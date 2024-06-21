Дугалич о снятии Сербии с Евро: «Вряд ли такое возможно. УЕФА никому не позволит это сделать»

Теги УЕФА Сборная Сербии по футболу Сборная Хорватии по футболу происшествия болельщики Сборная Албании по футболу Евро-2024 Федерация футбола Сербии Раде Дугалич Футбол

Раде Дугалич не верит в возможное снятие сборной Сербии с Евро-2024.

Сербы пригрозили покинуть турнир из-за кричалок «Убей серба» от фанатов Албании и Хорватии.

«Те, кто нас не любит, постоянно организовывают провокации. Албания и Хорватия нас не любят. Наверное, мы им нужны, но они нам точно не нужны.

Слышал, что Сербия может сняться с турнира, но вряд ли такое возможно. УЕФА точно никому не позволит это сделать», – сказал экс-игрок «Тосно» и «Енисея», выступающий ныне за китайский «Шэньчжэнь Пен Сити».

Что грозит Сербии, если она снимется с Евро? И что будет с результатами ее матчей?

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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9 комментариев
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Что значит не позволит? Под дулом автомата на поле заставят выйти?
Возможные санкции за снятие с турнира это лишь следствие факта снятия. Все зависит лишь от самих сербов. И, судя по турнирной ситуации, Сейчас самое время громыхнуть скандалом.
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Ответ QWertY
Смысл им сниматься, если братушкам осталось провести один матч? Проведут и со спокойной душой поедут домой)
Поэтому и говорят так) Мертвая команда
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Смысл им сниматься, если братушкам осталось провести один матч? Проведут и со спокойной душой поедут домой)
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Наверное запугают отстранение или несколькими технарями, но братушкам если и сниматься, то самое время, турнирное положение позволяет
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Ответ QWertY
Смысл им сниматься, если братушкам осталось провести один матч? Проведут и со спокойной душой поедут домой)
Тем более если терять нечего, то почему бы не порофлить? Этот матч кому то нужен?
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Ответ shin93
Быстрее бы отправить домой Сербию, Албанию и Украину и закончить с политикой на Евро
Ошибаешься ) ещё останется Франция....
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Ответ Alexander Petroff
Ошибаешься ) ещё останется Франция....
Да, про них забыл)
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