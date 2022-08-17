Калешин об отмене бана России: «Лет через пять можно подумать об этом. Нас примут обратно, мы не карликовая страна и представляем интерес для УЕФА»

высказался об отстранении российских клубов от еврокубков.

– Понимал, что отстранение будет, когда ФИФА разрешила легионерам приостановить контракты. Это же нарушение всех обязательств. Сергей Галицкий честно платит зарплату, а люди собирают вещи и уезжают.

Это как прийти на работу и сказать: «Я пока не хочу у вас работать. Мне нужно погулять. А потом я вернусь, когда захочу, и опять буду работать и получать зарплату». Ну это же абсурд. И клуб не может ничего сделать: ни наложить санкции, ни оштрафовать.

– Как думаете, когда снимут бан?

– Все зависит от ситуации в мире. Я думаю, лет через пять можно подумать об этом. Хотелось бы раньше, конечно, но не уверен.

Я уверен, что нас примут обратно, это 100%. Россия – не карликовая страна. Мы представляем интерес для . Это и спонсорские контракты, и трансляции. Это реально большие деньги, – сказал бывший защитник .