Рабьо о выборах во Франции: «На карту поставлено будущее страны, это животрепещущая тема. Призываем людей проголосовать, а не давать другим возможность выбирать за них»

Адриен Рабьо высказался о политической ситуации во Франции.

На выборах в Европарламент первое место заняла партия Марин Ле Пен «Национальное объединение». После этого президент страны Эммануэль Макрон распустил Национальную ассамблею и объявил внеочередные выборы.

«На карту поставлено будущее Франции, это очень важная тема, даже животрепещущая. Каждый волен думать, что хочет, и высказывать свое мнение. Мы хотим призвать людей пойти и проголосовать, а не давать другим возможность выбирать за них.

Я не скажу, за кого буду голосовать, но мы живем в условиях демократии, и это нужно принять. Тот, кто наберет наибольшее количество голосов, будет избран народом.

Но мы не должны паразитировать на этом внутри группы, нам нужно участвовать в соревновании. Было бы неплохо, если бы мы могли немного отложить этот вопрос в сторону», – сказал полузащитник сборной Франции и « ».

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