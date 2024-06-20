Рабьо о Мбаппе: «Сломанный нос – не конец света, хотим, чтобы он играл. Без него будет немного сложнее, но у нас есть все необходимое, чтобы заменить Килиана»

Теги Ювентус Реал Мадрид Сборная Франции по футболу серия А Италия Ла Лига травмы Евро-2024 Адриен Рабьо Килиан Мбаппе Футбол

Адриен Рабьо высказался о ситуации с травмой Килиана Мбаппе.

Напомним, французский нападающий сломал нос в матче 1-го тура чемпионата Европы против сборной Австрии в понедельник (1:0). Вчера стало известно, что он вернулся к тренировкам. Завтра французам предстоит сыграть с Нидерландами.

«Сломанный нос – это не конец света. Килиан должен быть с нами довольно скоро.

Играть без Килиана может быть тяжело. Он очень важный партнер по команде и наш капитан, так что это повлияет не только на нас, но и на соперников – им нужно будет по-другому готовиться к игре.

Я не собираюсь это скрывать, мы определенно хотим, чтобы он играл. [Но] глядя на игроков на скамейке запасных, я думаю, что у нас есть все необходимое, чтобы заменить Килиана.

Без него будет немного сложнее, но я доверяю всем замечательным игрокам, которые есть в нашей команде», – заявил полузащитник сборной Франции на пресс-конференции в среду.

Мбаппе тренировался с пластырем на носу после перелома. Он провел часть занятия со сборной Франции

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Как жаль что Рабьо в список "замечательных" точно не входит.
+1
0
+1
Сломанный нос – не сломанный конец, Света.
0
0
0
Ответ meringue
Как жаль что Рабьо в список "замечательных" точно не входит.
ну не сказать, игрок основного состава Франции и Юве в конце концов, очень хороший футболист
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий