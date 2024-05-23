«Реал» рассматривает Киммиха и Родри на замену Кроосу

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Тони Кроос Йозуа Киммих Родри Футбол

«Реал» интересуется хавбеком «Баварии» Йозуа Киммихом и полузащитником «Манчестер Сити» Родри.

Мадридцы рассматривают немца и испанца в качестве замены Тони Кроосу, который после Евро-2024 завершит карьеру.

Контракт Киммиха рассчитан до июня 2025 года, «Бавария» потребует за 29-летнего игрока сборной Германии 60-70 млн евро. Сообщалось об интересе к Киммиху со стороны «Барселоны».

Срок соглашения Родри с «горожанами» истекает в 2027-м.

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54 комментария
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Пеп скорее Холланда отдаст, чем Родри. А Киммих если честно сдал, хотя конечно может в новой команде раскроется заново.
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Боюсь представить сколько сити потребует за родри) Это не девис с истекающим контрактом в 25 году)
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Ответ corazon blanco
Ну Родри точно не продадут, все-таки фундаментальный игрок Сити на котором очень многое завязано. Да и есть Орельен Тчуамени. И можно его сделать своим Родри для команды.
У Тчуамени нет качеств Родри. Тчуамени в обороне хорош, прессинге . Но в продвижении мяча, точности передач и завершении он не ровня Родри
+24
-2
+22
Ну Родри точно не продадут, все-таки фундаментальный игрок Сити на котором очень многое завязано. Да и есть Орельен Тчуамени. И можно его сделать своим Родри для команды.
+17
-5
+12
Ответ corazon blanco
Ну Родри точно не продадут, все-таки фундаментальный игрок Сити на котором очень многое завязано. Да и есть Орельен Тчуамени. И можно его сделать своим Родри для команды.
Интеллектуально разные уровни, на мой взгляд
+13
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+12
Родри не продадут, Киммих не нужен
+6
-2
+4
Ответ Андрей Лавров
У Родри в его возрасте тоже не было этих качеств. Его скачок в игровом плане произошёл в Ман Сити
Ммм.. у Родри всегда был отличный первый пас. Вы точно футбол смотрите ?
Еще во времена игры в Атлетико его называли наследником Бускетса.
Пас и игровое мышление.
Именно за эти качества его и брали в Сити . Этих качеств у Тчуамени нет и в помине . И их на таком уровне исполнения на развить
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+4
Без Киммиха Бавария вылетит в чемпионшип. У них и тренер будет соответствующий
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Реал никого пока не рассматривает. Это размышления одного из журналистов As в традиционном духе "а вот хорошо бы, если бы". Обычный пустопорожний материал испанских СМИ.
+4
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+4
Ответ melmi
У Тчуамени нет качеств Родри. Тчуамени в обороне хорош, прессинге . Но в продвижении мяча, точности передач и завершении он не ровня Родри
У Родри в его возрасте тоже не было этих качеств. Его скачок в игровом плане произошёл в Ман Сити
+3
-1
+2
Ответ korysh
Пеп скорее Холланда отдаст, чем Родри. А Киммих если честно сдал, хотя конечно может в новой команде раскроется заново.
А кто с тухлым не сдал? Серьёзно. Хоть 1 игрок, кто показал прогресс? Палыч не в счет, он до этого не играл так высоко, сложно оценить.
+5
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+2
Ответ melmi
Обойма то полная. Но Тони игрок все же такого формата, который идет вне обоймы. Игрок который своими передачами дирижировал партнерами и с 95% точностью делал всегда это удачно В центре поля у Реала нет такого игрока Себальос, как показал сезон, игрок скамейки , причем очень глубоко на ней сидящий Политика Переса покупать качество на долгие годы. Будут искать замену, но очень сложно пока представить кто это будет Пока же больше мыслей что Папа Карло будет адаптировать игру без Тони
Да как бы, не только у Реала нет такого игрока как Тони)
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Ответ Suhrob Rahmatov
Он хорош но не для Реала. Что за бред несёт Реал 🤦. Зачем ему на понижение идти.
🤡
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Ответ melmi
У Тчуамени нет качеств Родри. Тчуамени в обороне хорош, прессинге . Но в продвижении мяча, точности передач и завершении он не ровня Родри
А Барелла в этом плане подойдет?
+1
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Ответ corazon blanco
Ну Родри точно не продадут, все-таки фундаментальный игрок Сити на котором очень многое завязано. Да и есть Орельен Тчуамени. И можно его сделать своим Родри для команды.
Феде Вальверде🥸
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Ответ dr. cage
Киммих очень сильно сдал.. Ещё сезона два назад я бы был обеими руками за этот трансфер, но сейчас от него польза бы была только если Карва или Васкес ушёл.. А по Родри.. 27 лет, самый сок.. И играть умеет по разному, то что ценит Анчи. Но как будто он тоже Реалу не нужен. Да и из Сити вытащить игрока очень тяжело. Они только ненужное отдают.. И обойма Реала с уходом Крооса все ещё полная.. Но с другой стороны, если ещё и Себальос уйдёт, то игрок в центр нужен будет точно. И хорошо, если бы им был Родри.
Обойма то полная. Но Тони игрок все же такого формата, который идет вне обоймы. Игрок который своими передачами дирижировал партнерами и с 95% точностью делал всегда это удачно
В центре поля у Реала нет такого игрока
Себальос, как показал сезон, игрок скамейки , причем очень глубоко на ней сидящий
Политика Переса покупать качество на долгие годы. Будут искать замену, но очень сложно пока представить кто это будет
Пока же больше мыслей что Папа Карло будет адаптировать игру без Тони
+1
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У Киммиха прошел пик карьеры, а за Родрии потребуют очень большие деньги. Наверное, лучше всего попробовать Беллингема на позицию Крооса..🤔
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+1
Киммих очень сильно сдал.. Ещё сезона два назад я бы был обеими руками за этот трансфер, но сейчас от него польза бы была только если Карва или Васкес ушёл..

