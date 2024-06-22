Киммих пока не думает об уходе из «Баварии». Хавбек понимает, что может перейти в топ-клуб бесплатно в 2025-м и получить подписной бонус

Теги Бавария бундеслига Германия возможные трансферы Йозуа Киммих деньги Футбол

Йозуа Киммих пока не думает об уходе из «Баварии».

Как передает Bayern & Germany со ссылкой на Sport1.de, хавбек знает, что находится в выгодном положении и имеет хорошие перспективы найти топ-клуб после истечения срока контракта с «Баварией» следующим летом. Если он уйдет бесплатно, то сможет рассчитывать на хороший подписной бонус.

Однако в «Баварии» не исключают продажу Киммиха этим летом. Мюнхенцы стремятся сократить расходы, а Йозуа один самых высокооплачиваемых футболистов.

Киммих не прочь пообщаться с «Баварией», но хотел бы увидеть больше позитивных сигналов от нового руководства.

В прошлом сезоне Киммих провел 43 матча за «Баварию», забил два гола и сделал девять результативных передач. Полную статистику игрока можно найти здесь.

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8 комментариев
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29 лет.
Хз,вон МЮ взял Казимиро.
1 год отыграл и потух.
Тьяго в Ливерпуле,аналогично,но там травмы...
Кто захочет рискнуть с Киммихом?
Ему ещё и место в старте надо гарантировать наверное...
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Ну Киммих, мягко говоря, не молодец, да и не особо прогрессирует в последние пару лет. Так что тут уже надо определяться, потому что скоро праймовые годы будут позади и топы к себе уже не позовут.
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Как по мне что киммих что дэвис мягко говоря не важно провели прошлый сезон. Теперь «коварный» план в том чтобы бесплатно уйти и внимание вопрос - кто рискнет взять двух игроков с непонятным состоянием, пока все идет к тому что компани на них расчитывать не собирается, а значит игровой практики будет мало. Ну вот окей я менеджер арсенала/сити/ливерпуля - я что возьму их за былые заслуги? Это ведь не лева который на пике ушел в барсу. По итогу уйдут бесплатно да но куда и на какие условия это вопрос конечно. Особенно учитывая что киммиху будет 30 пойдет в какой нибудь челси за лигу конференций бороться. А бавария все равно в выйгрыше потому что зп ведомость освободится - как минимум 30 млн евро в год а это куча нового материала с просторов европы
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гоу,киммих и дэвис бесплатно уйдут)за все ограбления мюнхенцев😁
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Он считает себя ровней, Кроссу или Модричу? Пусть ждет и не подписывает, далее в Эвертон или Ноттингем перейдет максимум.
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Руководство, очнитесь: Киммих заслуживает любых денег, как легенда клуба, пусть и не воспитанник. Второго игрока с такими качествами и стабильностью не найти, а покупка в полузащиту должна быть не вместо кого-то, а в качестве углубления обоймы.
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Ответ Talgat Ergeshov
гоу,киммих и дэвис бесплатно уйдут)за все ограбления мюнхенцев😁
ГОУ в Боруссию?
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