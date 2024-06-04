Киммих – приоритет «Барсы». Первое предложение не устроило, но Флик сделает все, чтобы убедить его

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Деку Ла Лига возможные трансферы Жоан Лапорта Ханс-Дитер Флик Йозуа Киммих деньги Футбол

«Барселона» нацелена на опорника «Баварии» Йозуа Киммиха.

Переговоры с 29-летним футболистом уже начались. Киммих – приоритетная цель «Барселоны», пишет Diario Sport.

Видеть игрока в команде хотел еще Хави, который даже звонил Йозуа, чтобы подтвердить заинтересованность. В планы Ханси Флика, с которым Киммих работал в «Баварии», его приглашение тоже входит.

«Барселона» уже сделала первый запрос, представив игроку финансовые условия потенциального контракта, но предложенный вариант не устроил футболиста, который в «Баварии» получает 19,5 млн евро в год до уплаты налогов. Каталонцы повторить такую зарплату не смогут.

В этой ситуации важную роль может сыграть Флик. Тренер уже сообщил Деку и Жоану Лапорте, что готов сделать все возможное для осуществления сделки. Поэтому Флик попытается убедить игрока присоединиться к проекту, который он начинает строить в «Барсе».

Киммих отклонил первое предложение «Барсы», но не отказался от продолжения диалога. Лапорта понимает, что отказ от первого предложения – абсолютно нормальная ситуация. «Барселона» понимает, что должна приложить больше усилий, чтобы убедить Киммиха. Но и игроку придется пойти на уступки, если он действительно хочет играть за «Барсу».

В минувшем сезоне Киммих провел 43 матча за «Баварию», забил два гола и сделал девять результативных передач. Полную статистику игрока можно найти здесь.

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Киммих отличный игрок и наверняка усилит Барселону . Лапорте надо сделать все для трансфера опорника , так как это самоя проблемная зона . Надеемся на лучшее и ждём хороших новостей .
+5
-2
+3
Ответ Зеленский
Обмен на Де Йонг + деньги
И сколько по вашему стоит Де Йонг и сколько Киммих?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий