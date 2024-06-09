Глушаков об освобождении Промеса под залог: «Он еще вернется, надеюсь»

Денис Глушаков надеется, что Квинси Промес сможет вернуться в Россию.

Напомним, Промес был задержан полицией после сборов «Спартака» в Дубае по делу о ДТП, которое впоследствии было закрыто.

Суд в Амстердаме заочно осудил футболиста на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков, а также приговорил к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом. После задержания власти Нидерландов заявляли о намерении добиваться экстрадиции футболиста.

В мае Квинси освободили из-под стражи под залог – ему запрещено покидать Объединенные Арабские Эмираты.

– Промес в « » – все?

– Сам не знаю, что будет. Надеюсь, что выпустят и он еще вернется, – сказал бывший игрок «Спартака».