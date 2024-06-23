Руни о Кейне на Евро: «Не лучшие две игры, он всегда медленно стартует на турнирах, но забивает. Другой состав на Словению должен помочь Харри, он заставит замолчать критиков»

Уэйн Руни высказался об игре Харри Кейна в сборной Англии на Евро-2024.

«Начнем с Харри Кейна и шумихи вокруг капитана. Ладно, две игры были не лучшими для него, но он медленно стартовал на чемпионате мира и Евро-2020 и знает, как набрать темп ближе к финалу. Как бы он ни играл, он всегда может забивать голы, как мы видели в матче с Данией, и он по-прежнему единственный в команде, кто будет отмечаться голами.

Я могу понять, почему вокруг Харри бушуют споры, но он всегда помогал Англии, и я ожидаю, что он сделает это снова. Ему пора сделать это на этом турнире и заставить замолчать своих критиков.

Это правда, что он играет не очень энергично, и после товарищеского матча с Исландией он был не в лучшей форме. Он выглядит усталым, но Харри всегда выглядит так, когда он немного не в себе, и всегда проходит через это и снова возвращается в норму.

Влияет также и тот аспект, что он по-другому играл за «Баварию» в последние 12 месяцев, где он остается высоко, и они активно играют на него. Так что это естественная перестройка, я не беспокоюсь о нем.

Я думаю, что в следующем матче против Словении во вторник мы увидим уход Гарета от состава, который он выбрал для игр с Данией и Сербией, и это должно помочь Харри и улучшить команду в целом. В играх сборной Англии не хватает темпа и энергии, есть большая проблема с прессингом.

Харри критикуют, но не думаю, что он недостаточно трудится. Сейчас, из-за отсутствия согласованности в команде, он просто бежит к центральному защитнику или вратарю, его огибают передачами, и он выбывает из игры», – заявил бывший игрок сборной Англии.

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