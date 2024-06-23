В «Баварии» считают, что на Кейна продолжает давить сезон без клубных трофеев
На Харри Кейна может влиять не лучший клубный сезон в составе «Баварии».
The Telegraph передает, что инсайдеры в мюнхенском клубе опасаются, что на форварда, испытывающего проблемы на Евро-2024, до сих пор может давить то, что за первый сезон в Германии он не завоевал ни одного трофея.
Кейн подвергся критике за выступления в матчах против Сербии и Дании, несмотря на забитый гол. Инсайдеры, видевшие эти игры, обеспокоены тем, что Кейн до сих пор не оправился от неудач «Баварии».
Немецкая команда впервые с 2012 года не смогла выиграть Бундеслигу, а также не добилась успеха ни в Суперкубке, ни в Кубке Германии, ни в Лиге чемпионов.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
А тут после перехода в доминирующий клуб 0 трофеев, да еще и первое чемпионство Байера
Сразу мысли могут появиться "а что если я причина всех бед"