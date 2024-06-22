Киммих пока не думает об уходе из «Баварии». Хавбек понимает, что может перейти в топ-клуб бесплатно в 2025-м и получить подписной бонус
Йозуа Киммих пока не думает об уходе из «Баварии».
Как передает Bayern & Germany со ссылкой на Sport1.de, хавбек знает, что находится в выгодном положении и имеет хорошие перспективы найти топ-клуб после истечения срока контракта с «Баварией» следующим летом. Если он уйдет бесплатно, то сможет рассчитывать на хороший подписной бонус.
Однако в «Баварии» не исключают продажу Киммиха этим летом. Мюнхенцы стремятся сократить расходы, а Йозуа один самых высокооплачиваемых футболистов.
Киммих не прочь пообщаться с «Баварией», но хотел бы увидеть больше позитивных сигналов от нового руководства.
В прошлом сезоне Киммих провел 43 матча за «Баварию», забил два гола и сделал девять результативных передач. Полную статистику игрока можно найти здесь.
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Хз,вон МЮ взял Казимиро.
1 год отыграл и потух.
Тьяго в Ливерпуле,аналогично,но там травмы...
Кто захочет рискнуть с Киммихом?
Ему ещё и место в старте надо гарантировать наверное...