Шик об 1:1 с Грузией: «Чехия играла лучше, но Мамардашвили спас их. Мы заслужили второй гол»
Патрик Шик высказался после ничьей Чехии с Грузией на Евро-2024 (1:1).
«Мы заработали одно очко, но хотели большего. Мы играли лучше, у нас было больше моментов, но в первом тайме их спас вратарь [Георгий Мамардашвили]. А потом мы пропустили гол в раздевалку.
Дела шли не очень, но мы сравняли счет, продолжали атаковать, но не смогли забить второй гол, который мы заслуживали. Мы допустили глупую ошибку в конце и могли даже проиграть. Все решится в последнем матче с Турцией.
Моя травма? Ничего хорошего, сейчас я ничего не могу вам сказать», – сказал нападающий сборной Чехии Патрик Шик.
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Вы пропустили контратаку 3 в 1 на последних секундах матча и только благодаря бездарности Лобжанидзе не проиграли. Этот шанс Грузии вполне стоит всех предыдущих у чехов.
Но они не забили, а потом допустили убойную контратаку на свои ворота. И их «заслуженно» растаяло в воздухе. Что значит выхода 3 в 1 «не было бы»? Он был и шанс забить был ого-го!
Чешский игрок, как и вы, тоже рассуждаете по факту происшедшего. Только шанс Грузии почему-то замечать не хотите.