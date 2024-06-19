Игроки сборной Франции готовят совместный пресс-релиз о политической ситуации в стране

Игроки сборной Франции готовят пресс-релиз о политической ситуации.

Об этом на пресс-конференции рассказал защитник .

«Мы в процессе написания совместного пресс-релиза», – сказал игрок сборной Франции и « ».

На выборах в Европарламент первое место заняла партия Марин Ле Пен «Национальное объединение». После этого президент страны Эммануэль Макрон распустил Национальную ассамблею и объявил внеочередные выборы.

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