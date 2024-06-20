Ирина Роднина: «Выступление России на Евро – бесконечные страдания и муки мужского населения страны. У нас количество никак не может перейти в качество»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Ирина Роднина Государственная дума детский футбол Евро-2024 Политика Футбол

Ирина Роднина высказалась об отсутствии сборной России на Евро-2024.

Россия была отстранена от участия в международных турнирах решением ФИФА и УЕФА от февраля 2022 года.

– Никогда особо не следила за футбольной повесткой. Когда я была спортсменкой, мне очень нравилось играть в футбол. Сама я была на крупных футбольных турнирах и получала там удовольствие.

Футбол – это фантастическая игра, когда в командах есть таланты и заводилы. Футбол – это спортивный концерт и шоу, а не просто матч и таблица с очками.

– Такое ощущение, что вы скучаете по старым футбольным временам…

– В нашей стране явно не хватает именно того, о чем я сказала. У нас больше всего детских спортивных школ обучают именно футболу, там числится больше всего детей. Но у нас количество никак не может перейти в качество.

– Вы следите за Евро-2024?

– Пока нет, начну следить с полуфиналов.

– Это из-за того, что на турнире нет сборной России?

– Выступление сборной России на чемпионатах Европы – это бесконечные страдания и муки мужского населения нашей страны, – заявила трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы РФ.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Материалы по теме

26 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
на этом евро все норм вроде для сборной России, без мучений)
+23
-1
+22
Мне вот интересно, кто тот дятел, который систематически задает вопросы на футбольные темы Родниной и Тарасовой?! ))
+7
0
+7
Срочно нужен БРИКСочемпионат по футболу, там точно всех порвём
+7
-1
+6
Нет России на Евро и нет мучений от игры команды, полностью согласен, а все без напряжения и с удовольствием смотрим солидный европейский футбол в исполнении лучших сборных!!⚽️
+6
-1
+5
Не, один раз было ничего так, без мук.)
+4
0
+4
Ответ chugunok
Срочно нужен БРИКСочемпионат по футболу, там точно всех порвём
Там будет Бразилия, тяжеловато будет)
+3
0
+3
Ответ Alex.K71
Нет России на Евро и нет мучений от игры команды, полностью согласен, а все без напряжения и с удовольствием смотрим солидный европейский футбол в исполнении лучших сборных!!⚽️
В исполнении лучших сборных и сборной Украины
+2
-1
+1
Ответ Kerghoodoo
Радуюсь, когда никому не нужные пердуны из никому не нужных видов спорта с околонулевой конкуренцией рассуждают о самом популярном виде спорта. Я люблю смешное!
Околонулевая конкуренция? Очень смешно, мы поржали, спасибо. Вы, прежде чем высказываться, попробуйте что-нибудь погуглить и выяснить, например, чем наша фигурка отличается от художки или стнхронисток.
+4
-3
+1
Ответ NIK7478
Мне вот интересно, кто тот дятел, который систематически задает вопросы на футбольные темы Родниной и Тарасовой?! ))
Твой список можно продолжить некоторыми депутатскими фамилиями.
+1
0
+1
Ответ Верховный Лорд
В исполнении лучших сборных и сборной Украины
И сборной Украины в том числе, прошла отбор и вышла!
+2
-2
0
Ждём ответа Губерниева
0
0
0
Ответ chugunok
Срочно нужен БРИКСочемпионат по футболу, там точно всех порвём
Есть футбольное двоеборье! На площадке и на плойке.
0
0
0
Ответ Верховный Лорд
Там будет Бразилия, тяжеловато будет)
Приедут босоногие пацаны из чемпионата района, будут шансы
0
0
0
Ответ Верховный Лорд
Там будет Бразилия, тяжеловато будет)
На БРИКСоиграх тоже вроде как Китай есть, но это вроде как
+1
-1
0
Ответ Kerghoodoo
Радуюсь, когда никому не нужные пердуны из никому не нужных видов спорта с околонулевой конкуренцией рассуждают о самом популярном виде спорта. Я люблю смешное!
А ты, из какого вида спорта?.. да, и как у тебя с газами?
0
0
0
Ответ Kerghoodoo
А чё тут гуглить, если около половины населения земли снег только в морозилке видели. Ок. По каким критериям будем сравнивать?
Какой снег? За 20р грамм?
0
0
0
я так понимаю что наш футбол в принципе это бесконечные страдания и муки Родниной... или она сокрушается что все финансовые потоки мимо неё проходят?)
0
0
0
Хорошо Роднина устроилась. Гражданка США, но при этом депутат Думы. А дочурка её вовсе живёт на постоянку в стране, которая финансирует бандеровцев.
+2
-2
0
"Выступление сборной России на чемпионатах Европы – это бесконечные страдания и муки мужского населения нашей страны".

Не знаю, мне по кайфу наблюдать за этими лимитчиками как они обсераются. Сборной России нет и даже скучно, но есть футбол лучших европейских сборных
+1
-1
0
Было бы здорово, если бы она пошла в те места, про которые говорил игрок сборной Албании
0
0
0
У нас больше всего детских спортивных школ обучают именно футболу, там числится больше всего детей.
Верно заметила, что числятся на бумаге для отчетов, что у нас 50% спортом занимаются. а на деле просто ложь и так во всем.
+2
-2
0
Главный спортивный эксперт наравне с Журовой
+4
-4
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий