Захарова о том, задействован ли МИД в деле Промеса: «Я же не должна обо всем рассказывать»
Мария Захарова высказалась о возможном участии МИД РФ в деле Квинси Промеса.
– Главное событие весны в футболе – история Квинси Промеса. Сергей Лавров – болельщик «Спартака».
– Это к нему.
– Задействован ли российский МИД в этой истории? Вы же наверняка знаете.
– Но это же не значит, что я должна обо всем вам рассказывать (улыбается), – заявила официальный представитель МИД РФ.
Ранее футболиста московского клуба освободили из-под стражи под залог. Ему запрещено покидать Объединенные Арабские Эмираты.
Напомним, что игрок был задержан полицией после сборов команды в ОАЭ. Ранее дело игрока о ДТП в Дубае было закрыто.
Суд в Амстердаме заочно осудил футболиста на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также Промес был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
Она умеет улыбаться 😊! Я например этого не знал!
Единственное и разумное решение - просто не вмешиваться и не мараться. Посадят - так посадят, оправдают - так оправдают.
У нас вон граждан за рубежом ловят и депортируют в США, инкриминируя преступления в сфере IT или за параллельный импорт высоких технологий.
Я как то не слышал, чтобы за них активно впрягались и оказывали юридическую поддержку.
А за (потенциального) наркоторговца и не гражданина РФ - таки можно замолвить словечко, он прикольный парень Антошка и в свой доску парень-футболист. Такая логика?