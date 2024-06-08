LEON Вторая лига А. «Уфа» принимает «Ротор», «Чайка» в гостях у «Новосибирска»
Клубы LEON Второй лиги А проведут матчи последнего тура весенней части сезона.
«Уфа» примет «Ротор», «Чайка» на выезде сыграет с «Новосибирском», костромской «Спартак» встретится с «Химиком».
LEON Вторая лига
Дивизион А
8 июня
Группа «Золото»
18-й тур
«Велес» – «Краснодар-2» – 15:00
«Муром» – «Металлург» Липецк – 15:00
«Новосибирск» – «Чайка» – 15:00
«Родина-2» – «Челябинск» – 15:00
«Уфа» – «Ротор» - 15:00
9 июня
Группа «Серебро»
18-й тур
«Авангард» Курск – «Иртыш» Омск – 15:00
«Волга» Ульяновск – «Машук-КМВ» – 15:00
«Динамо» Брянск – «Текстильщик» – 15:00
«Калуга» – «Торпедо» Миасс – 15:00
«Спартак» Кострома – «Химик» – 15:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.