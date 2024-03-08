Смолов о 18 млн от «Спартака»: «Галицкий сказал: «Я с Федуном поругался, поэтому принципиально не продам»
Федор Смолов рассказал о том, как Сергей Галицкий не отпустил его в «Спартак».
– Я в целом готов был рассмотреть, потому что и личные условия меня устраивали. С учетом того, что я пришел свободным агентом, через год – ну прям большие деньги.
Меня позвал Сергей Николаевич [Галицкий], на трибуне мы разговаривали, я помню, на стадионе один на один. И он говорит: «Федь, извини, ничего личного, я с Федуном поругался, поэтому в «Спартак» я тебя принципиально не продам».
Притом, что он говорит: «Я прекрасно понимаю, что за год, придя свободным агентом... За тебя дают 18 [миллионов]».
– А ты был готов ему оппонировать? Сказать, ну это ваши отношения с Федуном.
– Не могу сказать, что я прям уж вот так горел желанием перейти в «Спартак». Просто был такой разговор. Мы на этом фоне пересмотрели мои условия, – рассказал нападающий «Динамо» Смолов.
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стандартная схема же)))))
Дураки они что ли резаную бумагу обсуждать ?