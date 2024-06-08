LEON Вторая лига А. «Уфа» принимает «Ротор», «Чайка» в гостях у «Новосибирска»

Клубы LEON Второй лиги А проведут матчи последнего тура весенней части сезона.

«Уфа» примет «Ротор», «Чайка» на выезде сыграет с «Новосибирском», костромской «Спартак» встретится с «Химиком».

LEON



Дивизион А

8 июня

Группа «Золото»

18-й тур

«Велес» – «Краснодар-2» – 15:00

«Муром» – «Металлург» Липецк – 15:00

«Новосибирск» – «Чайка» – 15:00

«Родина-2» – «Челябинск» – 15:00

«Уфа» – «Ротор» - 15:00

9 июня

Группа «Серебро»

18-й тур

«Авангард» Курск – «Иртыш» Омск – 15:00

«Волга» Ульяновск – «Машук-КМВ» – 15:00

«Динамо» Брянск – «Текстильщик» – 15:00

«Калуга» – «Торпедо» Миасс – 15:00

«Спартак» Кострома – «Химик» – 15:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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