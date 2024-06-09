Глушаков об освобождении Промеса под залог: «Он еще вернется, надеюсь»

Теги Спартак премьер-лига Россия Денис Глушаков Квинси Промес Матч ТВ Футбол

Денис Глушаков надеется, что Квинси Промес сможет вернуться в Россию.

Напомним, Промес был задержан полицией после сборов «Спартака» в Дубае по делу о ДТП, которое впоследствии было закрыто.

Суд в Амстердаме заочно осудил футболиста на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков, а также приговорил к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом. После задержания Промеса власти Нидерландов заявляли о намерении добиваться экстрадиции футболиста.

В мае Квинси освободили из-под стражи под залог – ему запрещено покидать Объединенные Арабские Эмираты.

– Промес в «Спартаке» – все?

– Сам не знаю, что будет. Надеюсь, что выпустят и он еще вернется, – сказал бывший игрок «Спартака».

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34 комментария
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А я надеюсь что он ответит по закону
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В тюрьму?
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ОПГ Ромашка ждет
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Что у Глушака на уме ? На человеке висит 2 дела , один приговор уже об’явлен . А Дэн все в ту же дуду дудит((.
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В тюрьму??
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Ответ Мукунку хороший
Комментарий скрыт
Больше проблем у тебя нет в жизни, кроме как указывать неизвестному тебе человеку в интернете, на что тому будет правильно надеяться?
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Ответ Мукунку хороший
Комментарий скрыт
пока такие наркобарыги, которые торгуют смертью ради развлечения, не будут сидеть по тюрьмам - мир во всем мире не наступит
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Глушаков: надеюсь он вернется, а то у меня уже закончилось…
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Оправдывать наркоторговца ? Еще вернется куда ? Что стало с дрифт футболистами …
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Надеюсь, что нет
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И добавил: "Попаримся еще вместе в сауне"
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вернется и даст моим детям дозу. Глушаков

это же так работает да?
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Наркоманы это хорошо, Спартак и наркотики одно целое
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― Он улетел... Но он обещал вернуться. Милый. Милый Карлсон.. (С)
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Он ещё вернётся и наладит здесь бизнес
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Спартачи, ну я бы понял, ему шили бы попытку госпереворота, раскрытие секретных данных, отмывание бабла и т.д. Но тут же наркота, это даже хуже убийства. В чем смысл защищать барыгу?
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Если уголовное дело не прекратят, а Промес вернётся в "Спартак", всем будет понятно, кто - позор российского футбола.
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Молодец глушак, настоящий ватан
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I’ll be back
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Уверен с профессиональным футболом Промес, к сожалению, закончил.
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вложи свои деньги глушаков, он тебе потом обязательно вернёт
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А теперь зачем он нужен то!
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Ответ Дядя ТУРА
Он ещё вернётся и наладит здесь бизнес
Тут все вакантные места заняты, причем уже давно.
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