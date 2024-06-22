Виталий Калешин о «Краснодаре»: «Говорят, что Галицкий ставит состав, но я такого не знаю и не видел. Ни один тренер, даже иностранный, об этом не говорил»

Виталий Калешин рассказал, влияет ли Сергей Галицкий на выбор состава «Краснодара».

– Вы поиграли в клубе Галицкого. О нем и о говорят, что когда люди из бизнеса приходят в спорт и начинают применять свои управленческие навыки, выходит не очень хорошо. Справедливая точка зрения?

– Я был в клубе. Все говорят, что ставит состав, но я такого не знаю и не видел. Говорят, что он замены делает какие-то фантастические – и этого я не заметил.

Возможно, есть диалог с тренером, но ни один тренер «Краснодара», даже иностранный, не говорил, что ему диктовали состав. А то, что спрашивают, почему условно играет Иванов, а не Петров, это нормально. Цивилизованный тренер понимает, что он наемный работник, и это нормальный вопрос от президента. Мне кажется, такие вопросы задают не только Галицкий и Федун.

Причем мы говорим про «Краснодар», но клуб основан в 2008-м, и когда я играл, уже была речь о том, что «Краснодар» может взять Кубок, стать чемпионом. Это разве не успешный проект? У нас есть клубы, которым и по 50, и по 70 лет, и они ничего не показывают.

– Как относитесь к идее Галицкого об 11 воспитанниках в составе? Такая команда будет конкурентна на фоне того же «Зенита»?

– Если бороться за самый верх, то нет. С такой командой можно просто существовать и развивать молодежь, – сказал бывший защитник « ».

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