Президент «Чайки» Чайка об окупаемости футбола в России: «Ее не будет при таких зарплатах! Игрок начинает забивать, отдавать – и требует уже в 7 раз больше, так как считает себя великим мастером»
Президент «Чайки» ответил на вопрос об окупаемости футбола в России.
– Вы согласны с тем, что футбол в России не окупается? Что тогда вас заставляет год за годом вкладывать в клуб немалые средства?
– Интересный вопрос. А что такое в вашем понимании окупаемый футбол?
– Выйти хотя бы в ноль.
– Модель окупаемости известна – это когда клуб зарабатывает на трансферах, получает доходы в матчдэй, от продажи прав на трансляции, мерчандайзинг и спонсорство. Например, какая-та большая фирма дает «Манчестер Сити» миллиард долларов, понимая, что выиграет от этого сотрудничества в плане имиджа, привлечения аудитории, завоевания новых рынков и прочего.
– У нас так не работает?
– Нет. Выделили, например, клубу 600 миллионов, он на них живет. Такая вот окупаемость. А, допустим, может ли условный ФК «Тамбов», получив эти деньги, заработать на матчдэй 700 миллионов? Это нереально.
Возможно, что-то могут заработать такие клубы, как «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Динамо» – команды с традициями.
Но здесь же все упирается еще и в уровень зарплат футболистов. А при нем вряд ли что-то окупится – как в Первой лиге, так и в РПЛ.
– Неадекватные зарплаты?
– Завышенные. Если бы клубы жили по средствам, на свои деньги, таких зарплат бы у нас не было. Неоправданные цифры...
Понимаю, когда футболист едет за рубеж на меньшие деньги, но он ставит перед собой серьезные спортивные задачи, хочет чего-то добиться. А есть, например, более талантливый игрок. Ему в России дали контракт, он купил квартиру, машину, его все устраивает. Много переоцененных ребят...
Система у нас такая, многое перегрето, агенты, все дела. Сегодня у тебя футболист играет за 100 тысяч рублей и никому не нужен. А потом благодаря тренеру начал забивать, отдавать. И в следующем году требует уже в семь раз больше, так как посчитал себя великим мастером! А на самом деле особо-то в профессиональном плане не вырос... И получается, он проведет пару игр в РПЛ и пропадает.
Это я все подвожу к ответу об окупаемости футбола в России. Ее не будет при таких зарплатах! – сказал Андрей Чайка.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
в чем смысл придирки?
ДЖАБРАИЛ: Ну имей же совесть! Ты же все-таки не козу получаешь. А жену, и какую: студентка, комсомолка, спортсменка, красавица… И за все это я прошу двадцать пять баранов. Даже смешно торговаться.
В 90-е годы зарплаты в высшем дивизионе были совсем небольшие и поэтому все кто попадал по мячу один раз из трёх уезжали за границу зарабатывать деньги.
А когда стали везти пачками Мукунок, то и наши стали требовать такие же зарплаты. С этого собственно всё и началось.
Решение на удивление очень простое. Запретить Мукунок и зарплаты мгновенно упадут.
Кого они не устраивают, те поедут играть за границу.
Да, на какой-то период уровень футбола у нас упадёт, но лет через 5-7 всё восстановится. Подрастёт новое поколение и начнут возвращаться те кто уехал за длинным долларом.