Киммих – приоритет «Барсы». Первое предложение не устроило, но Флик сделает все, чтобы убедить его

«Барселона» нацелена на опорника «Баварии» Йозуа Киммиха.

Переговоры с 29-летним футболистом уже начались. Киммих – приоритетная цель «Барселоны», пишет Diario Sport.

Видеть игрока в команде хотел еще Хави, который даже звонил Йозуа, чтобы подтвердить заинтересованность. В планы Ханси Флика, с которым Киммих работал в «Баварии», его приглашение тоже входит.

«Барселона» уже сделала первый запрос, представив игроку финансовые условия потенциального контракта, но предложенный вариант не устроил футболиста, который в «Баварии» получает 19,5 млн евро в год до уплаты налогов. Каталонцы повторить такую зарплату не смогут.

В этой ситуации важную роль может сыграть Флик. Тренер уже сообщил Деку и Жоану Лапорте, что готов сделать все возможное для осуществления сделки. Поэтому Флик попытается убедить игрока присоединиться к проекту, который он начинает строить в «Барсе».

Киммих отклонил первое предложение «Барсы», но не отказался от продолжения диалога. Лапорта понимает, что отказ от первого предложения – абсолютно нормальная ситуация. «Барселона» понимает, что должна приложить больше усилий, чтобы убедить Киммиха. Но и игроку придется пойти на уступки, если он действительно хочет играть за «Барсу».

В минувшем сезоне Киммих провел 43 матча за «Баварию», забил два гола и сделал девять результативных передач. Полную статистику игрока можно найти здесь.