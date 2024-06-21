Мбаппе начнет игру Франции с Нидерландами в запасе. Тчуамени, Депай, Тюрам и Гакпо выйдут в старте
Опубликованы составы сборных Нидерландов и Франции на матч Евро-2024.
Главный тренер нидерландской команды Роналд Куман выпустит с первой минуты следующих футболистов:
– вратарь: Барт Вербрюгген;
– защита: Натан Аке, Вирджил ван Дейк, Стефан де Врей, Дензел Думфрис;
– полузащита: Тейани Рейндерс, Йерди Схаутен, Хави Симонс;
– нападение: Коди Гакпо, Мемфис Депай, Джереми Фримпонг.
Воглавляющий сборную Франции Дидье Дешам выбрал такой состав:
– вратарь: Майк Меньян;
– защита: Тео Эрнандес, Вильям Салиба, Дайо Упамекано, Жюль Кунде;
– полузащита: Адриен Рабьо, Орельен Тчуамени, Нголо Канте;
– нападение: Маркус Тюрам, Антуан Гризманн, Усман Дембеле.
Получивший перелом носа Килиан Мбаппе остался на скамейке запасных.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
И в данном случае, это не спортовский, яркий жаргон.
Удачи оранжевым!