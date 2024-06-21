Даку про оскорбление македонцев и сербов: «Прощение – это по-мужски. Если я кого-то обидел – это потому, что влияние игры берет свое. На Евро эмоции выходят на другой уровень»

Теги Рубин премьер-лига Россия Сборная Сербии по футболу Сборная Хорватии по футболу Сборная Албании по футболу Сборная Северной Македонии по футболу Евро-2024 Мирлинд Даку Футбол

Мирлинд Даку опубликовал сообщение на тему связанного с ним скандала.

После игры с Хорватией нападающий сборной Албании выкрикивал оскорбления в адрес македонцев и сербов. УЕФА завел в отношении 26-летнего футболиста дисциплинарное дело.

«Хочу выразить признательность всем, кто поддерживал нас в хорошие и тяжелые моменты во время Евро-2024.

Как и у любого футболиста, в такие моменты эмоции выходят на другой уровень, и только тот, кто на поле, способен их понять. Сложно описать ощущения от игры за эту сборную, за этих прекрасных фанатов, которые окружают нас безграничной любовью.

Если я кого-то обидел после матча с Хорватией – это потому, что влияние игры берет свое. Я продолжаю работать вместе со всей группой над реализацией нашей мечты.

Прощение (вероятно, Даку имел в виду «просить прощения» – Sports) – это по-мужски, и я чувствую моральную и профессиональную обязанность сделать это – ради всех, кто был обижен», – написал футболист, представляющий «Рубин».

Футбольный союз Сербии – УЕФА о выкриках «Убей серба!» на игре Хорватии с Албанией: «Ненависть и расизм представляют собой все, с чем борется ваша организация. Такого оскорбления нации не видели давно»

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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24 комментария
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"Прощение – это по-мужски, и я чувствую моральную и профессиональную обязанность сделать это"
Я так понимаю, он прощает всех, кого обидел. Вот это мужик.
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он чё прощает тех кто обиделся?))))
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Смысл его поста такой, что даже признать свою неправоту он не хочет, про извинения и вообще никакой речи нет! Не лезу в эти местные балканские разборки, но по идее ему должны вставить громадный пистон с дисквой! А поскольку это не отмороженный ультрас, а вполне себе реальный представитель футбольной федерации, то ещё и федерацию так нехило штрафануть!
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Этот урод даже извиниться по человечески не захотел.
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В Ахмат теперь перейдёт...
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"В такие моменты эмоции выходят на другой уровень. Прощение – это по-мужски."
Эмоциональный мужик, етить. Был бы мужиком - радовался бы первому добытому очку для своей страны на Евро и об этом думал-эмоционировал, а не поносил других.
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Ответ Shibosan
Я думаю это издержки гугл перевода. "Извиняться – это по-мужски" - звучит логичнее.
Да, скорее всего, Даку криво прогнал через переводчик.
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Ответ Толик Изверг
"Прощение – это по-мужски, и я чувствую моральную и профессиональную обязанность сделать это" Я так понимаю, он прощает всех, кого обидел. Вот это мужик.
Я думаю это издержки гугл перевода. "Извиняться – это по-мужски" - звучит логичнее.
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Подлизать теперь захотел, уныл. Позор! Вот и весь посыл, хвост поджал и не такой уж трансферный ты стал!
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Тонко чувствует западную повесточку
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Это что неправильный перевод с албанского или он реально сказал "всех тех, кого обидел, прощаю"?
Ну просто уже верх безнаказанной мерзости и наглости.
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Фраер сдал назад. Бог простит. Путь отхватит по полной. «По-мужски» это не прощать, а отвечать за свои поступки. Прощать и жалеть - это к женщинам и святым.
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Короче, он всех простил, можно его юольше не отменять
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Вряд ли найдется хоть один вменяемый человек, который поверил бы в искренность извинений данного персонажа.
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Ну, в России народ отходчив и готов прощать (это может быть и достоинством и недостатком) - кто-то и поверит. А вот сербы и македонцы могут быть в этом плане другими и такое дешёвое "извините" там не прокатит.

З.Ы. Я лично в его извинения не верю.
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Лучше бы молчал вообще, хотя это и не его слова скорее всего. Решили как-то выкрутиться, но ещё бредовее сделали.
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Я так понял, что это он себя записал в жертвы))
Ей-богу, лучше бы молчал. По хорошему этого черта надо дисквалифицировать матчей на пять
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Мы призываем убивать их, это часть нашей культуры. Чо пристали.
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дисквалификацию всем футболистам кто замечен в выкрикивании этой конкретной фразы, сборные оставить на 3й тур по спортивному принципу
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жиденько
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Что ж ты, Мирлинд, сдал назад...
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