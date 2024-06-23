В «Баварии» считают, что на Кейна продолжает давить сезон без клубных трофеев

Теги Бавария Сборная Англии по футболу бундеслига Германия Евро-2024 Харри Кейн Футбол

На Харри Кейна может влиять не лучший клубный сезон в составе «Баварии».

The Telegraph передает, что инсайдеры в мюнхенском клубе опасаются, что на форварда, испытывающего проблемы на Евро-2024, до сих пор может давить то, что за первый сезон в Германии он не завоевал ни одного трофея.

Кейн подвергся критике за выступления в матчах против Сербии и Дании, несмотря на забитый гол. Инсайдеры, видевшие эти игры, обеспокоены тем, что Кейн до сих пор не оправился от неудач «Баварии».

Немецкая команда впервые с 2012 года не смогла выиграть Бундеслигу, а также не добилась успеха ни в Суперкубке, ни в Кубке Германии, ни в Лиге чемпионов.

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11 комментариев
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Почему именно в «Баварии»? На него наверняка давит то факт, что трофеев нет с предыдущем клубом, сборной... За всю карьеру их нет. Вот это действительно смущает его
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Так выиграйте трофей и снимите беспокойство
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не сезон, а очередной сезон
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Ответ Cruel Snake
Почему именно в «Баварии»? На него наверняка давит то факт, что трофеев нет с предыдущем клубом, сборной... За всю карьеру их нет. Вот это действительно смущает его
Ну типо мужик всю жизнь жил с установкой, что проблема в ТТХ и сборной Англии, они всё-таки всегда были бестрофейниками
А тут после перехода в доминирующий клуб 0 трофеев, да еще и первое чемпионство Байера
Сразу мысли могут появиться "а что если я причина всех бед"
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Какая-то абсолютно бестолковая новость. Ну беспокоятся они об этом, и что? Они все равно ничего с этим сделать не могут
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Ну это проклятие, вы же знали, что его можно покупать только с противоядием, но сэкономили
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На Кейна может давить только то, что у него и в клубе и в сборной одни физруки
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Ответ Джиза
Такой чувствительный. Пусть с Лещуком пообщается. Человек не то, что без титулов - на поле почти не выходит, но уверен в себе максимально.
Лещук вроде бы у нас в сборной не заигран. Может быть его в Англию возьмут? Для уверенности.)
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