Даку про оскорбление македонцев и сербов: «Прощение – это по-мужски. Если я кого-то обидел – это потому, что влияние игры берет свое. На Евро эмоции выходят на другой уровень»

Мирлинд Даку опубликовал сообщение на тему связанного с ним скандала.

После игры с Хорватией нападающий сборной Албании выкрикивал оскорбления в адрес македонцев и сербов. УЕФА завел в отношении 26-летнего футболиста дисциплинарное дело.

«Хочу выразить признательность всем, кто поддерживал нас в хорошие и тяжелые моменты во время .

Как и у любого футболиста, в такие моменты эмоции выходят на другой уровень, и только тот, кто на поле, способен их понять. Сложно описать ощущения от игры за эту сборную, за этих прекрасных фанатов, которые окружают нас безграничной любовью.

Если я кого-то обидел после матча с Хорватией – это потому, что влияние игры берет свое. Я продолжаю работать вместе со всей группой над реализацией нашей мечты.

Прощение (вероятно, Даку имел в виду «просить прощения» – Sports) – это по-мужски, и я чувствую моральную и профессиональную обязанность сделать это – ради всех, кто был обижен», – написал футболист, представляющий « ».

Футбольный союз Сербии – УЕФА о выкриках «Убей серба!» на игре Хорватии с Албанией: «Ненависть и расизм представляют собой все, с чем борется ваша организация. Такого оскорбления нации не видели давно»

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