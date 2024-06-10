«Уфа» и Чайка» — на повышение, «Краснодар-2» отправляется в «Серебро»

В минувшие выходные в LEON-Второй Лиге А завершили сезон, который впервые прошел в новом формате после масштабной реформы. Чемпионом по его итогам стал футбольный клуб «Уфа».

В субботу, на домашнем стадионе команды «Нефтяник», состоялась торжественная церемония награждения. Почетными гостями мероприятия стали исполнительный директор ФНЛ Александр Атаманенко, председатель правления ФК «Уфа», министр спорта республики Башкортостан Руслан Хабибов, PR-директор букмекерской компании Леон Нина Подгорнова. Футболисты, тренеры, администрация, персонал клуба получили золотые медали. Кульминацией церемонии награждения стало вручение кубка капитану команды. ФК «Уфа» за один тур до окончания чемпионата гарантировала себе победу и выход в Первую Лигу.

Исполнительный директор ФНЛ Александр Атаманенко:

«От лица футбольной национальной лиги очень рад поздравить футбольный клуб «Уфа», руководство региона, всех болельщиков с чемпионством. Хотел бы отметить, что после глобальной реформы лиги перед началом этого сезона уровень команд и конкуренция между ними очень серьезно возросли, поэтому победа особенно заслуженная и почетная. Я сегодня узнал, что это первый трофей в истории клуба, но он первый и в LEON-Второй лиге А, поэтому два события в одном моменте. Хотелось бы пожелать, чтобы через год в это же время, в этом же месте мы вручали уже новый трофей команде. Добро пожаловать в Лучшую лигу мира и удачи!».

PR-директор букмекерской компании Леон Нина Подгорнова:

«Поздравляю всех причастных с завершением сезона. Хочется выразить огромную благодарность руководству лиги, всем сотрудникам, а также клубам за проделанную работу. Этот сезон состоялся после масштабной реформы. Он был не простым, потребовалось время на адаптацию к новому формату. Но уже сейчас можно с уверенностью сказать о том, что чемпионат стал зрелищнее и интереснее. Поздравляю чемпионов ФК «Уфу» с победой. Желаю не останавливаться на достигнутых результатах. А мы, как титульный партнер самой масштабной лиги, приложим максимум усилий, для развития клубов и, в целом, футбола».

Вторую путевку за выход в Первую Лигу разыграли в Новосибирске. «Чайка» уверенно обыграла хозяев и вместе с «Уфой» отправляется на повышение. Не менее интересно развивались события в нижней части турнирной таблицы, где сразу несколько команд пытались сохранить прописку в группе «Золото». «Краснодар-2» проиграл ключевой матч и вместе с «Родиной-2», «Металлургом», «Муромом» начнет следующей сезон в «Серебре».

В группу «Золото» вышли курский «Авангард», «Текстильщик», «Спартак» Кострома, «Калуга».

Третью путевку за выход в Первую лигу разыграют «Новосибирск» и «Ротор» в стыковых матчах.