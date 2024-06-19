Игроки сборной Франции готовят совместный пресс-релиз о политической ситуации в стране

Теги премьер-лига Англия Сборная Франции по футболу Арсенал Евро-2024 Политика Вильям Салиба Футбол

Игроки сборной Франции готовят пресс-релиз о политической ситуации.

Об этом на пресс-конференции рассказал защитник Вильям Салиба.

«Мы в процессе написания совместного пресс-релиза», – сказал игрок сборной Франции и «Арсенала». 

На выборах в Европарламент первое место заняла партия Марин Ле Пен «Национальное объединение». После этого президент страны Эммануэль Макрон распустил Национальную ассамблею и объявил внеочередные выборы.

Сборная Франции кипит из-за ультраправой партии: Мбаппе зовет на выборы, Тюрам – против Ле Пен

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99 комментариев
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о, как немцы на ЧМ последнем ерундой занялись. закономерно будет и результат показать аналогичный
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А вы тут удивлялись почему макарон так стелился перед черепашкой.
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Включают админ ресурс против неугодной партии, но там это демократично, не перепутайте
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Может ну его нафиг это евро, вылетайте из группы и займитесь действительно важными для вас делами, а?
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Будут просить не голосовать за белых фашистов?)
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Естественно БЛМщики будут против Ле Пен. Белых французов почти не осталось
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как там их политик сказал? миллионеры будут советовать нищим в какой стране им будет жить лучше
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Я думал, выборы у них свободные и демократичные. Поэтому не очень понятно, что за борьба с уверенно и легитимно выигравшей партией))
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Футболёры понимают что политиканы их банально используют для повышения своего рейтинга?
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Гипотетически - Сборная России готовит пресс-релиз в поддержку президента РФ. Спортс в стратосфере и удаляется.
Сборная Франции и т.д ... это бой за демократические ценности.
Демократический выбор он такой, только единственно-правильный . И эти люди чмырили совок, цырк.
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За такое вообще дисквалифицировать надо
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ну все, в 1/8 должны отлететь теперь
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Ответ Kubinec_
ну все, в 1/8 должны отлететь теперь
Вообще не должны даже из группы выйти
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Ответ Евгений Сидоров
Футболёры понимают что политиканы их банально используют для повышения своего рейтинга?
Они ей по мячу бьют и кушают в нее
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Ситуация во Франции прямо сейчас:
- Пьер, ты можешь выбрать любое животное, какое захочешь.
- Ящерица.
- Ну, не знаю, тебе выбирать.
- Ящерица.
- 🙅‍♀️Ребята, можно стоп? Пьер, ты совсем дурак?
+8
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Лет пять назад французские отставные генералы написали открытое письмо. Их никто не услышал. Ну или сделали вид, что не слышат.
Но футболисты - это другое....
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Ответ AprasidzE
А вы тут удивлялись почему макарон так стелился перед черепашкой.
А начнут так :
По указке Национального объединения Гризмана вынудили отказаться от разноцветной прически ,
а Мбаппе и вовсе сломали нос !
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Ответ AprasidzE
А вы тут удивлялись почему макарон так стелился перед черепашкой.
Незря, получается)
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Вычеркиваем их списка фаворитов турнира?
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Выиграла ЛеПен, и негры возбудились?
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Их дело мячик пинать. Надо же вообразили себя народными гуру. Вот что делают завышенные в 20-30 раз зарплаты.
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Какой интересный "спорт вне политики"
Образцово показательно.
И естественно, демократично только ПРОТИВ определенных сил.
Я не фанат европейских правых, но это неуважение к тем, кто их избирает. Пока их действия не противоречат конституции и законодательству
+6
-2
+4
Дайте высказаться Дембеле
Гигант мысли, отец французской демократии
+4
-1
+3
Гaдинa задрожала и заверещала
+3
0
+3
Ответ Николай Бойко
Вот все офигеют, если они внезапно начнут агитировать за Ле Пен))
кучка африканцев-мигрантов? кому как не им агитировать за Ле Пен ахахахах
+3
0
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Они тут со совей политикой в 18 уже отлетят
+3
0
+3
Ответ AprasidzE
А вы тут удивлялись почему макарон так стелился перед черепашкой.
А чего Макрону переживать? Он же на 3й срок не идет, как 1 легитимный.
+4
-1
+3
Зафотошопте кто умеет - Макрон в белой футболке, сидящий на диване, а за спиной у него негросборная Франции в полном составе )
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Макрон тим
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клоуны
+3
-1
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