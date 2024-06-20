Рабьо о Мбаппе: «Сломанный нос – не конец света, хотим, чтобы он играл. Без него будет немного сложнее, но у нас есть все необходимое, чтобы заменить Килиана»

Адриен Рабьо высказался о ситуации с травмой Килиана Мбаппе.

Напомним, французский нападающий сломал нос в матче 1-го тура чемпионата Европы против сборной Австрии в понедельник (1:0). Вчера стало известно, что он вернулся к тренировкам. Завтра французам предстоит сыграть с Нидерландами.

«Сломанный нос – это не конец света. Килиан должен быть с нами довольно скоро.

Играть без Килиана может быть тяжело. Он очень важный партнер по команде и наш капитан, так что это повлияет не только на нас, но и на соперников – им нужно будет по-другому готовиться к игре.

Я не собираюсь это скрывать, мы определенно хотим, чтобы он играл. [Но] глядя на игроков на скамейке запасных, я думаю, что у нас есть все необходимое, чтобы заменить Килиана.

Без него будет немного сложнее, но я доверяю всем замечательным игрокам, которые есть в нашей команде», – заявил полузащитник сборной Франции на пресс-конференции в среду.

Мбаппе тренировался с пластырем на носу после перелома. Он провел часть занятия со сборной Франции