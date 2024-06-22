Шик об 1:1 с Грузией: «Чехия играла лучше, но Мамардашвили спас их. Мы заслужили второй гол»

Патрик Шик высказался после ничьей Чехии с Грузией на Евро-2024 (1:1).

«Мы заработали одно очко, но хотели большего. Мы играли лучше, у нас было больше моментов, но в первом тайме их спас вратарь [Георгий Мамардашвили]. А потом мы пропустили гол в раздевалку.

Дела шли не очень, но мы сравняли счет, продолжали атаковать, но не смогли забить второй гол, который мы заслуживали. Мы допустили глупую ошибку в конце и могли даже проиграть. Все решится в последнем матче с Турцией.

Моя травма? Ничего хорошего, сейчас я ничего не могу вам сказать», – сказал нападающий сборной Чехии Патрик Шик.

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