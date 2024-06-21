Йорк про «МЮ»: «Зачем нужен 23-летний Зиркзее, если уже есть 21-летний Хейлунд? Это вызывает недоумение. Нужен опытный игрок, который точно сможет забивать, как Фюллькруг»

Дуайт Йорк убежден, что Джошуа Зиркзее не поможет «Манчестер Юнайтед».

«Такие имена, связываемые с «МЮ», вызывают недоумение. Команде нужен игрок, который точно сможет забивать и знает, как играть в . Зачем вам нужен 23-летний , когда у вас уже есть 21-летний ?

Эрику тен Хагу рядом с Хейлундом необходим опытный нападающий, потому что Расмус столкнулся с трудностями в конце сезона.

– один из тех самых опытных форвардов и в последнее время забивает много голов. Но нужно, чтобы у него был подходящий характер. Для игры за «МЮ» нужна стойкость, а не слабый менталитет, и таких людей умел находить сэр .

Вот почему я считаю, что Хейлунду нужно быстро повзрослеть. Медовый месяц закончился, если он не начнет проявлять себя в следующем сезоне, то окажется под пристальным вниманием. Чтобы играть за «МЮ», нужно быть настоящим мужчиной», – сказал бывший форвард манкунианцев в интервью Best Payout Online Slots.

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