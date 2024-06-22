Мамардашвили об 1:1 с Чехией: «Историческое очко для Грузии. Боремся за выход в плей-офф»

Георгий Мамардашвили прокомментировал ничью в игре со сборной Чехии на Евро-2024.

Грузия набрала первое очко на чемпионатах Европы в своей истории.

Команда Вилли Саньоля сыграла вничью со сборной (1:1) во втором туре группового этапа Евро-2024.

26 июня грузинская сборная сыграет с командой в 3-м туре группового этапа чемпионата Европы.

«Набрать три очка было бы замечательно, нам немного не хватило, но и одно очко – это прекрасно. Это историческое событие для всей .

Мы боремся за выход, хотя все понимают, насколько сильна Португалия», – сказал вратарь сборной Грузии.

Когда Георгий Мамардашвили вошел в зал для пресс-конференций, грузинские репортеры встали и долго аплодировали. После того как голкипер ответил на вопросы, грузинские журналисты проводили его аплодисментами.

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