Прокуратура требует судить 6 человек по делу о похищении Погба и вымогательстве 13 млн евро в марте 2022-го. Брат Поля Матиа – в числе обвиняемых, им грозит от 5 до 7 лет тюрьмы

Теги Ювентус Сборная Франции по футболу серия А Италия происшествия Поль Погба Матиа Погба Футбол

Прокуратура потребовала судить шестерых человек по делу о похищении Поля Погба.

Напомним, игрок сборной Франции, дисквалифицированный на 4 года за допинг, стал жертвой вымогательства и шантажа со стороны организованной банды, в которую входил его брат Матиа. Погба рассказал полиции, что в марте 2022 года был похищен двумя участниками банды, которые потребовали выплатить им 13 млн евро. В сентябре того же года Матиа Погба был заключен под стражу и освобожден спустя 3 месяца.

Как передает Franceinfo, в среду прокуратура Парижа потребовала провести судебное разбирательство в отношении шести человек, включая брата Поля Погба. Отмечается, что Матиа не участвовал в похищении футболиста, но подозревается в том, что активно оказывал содействие преступникам, убеждая Поля выплатить вымогателям требуемую сумму. Ему предъявлены обвинения в вымогательстве и преступном сговоре.

Остальным пяти членам банды предъявлены обвинения в вымогательстве, похищении и незаконном удержании заложника сроком менее недели.

Сообщается, что один из обвиняемых взят под стражу. Остальные пятеро, включая Матиа Погба, находятся под судебным надзором. Всем шестерым преступникам грозит от 5 до 7 лет тюремного заключения, а также штрафы в размере от 75 до 100 тысяч евро.

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3 комментария
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Все же странная у футболистов родня

У Промеса брат берёт бабло на наркотики, тут вообще брат брата украл

Саня Кержаков вроде не идиот по морде лица, но решил, что в России путина можно строить частные нефтезаводы

Братья кокорины вообще от пришельцев зачаты, судя по их делам
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