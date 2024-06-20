Ирина Роднина: «Выступление России на Евро – бесконечные страдания и муки мужского населения страны. У нас количество никак не может перейти в качество»

Ирина Роднина высказалась об отсутствии сборной России на Евро-2024.

Россия была отстранена от участия в международных турнирах решением ФИФА и УЕФА от февраля 2022 года.

– Никогда особо не следила за футбольной повесткой. Когда я была спортсменкой, мне очень нравилось играть в футбол. Сама я была на крупных футбольных турнирах и получала там удовольствие.

Футбол – это фантастическая игра, когда в командах есть таланты и заводилы. Футбол – это спортивный концерт и шоу, а не просто матч и таблица с очками.

– Такое ощущение, что вы скучаете по старым футбольным временам…

– В нашей стране явно не хватает именно того, о чем я сказала. У нас больше всего детских спортивных школ обучают именно футболу, там числится больше всего детей. Но у нас количество никак не может перейти в качество.

– Вы следите за Евро-2024?

– Пока нет, начну следить с полуфиналов.

– Это из-за того, что на турнире нет сборной России?

– Выступление сборной России на чемпионатах Европы – это бесконечные страдания и муки мужского населения нашей страны, – заявила трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы РФ.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?