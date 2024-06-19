Рабьо о выборах во Франции: «На карту поставлено будущее страны, это животрепещущая тема. Призываем людей проголосовать, а не давать другим возможность выбирать за них»
Адриен Рабьо высказался о политической ситуации во Франции.
На выборах в Европарламент первое место заняла партия Марин Ле Пен «Национальное объединение». После этого президент страны Эммануэль Макрон распустил Национальную ассамблею и объявил внеочередные выборы.
«На карту поставлено будущее Франции, это очень важная тема, даже животрепещущая. Каждый волен думать, что хочет, и высказывать свое мнение. Мы хотим призвать людей пойти и проголосовать, а не давать другим возможность выбирать за них.
Я не скажу, за кого буду голосовать, но мы живем в условиях демократии, и это нужно принять. Тот, кто наберет наибольшее количество голосов, будет избран народом.
Но мы не должны паразитировать на этом внутри группы, нам нужно участвовать в соревновании. Было бы неплохо, если бы мы могли немного отложить этот вопрос в сторону», – сказал полузащитник сборной Франции и «Ювентуса».
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Странно. А пот Мбаппе сказал, за кого надо проголосовать. Есть два мнения: его и неправильное.
Рабье обращается к тем, кто сам в состоянии понять, что нужно делать.
Вот и вся разница.
Ну а про мнение (его и неправильное) это ты уже сам додумал.
А вот афрофранцузские футболисты, понятное дело, у них одно только мнение может быть в этом вопросе.
Показательно, что Жиру сказал тоже самое, что просто призывает голосовать, а указывать за кого - не будет. Просто его не цитировали здесь.
Его можно понять
РЕСПЕКТ.
МЕСТНЫЕ ЛИБЕРАЛЫ - ЗАЧМОРЯТ.