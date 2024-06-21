Гризманн о переломе Мбаппе: «Он один из лучших игроков в мире. Огромная разница – играть с ним или без него, вся команда должна адаптироваться»

Антуан Гризманн высказался о ситуации с травмой Килиана Мбаппе.

Напомним, французский нападающий сломал нос в матче 1-го тура чемпионата Европы против сборной Австрии в понедельник (1:0).

Сегодня сборной Франции предстоит сыграть в группе D с Нидерландами. Матч состоится в 22:00 по московскому времени.

« чувствует себя очень хорошо, хотя его нос немного опух. Будем смотреть до последнего момента, все будет зависеть от того, как он себя чувствует.

Вся команда должна адаптироваться. Но я не знаю, сыграет ли он. Он один из лучших футболистов в мире, играть с ним или без него – огромная разница.

В футболе всегда нужно адаптироваться. Что бы ни случилось завтра, нам придется адаптироваться ко всем, и в этом тоже должна быть наша сила», – передает RMC Sport слова полузащитника сборной с предматчевой пресс-конференции.

Дешам подтвердил, что Мбаппе может сыграть с Нидерландами: «Он чувствует себя лучше, все движется в верном направлении»

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