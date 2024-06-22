Шик забил 6 голов на последних двух Евро – больше всех. У Роналду и Кейна по 5 мячей

Патрик Шик забил больше всех голов на последних двух Евро.

На счету форварда сборной Чехии 6 голов за два турнира. Сегодня он забил Грузии (1:1). По пять голов на последних двух Евро у Криштиану Роналду и Харри Кейна.

Кроме того, Шик забивает 0,9 гола за матч на Евро (6 голов в 7 матчах), только у Мишеля Платини результат лучше – 1,8 гола за игру (минимум 5 матчей).

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