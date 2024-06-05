Промес тренировался в ОАЭ. Игроку «Спартака» запрещено покидать страну по условиям освобождения под залог

Квинси Промес вернулся к тренировкам в ОАЭ.

Полузащитник « » тренировался с мячом в Дубае.

De Telegraaf приводит видеозапись, на которой Промес играет в футбол, а позже отрабатывает удары по воротам.

Ранее футболиста московского клуба освободили из-под стражи под залог. Ему запрещено покидать Объединенные Арабские Эмираты.

Промес был освобожден на условиях ожидания рассмотрения дела об экстрадиции в Нидерланды.

Напомним, что игрок был задержан полицией после сборов команды в ОАЭ. Ранее дело игрока о ДТП в Дубае было закрыто.

Суд в Амстердаме заочно осудил футболиста на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также Промес был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.