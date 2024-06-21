Гризманн о переломе Мбаппе: «Он один из лучших игроков в мире. Огромная разница – играть с ним или без него, вся команда должна адаптироваться»
Антуан Гризманн высказался о ситуации с травмой Килиана Мбаппе.
Напомним, французский нападающий сломал нос в матче 1-го тура чемпионата Европы против сборной Австрии в понедельник (1:0).
Сегодня сборной Франции предстоит сыграть в группе D с Нидерландами. Матч состоится в 22:00 по московскому времени.
«Килиан чувствует себя очень хорошо, хотя его нос немного опух. Будем смотреть до последнего момента, все будет зависеть от того, как он себя чувствует.
Вся команда должна адаптироваться. Но я не знаю, сыграет ли он. Он один из лучших футболистов в мире, играть с ним или без него – огромная разница.
В футболе всегда нужно адаптироваться. Что бы ни случилось завтра, нам придется адаптироваться ко всем, и в этом тоже должна быть наша сила», – передает RMC Sport слова полузащитника сборной Франции с предматчевой пресс-конференции.
Дешам подтвердил, что Мбаппе может сыграть с Нидерландами: «Он чувствует себя лучше, все движется в верном направлении»
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Отсюда и появилась такая зависимость.