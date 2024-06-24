Маккойст об «МЮ»: «Я бы подписал Фюллькруга в атаку и Пальинью в центр поля»
Алли Маккойст посоветовал «МЮ» купить Никласа Фюллькруга и Жоау Пальинью.
«Юнайтед» нужен кто-то в центр поля. Мне жаль «МЮ», потому что им не удалось добиться нужного уровня готовности от центральных защитников. Это нужно изменить, но им нужно усиление и для середины поля.
Думаю, что Пальинья – именно тот, кто нужен «Манчестер Юнайтед». Он провел еще один хороший сезон в «Фулхэме» и подойдет этой команде, это моментальное усиление для них.
Но если бы я был на месте руководства «МЮ», я подписал бы Фюллькруга. Не думаю, что это было бы рискованно – он забивает за «Боруссию» и сборную Германии.
У Никласа есть послужной список, который указывает на то, что он способен забивать. Это серьезный футболист», – сказал бывший игрок и тренер «Рейнджерс» Маккойст для BoyleSports.
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