Смолов о 18 млн от «Спартака»: «Галицкий сказал: «Я с Федуном поругался, поэтому принципиально не продам»

Федор Смолов рассказал о том, как Сергей Галицкий не отпустил его в «Спартак».

– Я в целом готов был рассмотреть, потому что и личные условия меня устраивали. С учетом того, что я пришел свободным агентом, через год – ну прям большие деньги.

Меня позвал Сергей Николаевич [ ], на трибуне мы разговаривали, я помню, на стадионе один на один. И он говорит: «Федь, извини, ничего личного, я с Федуном поругался, поэтому в « » я тебя принципиально не продам».

Притом, что он говорит: «Я прекрасно понимаю, что за год, придя свободным агентом... За тебя дают 18 [миллионов]».

– А ты был готов ему оппонировать? Сказать, ну это ваши отношения с .

– Не могу сказать, что я прям уж вот так горел желанием перейти в «Спартак». Просто был такой разговор. Мы на этом фоне пересмотрели мои условия, – рассказал нападающий «Динамо» Смолов.