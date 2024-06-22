Президент «Чайки» Чайка об окупаемости футбола в России: «Ее не будет при таких зарплатах! Игрок начинает забивать, отдавать – и требует уже в 7 раз больше, так как считает себя великим мастером»

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Тамбов Чайка Песчанокопское Спорт-Экспресс деньги Вторая лига А Футбол

Президент «Чайки» ответил на вопрос об окупаемости футбола в России.

– Вы согласны с тем, что футбол в России не окупается? Что тогда вас заставляет год за годом вкладывать в клуб немалые средства?

– Интересный вопрос. А что такое в вашем понимании окупаемый футбол?

– Выйти хотя бы в ноль.

– Модель окупаемости известна – это когда клуб зарабатывает на трансферах, получает доходы в матчдэй, от продажи прав на трансляции, мерчандайзинг и спонсорство. Например, какая-та большая фирма дает «Манчестер Сити» миллиард долларов, понимая, что выиграет от этого сотрудничества в плане имиджа, привлечения аудитории, завоевания новых рынков и прочего.

– У нас так не работает?

– Нет. Выделили, например, клубу 600 миллионов, он на них живет. Такая вот окупаемость. А, допустим, может ли условный ФК «Тамбов», получив эти деньги, заработать на матчдэй 700 миллионов? Это нереально.

Возможно, что-то могут заработать такие клубы, как «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Динамо» – команды с традициями.

Но здесь же все упирается еще и в уровень зарплат футболистов. А при нем вряд ли что-то окупится – как в Первой лиге, так и в РПЛ.

– Неадекватные зарплаты?

– Завышенные. Если бы клубы жили по средствам, на свои деньги, таких зарплат бы у нас не было. Неоправданные цифры...

Понимаю, когда футболист едет за рубеж на меньшие деньги, но он ставит перед собой серьезные спортивные задачи, хочет чего-то добиться. А есть, например, более талантливый игрок. Ему в России дали контракт, он купил квартиру, машину, его все устраивает. Много переоцененных ребят...

Система у нас такая, многое перегрето, агенты, все дела. Сегодня у тебя футболист играет за 100 тысяч рублей и никому не нужен. А потом благодаря тренеру начал забивать, отдавать. И в следующем году требует уже в семь раз больше, так как посчитал себя великим мастером! А на самом деле особо-то в профессиональном плане не вырос... И получается, он проведет пару игр в РПЛ и пропадает.

Это я все подвожу к ответу об окупаемости футбола в России. Ее не будет при таких зарплатах! – сказал Андрей Чайка. 

