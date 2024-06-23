У Киммиха до сих пор нет агента, клубам надо связываться с ним напрямую. Игрок рассматривает трансфер только в «Сити», «Ливерпуль», «Арсенал», «Реал» и Барсу» сейчас или в 2025-м

У Йозуа Киммиха официально до сих пор нет агента для переговоров о трансферах.

По сведениям немецкого журналиста Флориана Плеттенберга, футболист получает консультации и поддержку, однако заинтересованным клубам предстоит контактировать с ним напрямую.

Сам 29-летний полузащитник по-прежнему рассматривает переход исключительно в пять топ-клубов: « », « », « », « » и «Барселону». Немец может покинуть «Баварию» этим летом или же в качестве свободного агента в 2025 году.

С доходом около 20 млн евро в год он является одним из самых высокооплачиваемых игроков мюнхенского клуба.

В прошлом сезоне Киммих провел 28 матчей в Бундеслиге, забил один гол и сделал шесть результативных передач. Полную статистику игрока можно найти здесь.

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