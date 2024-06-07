Захарова о том, задействован ли МИД в деле Промеса: «Я же не должна обо всем рассказывать»

Теги Спартак премьер-лига Россия Квинси Промес Политика Мария Захарова Спорт-Экспресс Футбол

Мария Захарова высказалась о возможном участии МИД РФ в деле Квинси Промеса.

– Главное событие весны в футболе – история Квинси Промеса. Сергей Лавров – болельщик «Спартака».

– Это к нему.

– Задействован ли российский МИД в этой истории? Вы же наверняка знаете.

– Но это же не значит, что я должна обо всем вам рассказывать (улыбается), – заявила официальный представитель МИД РФ.

Ранее футболиста московского клуба освободили из-под стражи под залог. Ему запрещено покидать Объединенные Арабские Эмираты.

Напомним, что игрок был задержан полицией после сборов команды в ОАЭ. Ранее дело игрока о ДТП в Дубае было закрыто.

Суд в Амстердаме заочно осудил футболиста на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также Промес был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.

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23 комментария
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Если выгорит, припишем заслуги себе. Если нет, мы ни при чем😃
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А вот если благодаря усилиям МИДа, главой которого является болельщик Спартака Лавров, Промес будет возвращен к игре за Спартак, это будет считаться админ ресурсом или нет?
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Вот действительно Захарова права - она не обязана рассказывать обо всех каналах доставки кокосика на нашу территорию ( кто помнит как это было через посольство в Буэнос-Айресе).
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Социально близкий
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Что в этой в этой новосте интересного, ну хотя бы с натяжкой.
Она умеет улыбаться 😊! Я например этого не знал!
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Заголовок по сути информативно идентичен тексту в посте . Остальное это бла-бла, о котором все уже давно наслышаны…. Жесть ((.
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Если МИД РФ задействован в деле Промеса, и пытается его вытащить в Россию - это большой репутационный удар по МИД РФ.

Единственное и разумное решение - просто не вмешиваться и не мараться. Посадят - так посадят, оправдают - так оправдают.

У нас вон граждан за рубежом ловят и депортируют в США, инкриминируя преступления в сфере IT или за параллельный импорт высоких технологий.

Я как то не слышал, чтобы за них активно впрягались и оказывали юридическую поддержку.

А за (потенциального) наркоторговца и не гражданина РФ - таки можно замолвить словечко, он прикольный парень Антошка и в свой доску парень-футболист. Такая логика?
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Шансы Антохи вернуться в Россию смотрю довольно хороши. Ждём Промеса в новом сезоне в рпл, Станкович пристроит бандюгана в атаку )
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Мария Стакан намекнула, что если случится возвращение Промеса в РФ, то его следующей остановкой будет Луганск и Донецк
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Ответ saintp
Нет, что ты, это же не Зенит, у них не может быть админресурса🤣
Нет?это не зенит ?
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Ответ igls54
В таком случае, Гаага по тебе скучает, Маша!
По тебе фельетон скучает . Юзер за плюсики.
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