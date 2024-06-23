У Киммиха до сих пор нет агента, клубам надо связываться с ним напрямую. Игрок рассматривает трансфер только в «Сити», «Ливерпуль», «Арсенал», «Реал» и Барсу» сейчас или в 2025-м

Теги Бавария Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид Ла Лига Арсенал возможные трансферы агенты Йозуа Киммих деньги Футбол

У Йозуа Киммиха официально до сих пор нет агента для переговоров о трансферах.

По сведениям немецкого журналиста Флориана Плеттенберга, футболист получает консультации и поддержку, однако заинтересованным клубам предстоит контактировать с ним напрямую.

Сам 29-летний полузащитник по-прежнему рассматривает переход исключительно в пять топ-клубов: «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал», «Реал» и «Барселону». Немец может покинуть «Баварию» этим летом или же в качестве свободного агента в 2025 году.

С доходом около 20 млн евро в год он является одним из самых высокооплачиваемых игроков мюнхенского клуба.

В прошлом сезоне Киммих провел 28 матчей в Бундеслиге, забил один гол и сделал шесть результативных передач. Полную статистику игрока можно найти здесь.

Киммих пока не думает об уходе из «Баварии». Хавбек понимает, что может перейти в топ-клуб бесплатно в 2025-м и получить подписной бонус

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31 комментарий
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Когда звонит Лапорта, у Киммиха высвечивается надпись: "Осторожно, мошенники"
+215
-13
+202
Ответ Пункупенья
Когда звонит Лапорта, у Киммиха высвечивается надпись: "Осторожно, мошенники"
В гетконтакт смотрит сразу. А там некий Лео оставил запись - кидает на бабки, осторожно
+76
-15
+61
Сдаётся мне, умный парень этот Киммих. С короновирусом истерики не поддался, жуликами - крахоборами агентами не пользуется. Во всех отношениях у парня на всё своё мнение.
+51
-7
+44
Ну на 20 он прошлый сезон не провёл разумеется. Отсюда обоснованные вопросы к нему.
+15
0
+15
Ответ Дядя ТУРА
В гетконтакт смотрит сразу. А там некий Лео оставил запись - кидает на бабки, осторожно
так этот некий лео сам кидает на бабки
+26
-12
+14
В Мадрид уже поздно. Ему 29, в таком возрасте в основу Мадрида только Зидан переходил (не на лавку же брать Киммиха с его запросами). Но то Зидан!..
+15
-3
+12
Ответ Вячеслав Новиков
Комментарий скрыт
Нет, мне просто Лапорта звонил
+13
-4
+9
Молодец, агенту не надо платить комиссионные. Он вполне сможет обойтись и без агента, договорившись напрямую с клубом. И клубу, и ему финансово выгодно, без посредников.
+4
0
+4
с запросом в 20 лям, только в сите
+6
-3
+3
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
В Мадрид уже поздно. Ему 29, в таком возрасте в основу Мадрида только Зидан переходил (не на лавку же брать Киммиха с его запросами). Но то Зидан!..
а Алаба?
+3
0
+3
Ответ Yu123
а Алаба?
В защитку можно )
+2
0
+2
Ответ Илья Банюк
так этот некий лео сам кидает на бабки
Кого он кинул? Неужели тебя?
+5
-4
+1
Ответ Men77
Кого он кинул? Неужели тебя?
а вы,сударь,остряк. так держать
+1
0
+1
Ответ Пункупенья
Когда звонит Лапорта, у Киммиха высвечивается надпись: "Осторожно, мошенники"
Написано 5 топ клубов, а где пятый?
+1
0
+1
Ответ Илья Банюк
так этот некий лео сам кидает на бабки
приведи хоть один пруф. балабол!
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Барселоне он не по карману .
+4
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Ответ Доктор Щульц
Барселоне он не по карману .
Про Леву также говорили
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
В Мадрид уже поздно. Ему 29, в таком возрасте в основу Мадрида только Зидан переходил (не на лавку же брать Киммиха с его запросами). Но то Зидан!..
Хаби Алонсо
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Ответ Yu123
а Алаба?
Алаба разве не свободным агентом приходил?
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Ответ Красная стрела
Сдаётся мне, умный парень этот Киммих. С короновирусом истерики не поддался, жуликами - крахоборами агентами не пользуется. Во всех отношениях у парня на всё своё мнение.
Согласен. Парень умен, что в быту, что на поле)
p.s. Самый заплюсованный коммент угар😂
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Ответ Красная стрела
Сдаётся мне, умный парень этот Киммих. С короновирусом истерики не поддался, жуликами - крахоборами агентами не пользуется. Во всех отношениях у парня на всё своё мнение.
Агентами пользуются и пользовались такие игроки как Гигз, Скоулз, Пуйоль и так далее домоседы, которые особо по клубам не бегали. Так что не всегда агент это зло а важная часть жизни проф спортсмена
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