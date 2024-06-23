Руни о Кейне на Евро: «Не лучшие две игры, он всегда медленно стартует на турнирах, но забивает. Другой состав на Словению должен помочь Харри, он заставит замолчать критиков»

Теги Бавария Уэйн Руни Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу бундеслига Германия Евро-2024 Харри Кейн Футбол

Уэйн Руни высказался об игре Харри Кейна в сборной Англии на Евро-2024.

«Начнем с Харри Кейна и шумихи вокруг капитана. Ладно, две игры были не лучшими для него, но он медленно стартовал на чемпионате мира и Евро-2020 и знает, как набрать темп ближе к финалу. Как бы он ни играл, он всегда может забивать голы, как мы видели в матче с Данией, и он по-прежнему единственный в команде, кто будет отмечаться голами.

Я могу понять, почему вокруг Харри бушуют споры, но он всегда помогал Англии, и я ожидаю, что он сделает это снова. Ему пора сделать это на этом турнире и заставить замолчать своих критиков.

Это правда, что он играет не очень энергично, и после товарищеского матча с Исландией он был не в лучшей форме. Он выглядит усталым, но Харри всегда выглядит так, когда он немного не в себе, и всегда проходит через это и снова возвращается в норму.

Влияет также и тот аспект, что он по-другому играл за «Баварию» в последние 12 месяцев, где он остается высоко, и они активно играют на него. Так что это естественная перестройка, я не беспокоюсь о нем.

Я думаю, что в следующем матче против Словении во вторник мы увидим уход Гарета от состава, который он выбрал для игр с Данией и Сербией, и это должно помочь Харри и улучшить команду в целом. В играх сборной Англии не хватает темпа и энергии, есть большая проблема с прессингом.

Харри критикуют, но не думаю, что он недостаточно трудится. Сейчас, из-за отсутствия согласованности в команде, он просто бежит к центральному защитнику или вратарю, его огибают передачами, и он выбывает из игры», – заявил бывший игрок сборной Англии.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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5 комментариев
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Ближе к финалу? Какой вам финал с такой игрой и трусом тренером?
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+3
Что значит с другим составом?
Тогда может и без Кейна игра пойдет с другим составом
+1
0
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В чем смысл такого глубокого погружения Кейна в полузащиту, если там и без него созидателей хватает, зато в атаке пусто без девятки.
+1
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Саутгейт 8 лет играет в одно и тоже УГ, но все каждый раз как в первый верят, что уж в следующем то матче он точно сможет перестроить игру и покажет класс 👍
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