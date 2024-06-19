Рабьо о выборах во Франции: «На карту поставлено будущее страны, это животрепещущая тема. Призываем людей проголосовать, а не давать другим возможность выбирать за них»

Теги Ювентус Сборная Франции по футболу серия А Италия Адриен Рабьо Политика Футбол

Адриен Рабьо высказался о политической ситуации во Франции.

На выборах в Европарламент первое место заняла партия Марин Ле Пен «Национальное объединение». После этого президент страны Эммануэль Макрон распустил Национальную ассамблею и объявил внеочередные выборы.

«На карту поставлено будущее Франции, это очень важная тема, даже животрепещущая. Каждый волен думать, что хочет, и высказывать свое мнение. Мы хотим призвать людей пойти и проголосовать, а не давать другим возможность выбирать за них. 

Я не скажу, за кого буду голосовать, но мы живем в условиях демократии, и это нужно принять. Тот, кто наберет наибольшее количество голосов, будет избран народом. 

Но мы не должны паразитировать на этом внутри группы, нам нужно участвовать в соревновании. Было бы неплохо, если бы мы могли немного отложить этот вопрос в сторону», – сказал полузащитник сборной Франции и «Ювентуса». 

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34 комментария
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Раз не может сказать за кого, значит за Ле Пен ))
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не могу сказать, значит по-любому белый расист))
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"Я не скажу, за кого буду голосовать, но мы живем в условиях демократии, и это нужно принять"

Странно. А пот Мбаппе сказал, за кого надо проголосовать. Есть два мнения: его и неправильное.
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+19
это самое адекватное что мы слышали на этом Евро про политику
+14
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+11
Напоминает евро 96. После матча Россия-Италия комментатор от лица сборной призвал сделать правильный выбор, "понимаешь".
+10
-3
+7
Все просто. афрофранцузские футболисты обращаются к категории людей, которым нужно разжевать, что делать.
Рабье обращается к тем, кто сам в состоянии понять, что нужно делать.
Вот и вся разница.
+6
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+6
Лучше бы о турнире думали. Немцы вон весь Катар рот закрывали, боролись за все хорошее и результат был печален. Французы походу решили передовой опыт перенять у коллег.
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Ответ unreality
Раз не может сказать за кого, значит за Ле Пен ))
Наш слоняра, получается)
+9
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+2
Короче отлетят в 1/8 или 1/4, классика когда во время турнира думаешь о чем то постороннем
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Ответ Алешка Терминатор
"Я не скажу, за кого буду голосовать, но мы живем в условиях демократии, и это нужно принять" Странно. А пот Мбаппе сказал, за кого надо проголосовать. Есть два мнения: его и неправильное.
Опять неточный комментарий (что не ново). Мбаппе не говорил, ЗА кого надо голосовать. Он сказал, что надо прийти на выборы, чтобы их не выиграли крайние партии (очевидно имелась в виду партия Ле Пен). Помимо партии Ле Пен и Макрона там есть еще пяток партий, из которых можно выбрать.

Ну а про мнение (его и неправильное) это ты уже сам додумал.
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Ответ Никита Никитин
Так Рабьо вроде белый, чего он то завелся
А с чего ты решил, что он на стороне черного зла? Он очень аккуратно сказал, из текста непонятно.
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Настоящий француз проголосует против Макронизма и глобализма.
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Мне это напоминает полит ситуацию в сборной Германии в 2022. Германия тогда даже из группы не вышла..
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Ответ Дима Берин
Все просто. афрофранцузские футболисты обращаются к категории людей, которым нужно разжевать, что делать. Рабье обращается к тем, кто сам в состоянии понять, что нужно делать. Вот и вся разница.
И даже проще, Рабье не может сказать идите голосуйте против Макрона, его назовут расистом. Как и не может сказать идите голосуйте за Макрона - получит от другой группы населения, многочисленной.
А вот афрофранцузские футболисты, понятное дело, у них одно только мнение может быть в этом вопросе.
Показательно, что Жиру сказал тоже самое, что просто призывает голосовать, а указывать за кого - не будет. Просто его не цитировали здесь.
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Ответ Никита Никитин
Так Рабьо вроде белый, чего он то завелся
Раз белый, то успел наперпеться от леваков
Его можно понять
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Ответ Александр Воронин
А с чего ты решил, что он на стороне черного зла? Он очень аккуратно сказал, из текста непонятно.
Чёрное зло?))
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Ответ tnec
А Ле Пен , если кратко , против вставания на колено?
Да то их там знает 🤷‍♂️ Мелони перед выборами тоже много чего говорила, да после победы что-то забыла
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Ответ unreality
Раз не может сказать за кого, значит за Ле Пен ))
А Ле Пен , если кратко , против вставания на колено?
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Ответ Mitrophane
И даже проще, Рабье не может сказать идите голосуйте против Макрона, его назовут расистом. Как и не может сказать идите голосуйте за Макрона - получит от другой группы населения, многочисленной. А вот афрофранцузские футболисты, понятное дело, у них одно только мнение может быть в этом вопросе. Показательно, что Жиру сказал тоже самое, что просто призывает голосовать, а указывать за кого - не будет. Просто его не цитировали здесь.
Ну Мбаппе тоже так-то не называл) Но на него взьелись 🙃
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за кого мама скажет голосовать, за того и будет)
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Рабьо проявил чудеса изобретательности и дипломатии,даже слово "демократия" ввернул,а иначе представляю что бы на него посыпалось,и какая бы была реакция чёрных цитируемых "философов"(Дембеле,Тюрам и Ко.)
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Голосуйте за Боголепова!
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Уж лучше мадам Ле Пэн, чем герантофил Макрон
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Воды налил,как и Мбапе.А голосовать будут за Петю петушка макрона.Партия пернатых.
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Так Рабьо вроде белый, чего он то завелся
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что там за кипишь с выборами? за кого болеть надо и почему?
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Раз не сказал что он верный либерал - неужто нормальный за другую платформу ?
РЕСПЕКТ.

МЕСТНЫЕ ЛИБЕРАЛЫ - ЗАЧМОРЯТ.
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Кто-нибудь может объяснить, зачем нужен символ подчинения и отсутствия независимости (Европарламент)?
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