Гризманн призвал проголосовать на парламентских выборах во Франции: «Политика – это очень серьезно»

Антуан Гризманн призвал проголосовать на парламентских выборах во Франции.

На выборах в Европарламент первое место заняла партия Марин Ле Пен «Национальное объединение». После этого президент страны Эммануэль Макрон распустил Национальную ассамблею и объявил внеочередные выборы.

Первый тур выборов пройдет 30 июня, второй – 7 июля.

«Все, что касается политики, – это очень серьезно, сложно и для каждого лично, вот как я это вижу. Как у футболиста, у меня есть большая известность, но я не хочу ею пользоваться.

Главное – пойти и проголосовать. Это не займет много времени, но это важно», – сказал форвард сборной Франции.

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