Маккойст об «МЮ»: «Я бы подписал Фюллькруга в атаку и Пальинью в центр поля»

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед Фулхэм премьер-лига Англия бундеслига Германия Алли Маккойст Никлас Фюллькруг Жоау Пальинья Футбол

Алли Маккойст посоветовал «МЮ» купить Никласа Фюллькруга и Жоау Пальинью.

«Юнайтед» нужен кто-то в центр поля. Мне жаль «МЮ», потому что им не удалось добиться нужного уровня готовности от центральных защитников. Это нужно изменить, но им нужно усиление и для середины поля.

Думаю, что Пальинья – именно тот, кто нужен «Манчестер Юнайтед». Он провел еще один хороший сезон в «Фулхэме» и подойдет этой команде, это моментальное усиление для них.

Но если бы я был на месте руководства «МЮ», я подписал бы Фюллькруга. Не думаю, что это было бы рискованно – он забивает за «Боруссию» и сборную Германии.

У Никласа есть послужной список, который указывает на то, что он способен забивать. Это серьезный футболист», – сказал бывший игрок и тренер «Рейнджерс» Маккойст для BoyleSports.

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8 комментариев
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Палинье 29 скоро Фулькругу 31. Через пару лет опять искать нападающего и опорника?
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Ундава лучше взять
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Фюллькрут мегатоп
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со стороны легко говорит
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Палинья хорош. Вопрос только в цене.
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Ответ molly
Палинье 29 скоро Фулькругу 31. Через пару лет опять искать нападающего и опорника?
Такие эксперты об это не думают .
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