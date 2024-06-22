Шик забил 6 голов на последних двух Евро – больше всех. У Роналду и Кейна по 5 мячей

Теги Криштиану Роналду Сборная Чехии по футболу Мишель Платини Евро-2024 Харри Кейн Патрик Шик Футбол

Патрик Шик забил больше всех голов на последних двух Евро.

На счету форварда сборной Чехии 6 голов за два турнира. Сегодня он забил Грузии (1:1). По пять голов на последних двух Евро у Криштиану Роналду и Харри Кейна.

Кроме того, Шик забивает 0,9 гола за матч на Евро (6 голов в 7 матчах), только у Мишеля Платини результат лучше – 1,8 гола за игру (минимум 5 матчей). 

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Только Чехия снова не победила)
+5
0
+5
А теперь представьте если бы у Шика были партнеры уровня Бруно и Силвы…
+8
-3
+5
Шикарно, чо. Просто Шик.
+2
0
+2
Шикарный результат
+1
0
+1
Да, и сегодня он забил гол животом. Ни Роналду, ни Кейну это не удалось ни разу за всю карьеру. Отсюда видно, насколько Шик шикарный игрок.
+1
0
+1
По утверждениям фанов Роналду кто больше забил тот лучший футболист , получается Шик лучше Роналду? или Микаутадзе, который забил уже 2 гола лучше Роналду, ведь у Роналду пока ноль голов🤣
+1
-1
0
fantasy cheat
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий