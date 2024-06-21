Йорк про «МЮ»: «Зачем нужен 23-летний Зиркзее, если уже есть 21-летний Хейлунд? Это вызывает недоумение. Нужен опытный игрок, который точно сможет забивать, как Фюллькруг»
Дуайт Йорк убежден, что Джошуа Зиркзее не поможет «Манчестер Юнайтед».
«Такие имена, связываемые с «МЮ», вызывают недоумение. Команде нужен игрок, который точно сможет забивать и знает, как играть в АПЛ. Зачем вам нужен 23-летний Зиркзее, когда у вас уже есть 21-летний Хейлунд?
Эрику тен Хагу рядом с Хейлундом необходим опытный нападающий, потому что Расмус столкнулся с трудностями в конце сезона.
Фюллькруг – один из тех самых опытных форвардов и в последнее время забивает много голов. Но нужно, чтобы у него был подходящий характер. Для игры за «МЮ» нужна стойкость, а не слабый менталитет, и таких людей умел находить сэр Алекс Фергюсон.
Вот почему я считаю, что Хейлунду нужно быстро повзрослеть. Медовый месяц закончился, если он не начнет проявлять себя в следующем сезоне, то окажется под пристальным вниманием. Чтобы играть за «МЮ», нужно быть настоящим мужчиной», – сказал бывший форвард манкунианцев в интервью Best Payout Online Slots.
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В МЮ проваливаются не только игроки из Дортмунда, но и все другие дорогие трансферы (Погба, Лукаку, Антони, Каземиро и т.д).
Холланд и Беллингем за пределами БД стали претентами на ЗМ.
Лева рвал за Баварию, Ауба за Арсенал.
Пулисич в первом сезоне был хорош, лучше чем в Дортмунде, во втором выиграл ЛЧ, но в целом очень сильно страдал из-за травм, а в Милане вновь стал классным игроком.
Дембеле хрусталь, и в этом БД не виноват. Но когда Дембеле был достаточно здоровым, показывал отличную игру. В предпоследнем сезоне в Барсе даже стал лучшим ассистентом и ключевым игроком.
То есть по факту явные провалы были только в МЮ. Тот же Мхитарян последние годы показывает, что зря его списывали со счётов.
Вините своё руководство, а не Боруссию. Это ваше руководство подписывает кого попало, даже несмотря подходит ли игрок к системе МЮ или нет.
Я более чем уверен, что Беллингем и Холланд тоже провалились бы в МЮ и вы обвинили бы в этом Боруссию, а не своё руководство.
ну сколько можно на одни и те же грабли наступать
я вообще не виню Боруссию, я виню бывшее руководство МЮ, совершавшее одни и те же ошибки.
Нельзя строить клуб из молодых пацанов