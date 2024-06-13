«Барса» хочет подписать Киммиха бесплатно через год. Семье хавбека комфортно в Мюнхене (Bild)

«Барселона» хочет подписать Йозуа Киммиха бесплатно летом 2025 года.

Таково пожелание нового главного тренера каталонцев Ханса-Дитера Флика, сообщает Bild.

При этом семье Киммиха – жене и 4 детям – очень комфортно в Мюнхене, где они построили новый дом.

« », в свою очередь, вряд ли продлит контракт с 29-летним игроком сборной Германии на действующих условиях, согласно которым хавбек зарабатывает 19,5 млн евро в год до уплаты налогов. Переговоры о новом соглашении пройдут после Евро-2024.

При этом новый главный тренер «Бавария» Венсан Компани не собирается использовать Киммиха в центре поля, и в клубе полагают, что игрок уйдет через год свободным агентом.

В 2015 году мюнхенцы купили у «Штутгарта» за 8,5 млн евро. На данный момент Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 50 млн.