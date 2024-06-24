Маккойст об «МЮ»: «Я бы подписал Фюллькруга в атаку и Пальинью в центр поля»

Алли Маккойст посоветовал «МЮ» купить Никласа Фюллькруга и Жоау Пальинью.

«Юнайтед» нужен кто-то в центр поля. Мне жаль «МЮ», потому что им не удалось добиться нужного уровня готовности от центральных защитников. Это нужно изменить, но им нужно усиление и для середины поля.

Думаю, что – именно тот, кто нужен « ». Он провел еще один хороший сезон в « » и подойдет этой команде, это моментальное усиление для них.

Но если бы я был на месте руководства «МЮ», я подписал бы . Не думаю, что это было бы рискованно – он забивает за «Боруссию» и сборную Германии.

У Никласа есть послужной список, который указывает на то, что он способен забивать. Это серьезный футболист», – сказал бывший игрок и тренер «Рейнджерс» для BoyleSports.

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