«Реал» рассматривает Киммиха и Родри на замену Кроосу

« » интересуется хавбеком «Баварии» и полузащитником « » Родри.

Мадридцы рассматривают немца и испанца в качестве замены , который после Евро-2024 завершит карьеру.

Контракт Киммиха рассчитан до июня 2025 года, « » потребует за 29-летнего игрока сборной Германии 60-70 млн евро. Сообщалось об интересе к Киммиху со стороны «Барселоны».

Срок соглашения Родри с «горожанами» истекает в 2027-м.