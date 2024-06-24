Карякин о Евро-2024 и флагах РФ: «Двойные стандарты: то, что им можно, нам нельзя. Это абсолютно политические процессы»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Сербии по футболу Сборная Румынии по футболу Сергей Карякин Евро-2024 Политика Спорт-Экспресс Футбол

Сергей Карякин высказался о российских флагах на матчах Евро-2024.

– Сейчас проходит чемпионат Европы по футболу, вы болеете за Сербию. Почему выбрали их?

– Просто потому, что это одна из самых дружеских стран к России. Но так еще понравилось, как Румыния играла. И особенно поведение их болельщиков. Поэтому, может быть, за них еще поболеем.

А так в принципе мы смотрим футбол просто для развития, чтобы детям было интересно.

– Вы упомянули болельщиков, что видели?

– То, что там был флаг ДНР (выяснилось, что это фото оказалось фэйком – Спортс), еще флаг России, по-моему.

– Считаете ли вы поведение фанатов провокационным после получения запретов на пронос тех же флагов?

– Я считаю, что здесь однозначно же действуют двойные стандарты. То, что им можно, нам нельзя. Это абсолютно политические процессы.

Мне кажется, что уже любой человек это видит, который хотя бы чуть-чуть думает, размышляет. Жалко, что так происходит, но просто чисто по-человечески приятно, что эти ребята нас поддержали.

– Видели, как российские болельщики прикинулись сербами: после запрета на пронос российского флага вошли с сербским, а потом просто перевернули его?

– Красавчики! Нет, именно этого я не видел, но они молодцы. Это круто, – сказал претендент на звание чемпиона мира по шахматам 2016 года Карякин.

Флаг России нельзя проносить в фан-зоны Евро – из-за неучастия команды в турнире. Символику других стран – тоже

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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10 комментариев
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ЗАМЕТКИ ЮНОГО ЛИТЕРАТУРОВЕДА

Тончайший стилист, замечательный психолог, выдающийся писатель Стефан Цвейг в своей "Шахматной новелле" убедительно показал, что даже хороший шахматист может быть полным идиотом.
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А чего к этой новости комменты не закрыли?
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По сведениям источника «Ведомостей», действующие сенаторы могут покинуть верхнюю палату и их места займут шахматист Сергей Карякин и мэр Ялты Янина Павленко.
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Система, докушав огурец, тоже перевернет флаг и будут крутыми красавчиками😏
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Это несчастье живет в одном дворе с моей тещей. Если бы вы увидели эту «мущину» в живую - вас бы вырвало, гарантия
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Когда гордиться совсем не осталось чем, приходиться на пронос флага обращать внимание.
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Шахматист... Спросите мнение Валуева.
Если дисквалификпция есть, то она есть. Не надо тут искать справедливость или что ещё. Закрн есть закон.
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Ответ Кукушкин
ЗАМЕТКИ ЮНОГО ЛИТЕРАТУРОВЕДА Тончайший стилист, замечательный психолог, выдающийся писатель Стефан Цвейг в своей "Шахматной новелле" убедительно показал, что даже хороший шахматист может быть полным идиотом.
Мы сыграли с Талем десять партий: в преферанс, в очко, на бильярде! И Таль сказал, такой не подведёт
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