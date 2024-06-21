Йорк про «МЮ»: «Зачем нужен 23-летний Зиркзее, если уже есть 21-летний Хейлунд? Это вызывает недоумение. Нужен опытный игрок, который точно сможет забивать, как Фюллькруг»

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон премьер-лига Англия Болонья Дуайт Йорк Никлас Фюллькруг Джошуа Зиркзее Расмус Хейлунд Футбол

Дуайт Йорк убежден, что Джошуа Зиркзее не поможет «Манчестер Юнайтед».

«Такие имена, связываемые с «МЮ», вызывают недоумение. Команде нужен игрок, который точно сможет забивать и знает, как играть в АПЛ. Зачем вам нужен 23-летний Зиркзее, когда у вас уже есть 21-летний Хейлунд?

Эрику тен Хагу рядом с Хейлундом необходим опытный нападающий, потому что Расмус столкнулся с трудностями в конце сезона.

Фюллькруг – один из тех самых опытных форвардов и в последнее время забивает много голов. Но нужно, чтобы у него был подходящий характер. Для игры за «МЮ» нужна стойкость, а не слабый менталитет, и таких людей умел находить сэр Алекс Фергюсон.

Вот почему я считаю, что Хейлунду нужно быстро повзрослеть. Медовый месяц закончился, если он не начнет проявлять себя в следующем сезоне, то окажется под пристальным вниманием. Чтобы играть за «МЮ», нужно быть настоящим мужчиной», – сказал бывший форвард манкунианцев в интервью Best Payout Online Slots.

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11 комментариев
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А вот я согласен, вообще оставили бы Забицера и Вегхорста проблем было бы в разы меньше
+19
-2
+17
Ответ Любезный Коссутий
пожалуйста, больше никаких трансферов из Дортмунда 🙏 ну сколько можно на одни и те же грабли наступать
Почему трансферы из Дортмунда в другие клубы оказываются успешными, а в МЮ все проваливаются? Может проблема в МЮ?
В МЮ проваливаются не только игроки из Дортмунда, но и все другие дорогие трансферы (Погба, Лукаку, Антони, Каземиро и т.д).
Холланд и Беллингем за пределами БД стали претентами на ЗМ.
Лева рвал за Баварию, Ауба за Арсенал.
Пулисич в первом сезоне был хорош, лучше чем в Дортмунде, во втором выиграл ЛЧ, но в целом очень сильно страдал из-за травм, а в Милане вновь стал классным игроком.
Дембеле хрусталь, и в этом БД не виноват. Но когда Дембеле был достаточно здоровым, показывал отличную игру. В предпоследнем сезоне в Барсе даже стал лучшим ассистентом и ключевым игроком.

То есть по факту явные провалы были только в МЮ. Тот же Мхитарян последние годы показывает, что зря его списывали со счётов.
Вините своё руководство, а не Боруссию. Это ваше руководство подписывает кого попало, даже несмотря подходит ли игрок к системе МЮ или нет.
Я более чем уверен, что Беллингем и Холланд тоже провалились бы в МЮ и вы обвинили бы в этом Боруссию, а не своё руководство.
+18
-5
+13
пожалуйста, больше никаких трансферов из Дортмунда 🙏
ну сколько можно на одни и те же грабли наступать
+13
-2
+11
Уже был опытный игрок. Интервью давал
+6
-4
+2
Ответ S H A R K
Почему трансферы из Дортмунда в другие клубы оказываются успешными, а в МЮ все проваливаются? Может проблема в МЮ? В МЮ проваливаются не только игроки из Дортмунда, но и все другие дорогие трансферы (Погба, Лукаку, Антони, Каземиро и т.д). Холланд и Беллингем за пределами БД стали претентами на ЗМ. Лева рвал за Баварию, Ауба за Арсенал. Пулисич в первом сезоне был хорош, лучше чем в Дортмунде, во втором выиграл ЛЧ, но в целом очень сильно страдал из-за травм, а в Милане вновь стал классным игроком. Дембеле хрусталь, и в этом БД не виноват. Но когда Дембеле был достаточно здоровым, показывал отличную игру. В предпоследнем сезоне в Барсе даже стал лучшим ассистентом и ключевым игроком. То есть по факту явные провалы были только в МЮ. Тот же Мхитарян последние годы показывает, что зря его списывали со счётов. Вините своё руководство, а не Боруссию. Это ваше руководство подписывает кого попало, даже несмотря подходит ли игрок к системе МЮ или нет. Я более чем уверен, что Беллингем и Холланд тоже провалились бы в МЮ и вы обвинили бы в этом Боруссию, а не своё руководство.
вот и я о том же - именно в МЮ они не играют ни в какую, ни при каком тренере. ну мож ДНК несовместимое, я не знаю.

я вообще не виню Боруссию, я виню бывшее руководство МЮ, совершавшее одни и те же ошибки.
+3
-1
+2
Зиркзи очень хорош. Он более живой и динамичный, чем Расмус. Очень манера игры похожа на Гринвуда, лупит с разных дистанций, с разных ног, единственное чуть более техничней и быстрей, чем Мэйсон. Расмус присядет на банку, если Зиркзи придет.
+1
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Играя в футбол менеджер понял что главная формула успешной команды, это иметь горячую молодежь, иметь уже мастеров, и иметь пару дядек в раздевалке который будут играть почти все матчи.
Нельзя строить клуб из молодых пацанов
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Ответ S H A R K
Почему трансферы из Дортмунда в другие клубы оказываются успешными, а в МЮ все проваливаются? Может проблема в МЮ? В МЮ проваливаются не только игроки из Дортмунда, но и все другие дорогие трансферы (Погба, Лукаку, Антони, Каземиро и т.д). Холланд и Беллингем за пределами БД стали претентами на ЗМ. Лева рвал за Баварию, Ауба за Арсенал. Пулисич в первом сезоне был хорош, лучше чем в Дортмунде, во втором выиграл ЛЧ, но в целом очень сильно страдал из-за травм, а в Милане вновь стал классным игроком. Дембеле хрусталь, и в этом БД не виноват. Но когда Дембеле был достаточно здоровым, показывал отличную игру. В предпоследнем сезоне в Барсе даже стал лучшим ассистентом и ключевым игроком. То есть по факту явные провалы были только в МЮ. Тот же Мхитарян последние годы показывает, что зря его списывали со счётов. Вините своё руководство, а не Боруссию. Это ваше руководство подписывает кого попало, даже несмотря подходит ли игрок к системе МЮ или нет. Я более чем уверен, что Беллингем и Холланд тоже провалились бы в МЮ и вы обвинили бы в этом Боруссию, а не своё руководство.
А началось то всё с трансфера Синдзи Кагавы
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