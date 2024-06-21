Дугалич о снятии Сербии с Евро: «Вряд ли такое возможно. УЕФА никому не позволит это сделать»
Раде Дугалич не верит в возможное снятие сборной Сербии с Евро-2024.
Сербы пригрозили покинуть турнир из-за кричалок «Убей серба» от фанатов Албании и Хорватии.
«Те, кто нас не любит, постоянно организовывают провокации. Албания и Хорватия нас не любят. Наверное, мы им нужны, но они нам точно не нужны.
Слышал, что Сербия может сняться с турнира, но вряд ли такое возможно. УЕФА точно никому не позволит это сделать», – сказал экс-игрок «Тосно» и «Енисея», выступающий ныне за китайский «Шэньчжэнь Пен Сити».
Что грозит Сербии, если она снимется с Евро? И что будет с результатами ее матчей?
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Возможные санкции за снятие с турнира это лишь следствие факта снятия. Все зависит лишь от самих сербов. И, судя по турнирной ситуации, Сейчас самое время громыхнуть скандалом.