Даку про оскорбление македонцев и сербов: «Прощение – это по-мужски. Если я кого-то обидел – это потому, что влияние игры берет свое. На Евро эмоции выходят на другой уровень»
Мирлинд Даку опубликовал сообщение на тему связанного с ним скандала.
После игры с Хорватией нападающий сборной Албании выкрикивал оскорбления в адрес македонцев и сербов. УЕФА завел в отношении 26-летнего футболиста дисциплинарное дело.
«Хочу выразить признательность всем, кто поддерживал нас в хорошие и тяжелые моменты во время Евро-2024.
Как и у любого футболиста, в такие моменты эмоции выходят на другой уровень, и только тот, кто на поле, способен их понять. Сложно описать ощущения от игры за эту сборную, за этих прекрасных фанатов, которые окружают нас безграничной любовью.
Если я кого-то обидел после матча с Хорватией – это потому, что влияние игры берет свое. Я продолжаю работать вместе со всей группой над реализацией нашей мечты.
Прощение (вероятно, Даку имел в виду «просить прощения» – Sports) – это по-мужски, и я чувствую моральную и профессиональную обязанность сделать это – ради всех, кто был обижен», – написал футболист, представляющий «Рубин».
Футбольный союз Сербии – УЕФА о выкриках «Убей серба!» на игре Хорватии с Албанией: «Ненависть и расизм представляют собой все, с чем борется ваша организация. Такого оскорбления нации не видели давно»
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Я так понимаю, он прощает всех, кого обидел. Вот это мужик.
Эмоциональный мужик, етить. Был бы мужиком - радовался бы первому добытому очку для своей страны на Евро и об этом думал-эмоционировал, а не поносил других.
Ну просто уже верх безнаказанной мерзости и наглости.
З.Ы. Я лично в его извинения не верю.
Ей-богу, лучше бы молчал. По хорошему этого черта надо дисквалифицировать матчей на пять