А по Родри.. 27 лет, самый сок.. И играть умеет по разному, то что ценит Анчи. Но как будто он тоже Реалу не нужен. Да и из Сити вытащить игрока очень тяжело. Они только ненужное отдают..

И обойма Реала с уходом Крооса все ещё полная.. Но с другой стороны, если ещё и Себальос уйдёт, то игрок в центр нужен будет точно. И хорошо, если бы им был Родри.
+4
-3
+1
29 летнего игрока Реал не купить, они лучшее из Камы или Тчаумени будет слепить нового игрока
+3
-2
+1
Ответ All These Things I Hate
Да как бы, не только у Реала нет такого игрока как Тони)
О чем и речь
Поэтому когда речь о Тони из текста выше идет -звучит очень странно
Это исключительный игрок, которого почти невозможно заменить
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Ответ melmi
Обойма то полная. Но Тони игрок все же такого формата, который идет вне обоймы. Игрок который своими передачами дирижировал партнерами и с 95% точностью делал всегда это удачно В центре поля у Реала нет такого игрока Себальос, как показал сезон, игрок скамейки , причем очень глубоко на ней сидящий Политика Переса покупать качество на долгие годы. Будут искать замену, но очень сложно пока представить кто это будет Пока же больше мыслей что Папа Карло будет адаптировать игру без Тони
Тони уникальное явление.. Естественно, что его не заменить, и что игра Реала уже не будет прежней.
И поэтому речь теперь должна идти не о замене Крооса напрямую - ибо нет таких игроков сегодня в мире - а именно о наполнении обоймы на все случаи жизни.
И в этом плане у Реала есть только две рабочие конструкции: Вальверде/Камавинга - Тчуамени - Белингем/Модрич. Себальос выпадает...он слишком засиделся и растерял навыки. Возможно как раз уход Крооса поможет ему вернуться на поле, но слухи говорят, что он собрался на выход. И вот тогда нужно думать о новом цпз - Субименди, Гимараес, Родри..

Хотя я не удивлюсь, если Реал будет играть по итогу тем, что есть.. Все же Белингем и Гюлер тоже номинально полузащитники.
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Ответ dr. cage
Тони уникальное явление.. Естественно, что его не заменить, и что игра Реала уже не будет прежней. И поэтому речь теперь должна идти не о замене Крооса напрямую - ибо нет таких игроков сегодня в мире - а именно о наполнении обоймы на все случаи жизни. И в этом плане у Реала есть только две рабочие конструкции: Вальверде/Камавинга - Тчуамени - Белингем/Модрич. Себальос выпадает...он слишком засиделся и растерял навыки. Возможно как раз уход Крооса поможет ему вернуться на поле, но слухи говорят, что он собрался на выход. И вот тогда нужно думать о новом цпз - Субименди, Гимараес, Родри.. Хотя я не удивлюсь, если Реал будет играть по итогу тем, что есть.. Все же Белингем и Гюлер тоже номинально полузащитники.
Вот вот . И у меня мысли что скорее Анчелотти удивит еще раз всех и трансформирует центр без Тони. От Папы я могу этого ждать
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Ответ korysh
Пеп скорее Холланда отдаст, чем Родри. А Киммих если честно сдал, хотя конечно может в новой команде раскроется заново.
Кроос также из Баварии уходил в Реал, чуть потерявшим мотивацию, потускневшым, добротным, но вполне обычным полузащитником. Их схожесть в уникальном таланте, будет круто, если Киммих повторит путь и сможет также засверкать.
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Ответ abdulakushev@yandex.ru
Комментарий удален пользователем
фэйспалм
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Ответ melmi
У Тчуамени нет качеств Родри. Тчуамени в обороне хорош, прессинге . Но в продвижении мяча, точности передач и завершении он не ровня Родри
Безусловно, однако Тчуамени не прям настолько плох в этих аспектах, но конечно он далеко не Родри и с этим я согласен. Я лишь говорю, что он может стать таким же системообразующим игроком Мадрида, хотя безусловно и не настолько сильно оказывать влиять на игру, как это делает испанец. Родри - просто монстр без слабых мест.
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Ответ Иван Иванов
Я в менеджере беру Родри и Бареллу на замену Модричу и Кроссу... Хотелось бы Родри, но врядли.. и ценник 100+ будет
Барелла топ
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Ответ Е.Р.
Барелла топ
А по стилю он же не чистый разрушитель?? С пасом, продвижением.. ударом.. ну и отбором. А ещё бойцовкий характер..
Какие у него сильные стороны?
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Йозуа как ролевик поможет. Родри понятно не отдадут.
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Комментарий удален пользователем
родри
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