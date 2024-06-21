Мбаппе начнет игру Франции с Нидерландами в запасе. Тчуамени, Депай, Тюрам и Гакпо выйдут в старте

Теги Сборная Нидерландов по футболу Роналд Куман Дидье Дешам Сборная Франции по футболу Евро-2024 Стефан де Врей Антуан Гризманн Вирджил ван Дейк Мемфис Депай Натан Аке Адриен Рабьо Майк Меньян Нголо Канте Тео Эрнандес Дензел Думфрис Килиан Мбаппе Маркус Тюрам Дайо Упамекано Усман Дембеле Жюль Кунде Йерди Схаутен Коди Гакпо Тейани Рейндерс Орельен Тчуамени Джереми Фримпонг Вильям Салиба Барт Вербрюгген Хави Симонс Футбол

Опубликованы составы сборных Нидерландов и Франции на матч Евро-2024.

Главный тренер нидерландской команды Роналд Куман выпустит с первой минуты следующих футболистов:

вратарь: Барт Вербрюгген;

защита: Натан Аке, Вирджил ван Дейк, Стефан де Врей, Дензел Думфрис;

полузащита: Тейани Рейндерс, Йерди Схаутен, Хави Симонс;

нападение: Коди Гакпо, Мемфис Депай, Джереми Фримпонг.

Воглавляющий сборную Франции Дидье Дешам выбрал такой состав:

вратарь: Майк Меньян;

защита: Тео Эрнандес, Вильям Салиба, Дайо Упамекано, Жюль Кунде;

полузащита: Адриен Рабьо, Орельен Тчуамени, Нголо Канте;

нападение: Маркус Тюрам, Антуан Гризманн, Усман Дембеле.

Получивший перелом носа Килиан Мбаппе остался на скамейке запасных.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

13 комментариев
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Когда Мбаппе понадобится на поле его вызовут, направив прожектором луч света в небо
+13
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С детства за Голландию.
И в данном случае, это не спортовский, яркий жаргон.
Удачи оранжевым!
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-1
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Представил... Сидит Мбаппе на лавке без маски .... И вдруг в нос прилетает мяч!
+7
-3
+4
Ответ kaka10
Да и без Мпаббе у петухов сильный состав Должны побеждать
факт, там на каждой позиции по 2 топа)
+2
0
+2
Ответ ARAMIS777
С детства за Голландию. И в данном случае, это не спортовский, яркий жаргон. Удачи оранжевым!
С детства за летучих: Ван Бастен, Гуллит, Райкард, Куман.
+3
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Ответ Philatelist79
С детства за летучих: Ван Бастен, Гуллит, Райкард, Куман.
Да,были времена...
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Дайте яркий футбол!!!
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Промес в старте? Или ждёт суперфинала в ОАЭ?
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Ответ PIT-BUL
Дайте яркий футбол!!!
Поддерживаю.
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Ответ Ллб
Когда Мбаппе понадобится на поле его вызовут, направив прожектором луч света в небо
Неплохо. 👍
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