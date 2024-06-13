«Барса» хочет подписать Киммиха бесплатно через год. Семье хавбека комфортно в Мюнхене (Bild)

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Ла Лига возможные трансферы Ханс-Дитер Флик Йозуа Киммих Футбол

«Барселона» хочет подписать Йозуа Киммиха бесплатно летом 2025 года.

Таково пожелание нового главного тренера каталонцев Ханса-Дитера Флика, сообщает Bild.

При этом семье Киммиха – жене и 4 детям – очень комфортно в Мюнхене, где они построили новый дом.

«Бавария», в свою очередь, вряд ли продлит контракт с 29-летним игроком сборной Германии на действующих условиях, согласно которым хавбек зарабатывает 19,5 млн евро в год до уплаты налогов. Переговоры о новом соглашении пройдут после Евро-2024.

При этом новый главный тренер «Бавария» Венсан Компани не собирается использовать Киммиха в центре поля, и в клубе полагают, что игрок уйдет через год свободным агентом.

В 2015 году мюнхенцы купили Киммиха у «Штутгарта» за 8,5 млн евро. На данный момент Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 50 млн.

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11 комментариев
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Флик конечно уверенный в себе мужик, следующее лето планировать с Лапортой-то
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Следующий этап: «Барса» хочет чтобы Киммих доплатил за свой переход
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под вини его привезти хотят?
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что не новость - радость 🤡🎪
+4
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Если только Химки не перехватят
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Ответ culpa
Под Талалаева Киммих не пойдёт, дураку понятно. А вот под Юрана или Евсеева – другое дело.
Талалаева уволили давно
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Ответ rusik krasav4ik
Флик конечно уверенный в себе мужик, следующее лето планировать с Лапортой-то
Ага, снова Хави позовут) вот это будет номер 🤣
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след новость, барса подождет пока закончится контракт у Виртца и подпишет бесплатно ахахахахахахаха
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Ответ Pelerin
Если только Химки не перехватят
Под Талалаева Киммих не пойдёт, дураку понятно. А вот под Юрана или Евсеева – другое дело.
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Ответ Spiker1606
Талалаева уволили давно
Да пока юлят, врут, что ещё не уволили, якобы это всё слухи. Вчера ещё так их начальство говорило, во всяком случае. Так что если ты решил, что путь Киммиха в Химки открыт, то погоди, надо ещё подождать.
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