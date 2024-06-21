Гризманн о переломе Мбаппе: «Он один из лучших игроков в мире. Огромная разница – играть с ним или без него, вся команда должна адаптироваться»

Теги Сборная Нидерландов по футболу Реал Мадрид Атлетико Сборная Франции по футболу Ла Лига травмы Евро-2024 Антуан Гризманн Килиан Мбаппе Футбол

Антуан Гризманн высказался о ситуации с травмой Килиана Мбаппе.

Напомним, французский нападающий сломал нос в матче 1-го тура чемпионата Европы против сборной Австрии в понедельник (1:0).

Сегодня сборной Франции предстоит сыграть в группе D с Нидерландами. Матч состоится в 22:00 по московскому времени.

«Килиан чувствует себя очень хорошо, хотя его нос немного опух. Будем смотреть до последнего момента, все будет зависеть от того, как он себя чувствует.

Вся команда должна адаптироваться. Но я не знаю, сыграет ли он. Он один из лучших футболистов в мире, играть с ним или без него – огромная разница.

В футболе всегда нужно адаптироваться. Что бы ни случилось завтра, нам придется адаптироваться ко всем, и в этом тоже должна быть наша сила», – передает RMC Sport слова полузащитника сборной Франции с предматчевой пресс-конференции.

Дешам подтвердил, что Мбаппе может сыграть с Нидерландами: «Он чувствует себя лучше, все движется в верном направлении»

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6 комментариев
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Франция справилась же без Бензема в его период когда он божил в клубе. Должна справиться и без Мбаппе для прохода в плей-офф. А там уже Черепашка подлечиться успеет.
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У сборной Франции к сожаление есть зависимость от Мбаппе
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Он, безусловно, экстраординарный игрок, на такой сборной как Франция непозволительно зависеть от одного игрока.
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Лучший в мире с большим отрывом это месси с пакетом пенальти от ФИФА.
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Ответ Qqqubik
Он, безусловно, экстраординарный игрок, на такой сборной как Франция непозволительно зависеть от одного игрока.
К этому привёл Дешам. Он мог взять игроков атаки сильно проведших сезон, но выбрал провалившегося Коло-Муани и травмированного весь сезон Комана 🤷 😏

Отсюда и появилась такая зависимость.
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