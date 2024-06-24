Дом мамы Рабьо ограбили – ее адрес опубликовали в Telegram. Полиция задержала пятерых преступников
Дом матери Адриена Рабьо ограбили.
Инцидент произошел во французском городе Сен-Жермен-ан-Ле в воскресенье. Около 12:45 по местному времени женщина прогнала двух незнакомцев, которые находились в ее саду. Полицейские быстро прибыли на место происшествия, провели обыск в этом районе и задержали троих подозреваемых, которые пытались скрыться на автомобиле.
Через несколько минут другой житель сообщил представителям правоохранительных органов о присутствии других воров в районе. Полиция задержала еще двоих злоумышленников, у которых были обнаружены украденные вещи на сумму 9 900 евро.
Один из преступников сообщил, что адрес матери футболиста «Ювентуса» и сборной Франции был опубликован в телеграм-канале.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
В 2014-ом поджидала Блана на парковке чтоб напрячь за сына, пришлось вызывать охрану.
Корина Масьеро* агитирует голосовать за ультра-левый "Новый Народный Фронт" Жан-Люка Меланшона и против Марин Ле Пен:
"Надо голосовать за Новый Народный Фронт. Просто голосуйте и всё.
Голосуйте против чумы [Марин Ле Пен], этого живого -овна, которое возрождается у нас. Эй, тёлки, идите, бл---, голосуйте. Иначе, б----ь, запретят аборты и всё такое.
[Если победит Ле Пен] нам всем ---дец. У меня есть друзья, гейская пара, они говорят, что если эти у--ки победят, то нас линчуют."
* французский деятель культуры и кино.
Кто ж им в тг ее адрес выдал-то
Ну, где же вы, бандиты?!
Пусть придут не шестеро
Хотя бы впятером...