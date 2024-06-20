Ирина Роднина: «Выступление России на Евро – бесконечные страдания и муки мужского населения страны. У нас количество никак не может перейти в качество»
Ирина Роднина высказалась об отсутствии сборной России на Евро-2024.
Россия была отстранена от участия в международных турнирах решением ФИФА и УЕФА от февраля 2022 года.
– Никогда особо не следила за футбольной повесткой. Когда я была спортсменкой, мне очень нравилось играть в футбол. Сама я была на крупных футбольных турнирах и получала там удовольствие.
Футбол – это фантастическая игра, когда в командах есть таланты и заводилы. Футбол – это спортивный концерт и шоу, а не просто матч и таблица с очками.
– Такое ощущение, что вы скучаете по старым футбольным временам…
– В нашей стране явно не хватает именно того, о чем я сказала. У нас больше всего детских спортивных школ обучают именно футболу, там числится больше всего детей. Но у нас количество никак не может перейти в качество.
– Вы следите за Евро-2024?
– Пока нет, начну следить с полуфиналов.
– Это из-за того, что на турнире нет сборной России?
– Выступление сборной России на чемпионатах Европы – это бесконечные страдания и муки мужского населения нашей страны, – заявила трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы РФ.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Не знаю, мне по кайфу наблюдать за этими лимитчиками как они обсераются. Сборной России нет и даже скучно, но есть футбол лучших европейских сборных
Верно заметила, что числятся на бумаге для отчетов, что у нас 50% спортом занимаются. а на деле просто ложь и так во всем.