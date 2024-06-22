Гризманн о том, что Франция не забивала сама на Евро-2024: «Это немного расстраивает, но в этом нет ничего тревожного. Нам нужно быть более смертоносными в атаке»

Теги Сборная Нидерландов по футболу Атлетико Сборная Франции по футболу Ла Лига Евро-2024 Антуан Гризманн Футбол

Антуан Гризманн высказался о слабой реализации сборной Франции на Евро-2024.

Команда Дидье Дешама сыграла вничью со сборной Нидерландов во втором туре группового этапа чемпионата Европы (0:0). Сборную Австрии французы обыграли благодаря автоголу Максимилиана Вебера (1:0). 

«Мы надежно защищались, как и в первом матче. У меня были моменты, но мяч пролетал в нескольких сантиметрах от ворот. В первом случае я знал, что Адриен [Рабьо] отдаст мне пас, но мяч шел мне за спину, и я ударил не той ногой, правой.

Во второй ситуации я видел, что Нголо Канте видит меня, так что я знал, что он отдаст мне пас. Думаю, помешал рикошет от защитника, мое тело отклонилось назад, я попытался попасть по мячу как можно лучше, но пролетел в нескольких сантиметрах от ворот». 

О том, что французы не забивали сами на этом Евро

«Это немного расстраивает, но в этом нет ничего тревожного. Это то, что нам нужно улучшить, быть более смертоносными в атаке, стараться забивать. В атаке так бывает: иногда мяч попадает в ворота, иногда – нет.

 Мне не нужно было опускаться, чтобы создавать моменты, я играл выше, как в «Атлетико». У меня были моменты, и они еще будут. У своих ворот мы почти ничего не позволяем сопернику», – сказал Гризманн.

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9 комментариев
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С таким составом не забивать - это преступление
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+10
Ответ Vertex Fanky
Не знаю, что все так критикуют французов после матча с Нидерландами. Понятно, что они экономят силы. В плей-офф французы обычно превращаются в каток, который сминает всех на своём пути. Как на ЧМ-2018 и ЧМ-2022. Зачем им сейчас рвать одно место, если можно спокойно докатать группу и там все силы потратить на 1/8, 1/4, 1/2 и т.д.?
Если бы вчера Думфрис успел отскочить, то все было бы печально
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+5
У Франции и Англии соревнование за самую скучную сборную Европы.
+2
0
+2
Ответ Vertex Fanky
Не знаю, что все так критикуют французов после матча с Нидерландами. Понятно, что они экономят силы. В плей-офф французы обычно превращаются в каток, который сминает всех на своём пути. Как на ЧМ-2018 и ЧМ-2022. Зачем им сейчас рвать одно место, если можно спокойно докатать группу и там все силы потратить на 1/8, 1/4, 1/2 и т.д.?
Есть доля правды в этом,но думаю, что после ЧМ 18 года Франция уже никогда не была катком. Всегда очень консервативная и прагматичная команда,немногим лучше Англии.
+3
-1
+2
Ты вчера дважды был невероятно смертоносен
+2
-1
+1
Не знаю, что все так критикуют французов после матча с Нидерландами. Понятно, что они экономят силы. В плей-офф французы обычно превращаются в каток, который сминает всех на своём пути. Как на ЧМ-2018 и ЧМ-2022. Зачем им сейчас рвать одно место, если можно спокойно докатать группу и там все силы потратить на 1/8, 1/4, 1/2 и т.д.?
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смертоносный гризман
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а еще кто-то меня вчера убеждал что если Испания попадёт на Францию то последняя со своей "смертоносной" реализацией в пух и прах разнесёт Фурию, смех да и только ))
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