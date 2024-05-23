«Реал» рассматривает Киммиха и Родри на замену Кроосу
«Реал» интересуется хавбеком «Баварии» Йозуа Киммихом и полузащитником «Манчестер Сити» Родри.
Мадридцы рассматривают немца и испанца в качестве замены Тони Кроосу, который после Евро-2024 завершит карьеру.
Контракт Киммиха рассчитан до июня 2025 года, «Бавария» потребует за 29-летнего игрока сборной Германии 60-70 млн евро. Сообщалось об интересе к Киммиху со стороны «Барселоны».
Срок соглашения Родри с «горожанами» истекает в 2027-м.
Еще во времена игры в Атлетико его называли наследником Бускетса.
Пас и игровое мышление.
Именно за эти качества его и брали в Сити . Этих качеств у Тчуамени нет и в помине . И их на таком уровне исполнения на развить
В центре поля у Реала нет такого игрока
Себальос, как показал сезон, игрок скамейки , причем очень глубоко на ней сидящий
Политика Переса покупать качество на долгие годы. Будут искать замену, но очень сложно пока представить кто это будет
Пока же больше мыслей что Папа Карло будет адаптировать игру без Тони
А по Родри.. 27 лет, самый сок.. И играть умеет по разному, то что ценит Анчи. Но как будто он тоже Реалу не нужен. Да и из Сити вытащить игрока очень тяжело. Они только ненужное отдают..
И обойма Реала с уходом Крооса все ещё полная.. Но с другой стороны, если ещё и Себальос уйдёт, то игрок в центр нужен будет точно. И хорошо, если бы им был Родри.
Поэтому когда речь о Тони из текста выше идет -звучит очень странно
Это исключительный игрок, которого почти невозможно заменить
И поэтому речь теперь должна идти не о замене Крооса напрямую - ибо нет таких игроков сегодня в мире - а именно о наполнении обоймы на все случаи жизни.
И в этом плане у Реала есть только две рабочие конструкции: Вальверде/Камавинга - Тчуамени - Белингем/Модрич. Себальос выпадает...он слишком засиделся и растерял навыки. Возможно как раз уход Крооса поможет ему вернуться на поле, но слухи говорят, что он собрался на выход. И вот тогда нужно думать о новом цпз - Субименди, Гимараес, Родри..
Хотя я не удивлюсь, если Реал будет играть по итогу тем, что есть.. Все же Белингем и Гюлер тоже номинально полузащитники.
Какие у него сильные стороны?