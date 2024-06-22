Виталий Калешин о «Краснодаре»: «Говорят, что Галицкий ставит состав, но я такого не знаю и не видел. Ни один тренер, даже иностранный, об этом не говорил»

Теги Виталий Калешин Леонид Федун премьер-лига Россия Краснодар Сергей Галицкий Футбол

Виталий Калешин рассказал, влияет ли Сергей Галицкий на выбор состава «Краснодара».

– Вы поиграли в клубе Галицкого. О нем и о Федуне говорят, что когда люди из бизнеса приходят в спорт и начинают применять свои управленческие навыки, выходит не очень хорошо. Справедливая точка зрения?

– Я был в клубе. Все говорят, что Галицкий ставит состав, но я такого не знаю и не видел. Говорят, что он замены делает какие-то фантастические – и этого я не заметил.

Возможно, есть диалог с тренером, но ни один тренер «Краснодара», даже иностранный, не говорил, что ему диктовали состав. А то, что спрашивают, почему условно играет Иванов, а не Петров, это нормально. Цивилизованный тренер понимает, что он наемный работник, и это нормальный вопрос от президента. Мне кажется, такие вопросы задают не только Галицкий и Федун.

Причем мы говорим про «Краснодар», но клуб основан в 2008-м, и когда я играл, уже была речь о том, что «Краснодар» может взять Кубок, стать чемпионом. Это разве не успешный проект? У нас есть клубы, которым и по 50, и по 70 лет, и они ничего не показывают.

– Как относитесь к идее Галицкого об 11 воспитанниках в составе? Такая команда будет конкурентна на фоне того же «Зенита»?

– Если бороться за самый верх, то нет. С такой командой можно просто существовать и развивать молодежь, – сказал бывший защитник «Краснодара». 

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5 комментариев
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Спортовские эксперты лучше же знают кто и как в Краснодаре тренирует, проводит трансферы и не хочет платить "достойные зарплаты" своим воспитанникам, так что спасибо Виталий, но нет.
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Ответ Tollie
конечно, и Ивич просто так ушёл. прост надоело работать резко.
Ивича уволили
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Краснодар - не Чертаново. Романтизировать можно про 11 человек, но это утопия.
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конечно, и Ивич просто так ушёл. прост надоело работать резко.
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Ответ Tollie
конечно, и Ивич просто так ушёл. прост надоело работать резко.
Блин, неужели не понятно, что там все таки не дураки сидят? Как бы то ни было, не уволили Ивича за результат и не просто так. Там все таки видимо Ивич переговал со Спартаком (через брата агента), будучи тренером Краснодара, и вот это ему не простили.
Не знаю, правильно такую гордость проявлять или нет, тем более с Ивичем они бы чемпионом стали, но дело не в дурости и некомпетентности руководства, особенно того, что годами реально терпело с разными не очень специалистами, а в принципиальности. Сочли это в определённом смысле предательством и не стали через это переходить.
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