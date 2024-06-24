Карякин о Евро-2024 и флагах РФ: «Двойные стандарты: то, что им можно, нам нельзя. Это абсолютно политические процессы»

Сергей Карякин высказался о российских флагах на матчах Евро-2024.

– Сейчас проходит чемпионат Европы по футболу, вы болеете за Сербию. Почему выбрали их?

– Просто потому, что это одна из самых дружеских стран к России. Но так еще понравилось, как Румыния играла. И особенно поведение их болельщиков. Поэтому, может быть, за них еще поболеем.

А так в принципе мы смотрим футбол просто для развития, чтобы детям было интересно.

– Вы упомянули болельщиков, что видели?

– То, что там был флаг ДНР (выяснилось, что это фото оказалось фэйком – Спортс), еще флаг России, по-моему.

– Считаете ли вы поведение фанатов провокационным после получения запретов на пронос тех же флагов?

– Я считаю, что здесь однозначно же действуют двойные стандарты. То, что им можно, нам нельзя. Это абсолютно политические процессы.

Мне кажется, что уже любой человек это видит, который хотя бы чуть-чуть думает, размышляет. Жалко, что так происходит, но просто чисто по-человечески приятно, что эти ребята нас поддержали.

– Видели, как российские болельщики прикинулись сербами: после запрета на пронос российского флага вошли с сербским, а потом просто перевернули его?

– Красавчики! Нет, именно этого я не видел, но они молодцы. Это круто, – сказал претендент на звание чемпиона мира по шахматам 2016 года .

Флаг России нельзя проносить в фан-зоны Евро – из-за неучастия команды в турнире. Символику других стран – тоже

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?