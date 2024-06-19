Игроки сборной Франции готовят совместный пресс-релиз о политической ситуации в стране
Игроки сборной Франции готовят пресс-релиз о политической ситуации.
Об этом на пресс-конференции рассказал защитник Вильям Салиба.
«Мы в процессе написания совместного пресс-релиза», – сказал игрок сборной Франции и «Арсенала».
На выборах в Европарламент первое место заняла партия Марин Ле Пен «Национальное объединение». После этого президент страны Эммануэль Макрон распустил Национальную ассамблею и объявил внеочередные выборы.
Сборная Франции кипит из-за ультраправой партии: Мбаппе зовет на выборы, Тюрам – против Ле Пен
Сборная Франции и т.д ... это бой за демократические ценности.
Демократический выбор он такой, только единственно-правильный . И эти люди чмырили совок, цырк.
- Пьер, ты можешь выбрать любое животное, какое захочешь.
- Ящерица.
- Ну, не знаю, тебе выбирать.
- Ящерица.
- 🙅♀️Ребята, можно стоп? Пьер, ты совсем дурак?
Но футболисты - это другое....
По указке Национального объединения Гризмана вынудили отказаться от разноцветной прически ,
а Мбаппе и вовсе сломали нос !
Образцово показательно.
И естественно, демократично только ПРОТИВ определенных сил.
Я не фанат европейских правых, но это неуважение к тем, кто их избирает. Пока их действия не противоречат конституции и законодательству
Гигант мысли, отец французской демократии