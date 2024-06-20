Гризманн призвал проголосовать на парламентских выборах во Франции: «Политика – это очень серьезно»

Теги Атлетико Сборная Франции по футболу Евро-2024 Антуан Гризманн Политика Футбол

Антуан Гризманн призвал проголосовать на парламентских выборах во Франции.

На выборах в Европарламент первое место заняла партия Марин Ле Пен «Национальное объединение». После этого президент страны Эммануэль Макрон распустил Национальную ассамблею и объявил внеочередные выборы.

Первый тур выборов пройдет 30 июня, второй – 7 июля.

«Все, что касается политики, – это очень серьезно, сложно и для каждого лично, вот как я это вижу. Как у футболиста, у меня есть большая известность, но я не хочу ею пользоваться.

Главное – пойти и проголосовать. Это не займет много времени, но это важно», – сказал форвард сборной Франции. 

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23 комментария
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Я не хочу пользоваться своей известностью, поэтому именно во время чемпионата Европы по футболу и призываю идти голосовать.
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Попахивает "Голосуй или проиграешь"
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Ответ 0mertas626
Стабильно, почти уже 20 лет, мой голос за Василия Пупкина
Только Игорь Владимирович Цаплин и никто больше
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Ответ Уся Ваткин
Только Игорь Владимирович Цаплин и никто больше
Это да; ради Иммануила Гедеоновича, я готов..
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Голосуй или проиграешь?! Какой же сюр
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Было гораздо лучше, когда футбол был вне политики. К сожалению эти времена закончились.
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Ответ wadwill13
Конечно. им явка нужна чтобы правильно нарисовать цифры за нужную партию. А то при малом количестве лишних не подкинуть за макрона.
"И ви кого имели в виду, товарищ Поскребышев?"
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Остаётся только пожелать французам к 30 июня оказаться дома и избежать выездного голосования. Сборная , думающая о выборах во время ЕВРО , не заслуживает бОльшего.
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Следующий кандидат на сломанную носопырку.
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Кстати вчера Мбапе создал Макронтим
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Ответ Opioman
Я так понимаю в России теперь сам призыв голосовать расценивается как борьба с властью? Не переживай, у нас все равно голоса уже давно не считают
У кого это у вас? Я и не переживаю. Пусть французы переживают, что их сборная в политику заигрываться начала на чемпионате по футболу.
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Да, Антуан, вы с Дембеле точно спасете Францию от злых расистов. Ведь вы же не расисты. Японцы то точно подтвердят
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