Шик об 1:1 с Грузией: «Чехия играла лучше, но Мамардашвили спас их. Мы заслужили второй гол»

Теги Байер бундеслига Германия Валенсия Сборная Чехии по футболу Сборная Грузии по футболу Евро-2024 Патрик Шик Георгий Мамардашвили Футбол

Патрик Шик высказался после ничьей Чехии с Грузией на Евро-2024 (1:1).

«Мы заработали одно очко, но хотели большего. Мы играли лучше, у нас было больше моментов, но в первом тайме их спас вратарь [Георгий Мамардашвили]. А потом мы пропустили гол в раздевалку.

Дела шли не очень, но мы сравняли счет, продолжали атаковать, но не смогли забить второй гол, который мы заслуживали. Мы допустили глупую ошибку в конце и могли даже проиграть. Все решится в последнем матче с Турцией.

Моя травма? Ничего хорошего, сейчас я ничего не могу вам сказать», – сказал нападающий сборной Чехии Патрик Шик.

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6 комментариев
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Так в конце и вам повезло. Мамардашвили конечно не зря признан игроком матча
+5
-1
+4
Ответ korablev
Заслужили вы … Вы пропустили контратаку 3 в 1 на последних секундах матча и только благодаря бездарности Лобжанидзе не проиграли. Этот шанс Грузии вполне стоит всех предыдущих у чехов.
Как легко говорить о том ,что уже случилось.На деле Чехи должны были гола 3 спокойно забивать и никакого выхода 3в1 не было бы и близко
+5
-1
+4
Заслужили вы …
Вы пропустили контратаку 3 в 1 на последних секундах матча и только благодаря бездарности Лобжанидзе не проиграли. Этот шанс Грузии вполне стоит всех предыдущих у чехов.
+7
-7
0
Да и второй пропущенный заслужили, если уж честно говоря
+1
-1
0
Ответ Trixi
Как легко говорить о том ,что уже случилось.На деле Чехи должны были гола 3 спокойно забивать и никакого выхода 3в1 не было бы и близко
Какой-то странный аргумент. Если бы чехи забили, то и вопроса бы не было - они бы заслуженно выиграли.

Но они не забили, а потом допустили убойную контратаку на свои ворота. И их «заслуженно» растаяло в воздухе. Что значит выхода 3 в 1 «не было бы»? Он был и шанс забить был ого-го!

Чешский игрок, как и вы, тоже рассуждаете по факту происшедшего. Только шанс Грузии почему-то замечать не хотите.
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Ответ korablev
Какой-то странный аргумент. Если бы чехи забили, то и вопроса бы не было - они бы заслуженно выиграли. Но они не забили, а потом допустили убойную контратаку на свои ворота. И их «заслуженно» растаяло в воздухе. Что значит выхода 3 в 1 «не было бы»? Он был и шанс забить был ого-го! Чешский игрок, как и вы, тоже рассуждаете по факту происшедшего. Только шанс Грузии почему-то замечать не хотите.
Шанс Грузии случился лишь после тотального отскока и счета которого не должно было быть
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