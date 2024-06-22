Мамардашвили об 1:1 с Чехией: «Историческое очко для Грузии. Боремся за выход в плей-офф»

Теги Вилли Саньоль Сборная Португалии по футболу Валенсия Сборная Чехии по футболу Ла Лига Сборная Грузии по футболу Евро-2024 Георгий Мамардашвили Футбол

Георгий Мамардашвили прокомментировал ничью в игре со сборной Чехии на Евро-2024.

Грузия набрала первое очко на чемпионатах Европы в своей истории.

Команда Вилли Саньоля сыграла вничью со сборной Чехии (1:1) во втором туре группового этапа Евро-2024.

26 июня грузинская сборная сыграет с командой Португалии в 3-м туре группового этапа чемпионата Европы. 

«Набрать три очка было бы замечательно, нам немного не хватило, но и одно очко – это прекрасно. Это историческое событие для всей Грузии.

Мы боремся за выход, хотя все понимают, насколько сильна Португалия», – сказал вратарь сборной Грузии. 

Когда Георгий Мамардашвили вошел в зал для пресс-конференций, грузинские репортеры встали и долго аплодировали. После того как голкипер ответил на вопросы, грузинские журналисты проводили его аплодисментами. 

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8 комментариев
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За Грузию с очком 🥃
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Грузия и историческое очко)
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Историческое очко Грузии - хороший ник для этого сайта
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Ответ Максим Заворин
Грузия и историческое очко)
но не очко обычно губит, а к одиннадцати туз
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Ответ Bdv68
За Грузию с очком 🥃
Высоко-высоко в горах ...холодно и можно простудить....так выпьем же за Грузию с историческим очком!
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Все верно, главное, очко не потерять
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Точнее не скажешь. Реально историческое очко. Георгий это очко во всех смыслах и спас. Просто топовый бенефис вратаря. В отличии от стомильонного зазнайки.
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