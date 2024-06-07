Андрей Ещенко: «Я на стороне Промеса – всей правды не знаю. Прошлым летом он уверял, что все разрешится»

Андрей Ещенко выразил поддержку Квинси Промесу.

Суд в Амстердаме заочно осудил на 6 лет по делу об организации провоза двух партий кокаина общим весом 1362 килограмма.

Также Промес был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.

– Глушаков все еще считает Промеса своим другом. Вы тоже?

– Конечно. Прошлым летом Квинси занимался с нами в академии, когда не поехал на сборы с основой. Я спрашивал у него, как дела с судами. Он уверял: все нормально, все разрешится.

Я на стороне Промеса, потому что всей правды не знаю, – сказал бывший футболист « » .