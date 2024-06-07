Андрей Ещенко: «Я на стороне Промеса – всей правды не знаю. Прошлым летом он уверял, что все разрешится»

Теги Спартак Андрей Ещенко премьер-лига Россия Квинси Промес Футбол

Андрей Ещенко выразил поддержку Квинси Промесу.

Суд в Амстердаме заочно осудил Квинси Промеса на 6 лет по делу об организации провоза двух партий кокаина общим весом 1362 килограмма.

Также Промес был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.

– Глушаков все еще считает Промеса своим другом. Вы тоже?

– Конечно. Прошлым летом Квинси занимался с нами в академии, когда не поехал на сборы с основой. Я спрашивал у него, как дела с судами. Он уверял: все нормально, все разрешится.

Я на стороне Промеса, потому что всей правды не знаю, – сказал бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко.

22 комментария
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"Я на стороне Промеса, потому что всей правды не знаю".
Не знать всей правды и в следствии этого принимать чью-то сторону) Гениальное умозаключение) одной этой фразы достаточно, чтобы оценить интеллект Ещенко)
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Я на стороне Чакатило. Всей правды мы не знаем.
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
"Я на стороне Промеса, потому что всей правды не знаю". Не знать всей правды и в следствии этого принимать чью-то сторону) Гениальное умозаключение) одной этой фразы достаточно, чтобы оценить интеллект Ещенко)
Это главный тейк телевизора сейчас для глубинного народа. «Всей правды мы не знаем», «Все не так однозначно». Очень удобно, так можно не разбираться, не вникать, виноватых как бы нет
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-3
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Да как у этих футболистов логика-то задом-наперед работает? Наверное, если всей правды не знаешь, то можно хотя бы нейтралитет включить?
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Да уж. А фото в стрингах было и не таким уж зашкваром...
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Sports, к 1,5 годАМ (к полутора годам).
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Ещенко: Промес уверял, что всё разрешится положительно. Его как бы ЮРИСТЫ убеждали, что обо всём можно(финансово) договориться,
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
"Я на стороне Промеса, потому что всей правды не знаю". Не знать всей правды и в следствии этого принимать чью-то сторону) Гениальное умозаключение) одной этой фразы достаточно, чтобы оценить интеллект Ещенко)
Ну человек лайкает посты не глядя , тут тоже не зная поддерживает . Очевиден его интеллектуальный уровень . Что и в игре отражалось , много и бесполезно бегаю не думая
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
"Я на стороне Промеса, потому что всей правды не знаю". Не знать всей правды и в следствии этого принимать чью-то сторону) Гениальное умозаключение) одной этой фразы достаточно, чтобы оценить интеллект Ещенко)
Слова будущего депутата
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Ответ atomio
Это главный тейк телевизора сейчас для глубинного народа. «Всей правды мы не знаем», «Все не так однозначно». Очень удобно, так можно не разбираться, не вникать, виноватых как бы нет
Представил ещё один прикол. Потом окажется, что Промес и ко не 1300 кг кокса закупали, а 1370 условно, и найдутся защитники а-ля "Видите, они нам врали, не было у него 1300 кг, так же как и нету больше доверия Западу и их судам и следствиям!!!")
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Было бы удивительно, если бы Промес утверждал обратное своим одноклубникам.
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Никогда ничего не знают, ну что ты будешь делать🤷🏻‍♂️
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Свободу Антохе, Зенит в пердив.
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Ответ Полуэктов Пётр
Ну нам легко с дивана судить. Вот представьте, у вас есть друг, вы давно его знаете, у вас отличные отношения. Но тут вам говорят, что он оказывается преступник. Вы эту информацию просто из СМИ узнаете, с вами в общении это никогда не проявлялось и никогда его преступления в вашу жизнь и отношения с ним не проникало. Я вот представил себе эту ситуацию. Если мне такое сообщат, то мне будет крайне сложно вот так перечеркнуть всё что было и убрать человека из своей жизни. А когда я человека не знаю, то я спокойно говорю: Промес преступник, он должен сидеть в тюрьме, я не хочу его видеть в Спартаке. Нет никаких факторов, которые сдерживали бы меня от таких слов) Но осуждать тех людей, которые с ним знакомы, я морального права не имею.
Был у меня знакомый, интеллегентнейший человек, всегда всем поможет и выручит. Зарезал старушку соседку, которая капала ему на мозг при любом удобном случае, что он не может "нормальую стабильную" работу найти, а только шабашками промышляет. Жизнь такая штука - что в любой момент удивляешься, что можешь ещё удивляться)
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Ответ justbored
*вследствие этого, интеллектуал.
Душно...Так-то ваши комментарии тоже на знаки препинания и орфографию можно проверить и указать, интеллектуал. Но таким онанизмом, увы, не занимаюсь) будьте добрее)
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А знаешь, о ком ещё мы не знаем всей правды?
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Ещенко, есть серое вещество в коробочке ? )
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