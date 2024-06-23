В «Баварии» считают, что на Кейна продолжает давить сезон без клубных трофеев

На Харри Кейна может влиять не лучший клубный сезон в составе «Баварии».

The Telegraph передает, что инсайдеры в мюнхенском клубе опасаются, что на форварда, испытывающего проблемы на Евро-2024, до сих пор может давить то, что за первый сезон в Германии он не завоевал ни одного трофея.

Кейн подвергся критике за выступления в матчах против Сербии и Дании, несмотря на забитый гол. Инсайдеры, видевшие эти игры, обеспокоены тем, что до сих пор не оправился от неудач «Баварии».

Немецкая команда впервые с 2012 года не смогла выиграть Бундеслигу, а также не добилась успеха ни в Суперкубке, ни в Кубке Германии, ни в Лиге чемпионов.

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