Захарова о том, задействован ли МИД в деле Промеса: «Я же не должна обо всем рассказывать»

Мария Захарова высказалась о возможном участии МИД РФ в деле Квинси Промеса.

– Главное событие весны в футболе – история . Сергей Лавров – болельщик « ».

– Это к нему.

– Задействован ли российский МИД в этой истории? Вы же наверняка знаете.

– Но это же не значит, что я должна обо всем вам рассказывать (улыбается), – заявила официальный представитель МИД РФ.

Ранее футболиста московского клуба освободили из-под стражи под залог. Ему запрещено покидать Объединенные Арабские Эмираты.

Напомним, что игрок был задержан полицией после сборов команды в ОАЭ. Ранее дело игрока о ДТП в Дубае было закрыто.

Суд в Амстердаме заочно осудил футболиста на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также Промес был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.