Смолов о 18 млн от «Спартака»: «Галицкий сказал: «Я с Федуном поругался, поэтому принципиально не продам»

Теги Спартак Федор Смолов Леонид Федун премьер-лига Россия Краснодар Сергей Галицкий Коммент.Шоу Футбол

Федор Смолов рассказал о том, как Сергей Галицкий не отпустил его в «Спартак».

– Я в целом готов был рассмотреть, потому что и личные условия меня устраивали. С учетом того, что я пришел свободным агентом, через год – ну прям большие деньги.

Меня позвал Сергей Николаевич [Галицкий], на трибуне мы разговаривали, я помню, на стадионе один на один. И он говорит: «Федь, извини, ничего личного, я с Федуном поругался, поэтому в «Спартак» я тебя принципиально не продам». 

Притом, что он говорит: «Я прекрасно понимаю, что за год, придя свободным агентом... За тебя дают 18 [миллионов]».

– А ты был готов ему оппонировать? Сказать, ну это ваши отношения с Федуном

– Не могу сказать, что я прям уж вот так горел желанием перейти в «Спартак». Просто был такой разговор. Мы на этом фоне пересмотрели мои условия, – рассказал нападающий «Динамо» Смолов. 

32 комментария
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18 миллионов ублей?
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+25
Помнится, с кокориным пальцы гнули, мол даже бутсы красные не наденут. Балаболы.
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Ответ Quiet Dad
18 миллионов ублей?
дублей
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+12
В общем, с помощью Спартака выбил из Галицкого пару лямов доплаты :)
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Ответ Pasta
А зря, можно было отдать Федю Спартаку, чем самым ослабив Спартак. Еще бы сделать Федю штатным пенальтистом, вообще был бы двойной профит.
Ослабив? Федя тогда дважды подряд был лучшим бомбардиром РПЛ
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Проснулся мокрый.
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А зря, можно было отдать Федю Спартаку, чем самым ослабив Спартак. Еще бы сделать Федю штатным пенальтистом, вообще был бы двойной профит.
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Ответ Spaten
А сколько это было в валюте тогда?
Ну если когда доллар был по тридцать, то 600 000$
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Просто был такой разговор. Мы на этом фоне пересмотрели мои условия
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стандартная схема же)))))
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А сколько это было в валюте тогда?
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ну, понятно, что Галицкий дал тебе бабла...что ты выпендриваешься...
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А перешел бы, сейчас уже с футболом закончил бы и спокойно с чашечкой кофе, комментировал матчи на Матч тв.
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Сказки...
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да и хорошо
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Какой притон?
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Ответ Quiet Dad
18 миллионов ублей?
Полновесных российских рублей !
Дураки они что ли резаную бумагу обсуждать ?
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Ответ Quiet Dad
18 миллионов ублей?
убылей
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Ответ art.shu05@gmail.com
дублей
Да граблей же!
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Рабы не мы, мы не рабы...
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Зная Федуна и Спартак в его годы, я думаю, такой трансфер был вполне возможеня учитывая переходы Крала и Тиля.
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