аллегри истерика, у мамки Рабё грабеж...
Кто ж им в тг ее адрес выдал-то
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Такой нативки у телеги давно не было)
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у нас они на домофоне бы развернулись))
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Ждем пресс-конференции Мбаппе, Салиба и Дембеле, которые скажут, что мама Рабье должна была отдать сама доступный кэш так как на одно пособие по безработице очень сложно содержать большие африканские семьи.
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Ответ Diego 95
Когда нить такие как ты поймут,что не из за великой любви пускают мигрантов,а из за того пока ты сидишь в офисе,наливаешь воду из кулера,и болтаешь как провел пятницу разделив с друзьями счет,и 30 лет оплачиваешь ипотеку,эту воду в кулере кто то должен менять,квартиру тебе кто то должен строить и т д..Элементарный пример,со склада пятерочки забрали мигрантов,и магазины на юго западе Москвы встали с пустыми полками..Минусуйте,если это решит ваши проблемы)
самый главный миф леваков - мигрантов завозят как рабочую силу
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Представители разнообразия?
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Работники Ювентуса, 100%
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Ответ ag2cidk
Сложно представить, что в России такое возможно
Зачем в России по мелочи творить, если всякие кержаковы сами бабки несут жуликам?
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Ответ Knife707
Это те персонажи ограбили, за которых призывает голосовать сборная Франции, в том числе и сам Рабьо.
Как будто с новой властью таких грабежей не будет 🤦🏻‍♂️
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Ответ Diego 95
Когда нить такие как ты поймут,что не из за великой любви пускают мигрантов,а из за того пока ты сидишь в офисе,наливаешь воду из кулера,и болтаешь как провел пятницу разделив с друзьями счет,и 30 лет оплачиваешь ипотеку,эту воду в кулере кто то должен менять,квартиру тебе кто то должен строить и т д..Элементарный пример,со склада пятерочки забрали мигрантов,и магазины на юго западе Москвы встали с пустыми полками..Минусуйте,если это решит ваши проблемы)
Сидят на пособие по безработице, делают кучу детей, попутно грабят, насилуют, убивают и временами устраивают теракты. Крутая рабочая сила в Европе
+1
-1
0
Ответ Knife707
Это те персонажи ограбили, за которых призывает голосовать сборная Франции, в том числе и сам Рабьо.
Когда нить такие как ты поймут,что не из за великой любви пускают мигрантов,а из за того пока ты сидишь в офисе,наливаешь воду из кулера,и болтаешь как провел пятницу разделив с друзьями счет,и 30 лет оплачиваешь ипотеку,эту воду в кулере кто то должен менять,квартиру тебе кто то должен строить и т д..Элементарный пример,со склада пятерочки забрали мигрантов,и магазины на юго западе Москвы встали с пустыми полками..Минусуйте,если это решит ваши проблемы)
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Ну всё, Рабьо теперь играть больше не будет.
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Двери все открыты
Ну, где же вы, бандиты?!
Пусть придут не шестеро
Хотя бы впятером...
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Стой‼️🖐 А то мама Рабьо - будет стрелять.☝️
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С Мамой шутки плохи !
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