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27 комментариев
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Ответ Mikhail Shkryabin
Президент Чайки, Чайка?? Ну а действительно, кто ещё?
Основал клуб, назвать решил в честь фамилии. А почему бы и нет?
+44
-4
+40
Президент Чайки, Чайка?? Ну а действительно, кто ещё?
+38
-8
+30
Ответ maks44
Комментарий скрыт
это клуб - частный клуб, какое название хочет, такое и дает
в чем смысл придирки?
+28
-3
+25
Ответ maks44
Комментарий скрыт
"приплетаем_Путина.jpg"
+22
-5
+17
Всё зло от агентов. Именно они требуют всё больше и больше. Агенты развращают молодых игроков, а руководители клубов идут у них на поводу, получая отступные. Бандитская система 90-тых продолжает жить в футболе.
+18
-7
+11
Ответ инок
Российским клубам надо работать над привлечением болельщиков на стадион игрой, организацией, комфортом, а не запрещать вход путём фанайди. Но, когда такие тренеры, как Гогниев призывают к этому, их, путём привлечения СМИ, просто банят. Это РПЛ и ФНЛ неинтересно, пусть будет рубль - но халявный, чем 10 трудовых.
Так введение Fan ID не клубы же придумали, а совсем другие структуры, которым окупаемость клубного футбола - вообще по барабану.
+10
0
+10
Ответ Konstantin Zorin
Всё зло от агентов. Именно они требуют всё больше и больше. Агенты развращают молодых игроков, а руководители клубов идут у них на поводу, получая отступные. Бандитская система 90-тых продолжает жить в футболе.
Агентская система в нынешнем виде не наше изобретение, так что система 90х ни при чем. Российские агенты делают то же, что их коллеги за рубежом. Вот прокручиваемые в футболе большие деньги государства и корпораций действительно родом из родных 00-х
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Аркадий Райкин — «Партия учит нас, что газы при нагревании расширяются»
+4
-1
+3
ТОВАРИЩ СААХОВ: Я высоко ценю твою уважаемую племянницу, но всему есть предел. Восемнадцать.
ДЖАБРАИЛ: Ну имей же совесть! Ты же все-таки не козу получаешь. А жену, и какую: студентка, комсомолка, спортсменка, красавица… И за все это я прошу двадцать пять баранов. Даже смешно торговаться.
+4
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+3
Откуда же у вас будет самоокупаемость если вы игры покупаете?
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+2
Ответ инок
Российским клубам надо работать над привлечением болельщиков на стадион игрой, организацией, комфортом, а не запрещать вход путём фанайди. Но, когда такие тренеры, как Гогниев призывают к этому, их, путём привлечения СМИ, просто банят. Это РПЛ и ФНЛ неинтересно, пусть будет рубль - но халявный, чем 10 трудовых.
Поработают и что тогда будет?) Люди в нашей стране не готовы платить деньги за футбол. Чтобы полный стадион Зениту собирать, они билеты за копейки отдают. В России невозможно окупатся за счет матч дей, мерча и тд. Даже тв контракт это государственные деньги, не соответствующие реальной стоимости.
+2
0
+2
Российским клубам надо работать над привлечением болельщиков на стадион игрой, организацией, комфортом, а не запрещать вход путём фанайди. Но, когда такие тренеры, как Гогниев призывают к этому, их, путём привлечения СМИ, просто банят. Это РПЛ и ФНЛ неинтересно, пусть будет рубль - но халявный, чем 10 трудовых.
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+1
Во всём виноват Чубайс.
+2
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Ответ Konstantin Zorin
Всё зло от агентов. Именно они требуют всё больше и больше. Агенты развращают молодых игроков, а руководители клубов идут у них на поводу, получая отступные. Бандитская система 90-тых продолжает жить в футболе.
А почему не требовать, если платят? У нас народ всё оплатит, деньги же бюджетные.
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Ответ Антон Шаповалов
Основал клуб, назвать решил в честь фамилии. А почему бы и нет?
Он в честь отца клуб сделал, у Красавы было отличное видео про команду , ещё до того как он стал инагентом
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Ответ Mitrophane
Да, но с той разнице, что при продаже игрока, на которого стоит очередь из ПСЖ, Челси и далее по списку, агенты знают, что клубы могут заработать миллионы на конкретном таланте, на выходе в Еврокубки, интересе аудитории, которая будет заказывать мерч, покупать билеты на матч, подпишется на соцсети. То есть там и клубы миллионы платят агентских себе не в убыток. По медийке даже посмотреть - игроки сборной, получающие миллионы, по 50 тыс подписчиков имеют в соцсетях, ну то есть, мало кому интересны кроме болельщиков клуба. Просто чтоб посмотреть, как он играет, нейтральный болельщик не пойдет на стадион, не будет футболку покупать и т.д. И это не переоцененные доходы, ездят в турне с играми предсезонки, привлекая аудиторию по всему миру. А у нас предсезонку смотрит 1000 человек на ютуб от силы.
Я о том и говорю. В Европе они (агенты) просто работают на иную концепцию футбольного бизнеса, но по сути своей та же паразитирующая на игре мафия, что и доморощенные барыги-селюки
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Окупаемость футбола в России - это иллюзия, даже в форме долгосрочной задачи. И дело не только в зарплатах, но и в остальных затратах тоже и как следствие в невозможности сбалансировать бюджет без государевых или (принудительно) спонсорских денег. И все это на фоне н щекой покупательской способности населения. Так что все разговоры об окупаемости следует прекратить и наслаждаться чем богаты. Или уже сразу запретить гос.финансирование в любом виде (Газпром и РЖД включительно), сделать РПЛ закрытой лигой и сократить до 4-6 команд по принципу «есть деньги на 3 сезона - велком». Но этого не произойдет никогда
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Пока к принятию решений не допустят действительно компетентных людей, тут раз за разом будет пробиваться очередное дно
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Зарплаты стали расти как на дрожжах с приездом многочисленных Мукунок в РПЛ.
В 90-е годы зарплаты в высшем дивизионе были совсем небольшие и поэтому все кто попадал по мячу один раз из трёх уезжали за границу зарабатывать деньги.
А когда стали везти пачками Мукунок, то и наши стали требовать такие же зарплаты. С этого собственно всё и началось.
Решение на удивление очень простое. Запретить Мукунок и зарплаты мгновенно упадут.
Кого они не устраивают, те поедут играть за границу.
Да, на какой-то период уровень футбола у нас упадёт, но лет через 5-7 всё восстановится. Подрастёт новое поколение и начнут возвращаться те кто уехал за длинным долларом.
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Всем надо брать пример с футболистов!! а то работодатели зачастую неадекватно оценивают стоимость труда
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ПРивет Мутко за придуманый лимит и возвышение наших деревяшек
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