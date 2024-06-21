Зиньковский о Горшкове: «Если перейдет в «Зенит», то чуть-чуть расстроюсь. Могла бы снова быть связка Горшков – Зиньковский» 

Теги Спартак Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия Антон Зиньковский Юрий Горшков Футбол

Антон Зиньковский высказался о вероятном переходе Юрия Горшкова в «Зенит».

Сообщалось, что петербургский клуб заплатит за защитника «Крыльев Советов» 120 млн рублей. На Горшкова претендовал и «Спартак».

«Видел новости, что Горшков может перейти в «Спартак» или «Зенит». Общались с ним. Ждем, как у него сложится: Самара, «Спартак», «Зенит».

В любом случае поздравлю его. Могла бы снова быть связка Горшков – Зиньковский. Если он перейдет в «Зенит», то чуть-чуть расстроюсь. Но такая судьба у Юры. Посмотрим, как она сложится. 

В любом случае желал и желаю ему удачи», — сказал вингер «Спартака».

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29 комментариев
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Ты со скамейки сперва вылезь
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С такой игрой как у Зиньковского эта связка возможна только если Горшков рядом на лавке сидеть будет
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Если он перейдет в «Зенит», то чуть-чуть расстроюсь что не я перешел)
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Перешёл в Спартак угробил карьеру.
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Бежать нужно при первой возможности, Антон, из команды где тебя уже почти угробили. В любой другой будет только лучше, что в КС, что к примеру в Химках или Акроне.
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Ответ Hero-call
Ты со скамейки сперва вылезь
Кстати, да. Казалось бы, задержание Промеса должно подхлестнуть Зиньковского, придать ему какой-то дополнительный импульс. Но... Видимо, пригретое место на скамейке не хочется никому уступать :)
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Да тебе б лучше самому сбежать с этого кладбища талантов. Там и Глушенкову карьеру чуть не загубили.
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Зинька ведь на лавке плотно прописан, о каком возрождении связки он толкует? На скамейке трепаться весело?
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Спартак - кладбище талантов
Берут и гробят игроков: от Зиньковского до Умарова только деградация

Очевидно берут не столько для усиления сколько просто чтобы талант не достался конкурентам за 5 место в чемпионате
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И тут многие вспомнили, что вообще есть такой паренёк как Зиньковский, который переходил в тушинский мега-проект как один из самых креативных и перспективных игроков России, а сейчас лавку протирает, ещё и кореша зовёт рядом посидеть, чтоб нескучно было.
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Ответ SMART789
все это делается при отсутствии еврокубков когда можно было бы развивать своих, но нет нефтяная корпорация с раздутым это не может успокоиться и заваливает дальше баблом легионеров и в том числе иностранного тренера ноунейма ради чего?
блин, чья бы корова мычала)))
Вы сейчас в точности описали свой клуб
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Ответ Senchas
Почему никто не пишет, что СМ замариновали талант на скамейке?
Патамушта в Спартаке маринуют православно)))
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Ответ Архитектор Мендисабаль
Зинька ведь на лавке плотно прописан, о каком возрождении связки он толкует? На скамейке трепаться весело?
Почему никто не пишет, что СМ замариновали талант на скамейке?
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Ответ Адольф Виссарионович Сатана
блин, чья бы корова мычала))) Вы сейчас в точности описали свой клуб
Так это и был стеб на ваши претензии в адрес Зенита. Ничем ситуация со Спартаком не отличается от Зенита.
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Можно не надо?
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Не переживай года через 2 будете вместе в ФНЛ пылить!!! Мощная связка в условной Тюмени.
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Я не верю в Зину. Так что связка могла быть только на лавке
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Ответ Циник Петербургский
Кстати, да. Казалось бы, задержание Промеса должно подхлестнуть Зиньковского, придать ему какой-то дополнительный импульс. Но... Видимо, пригретое место на скамейке не хочется никому уступать :)
Ему банально класса не хватает. Ни техники, ни тактической выучки. Даже простой навес в ближнего обороняющегося игрока. При этом умудряется обижаться и открывать рот, после того как его чехлят в запасе, вместо того чтобы работать на тренировках
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Ответ Hero-call
Ты со скамейки сперва вылезь
мог бы, но зачем?
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Ответ SMART789
Спартак - кладбище талантов Берут и гробят игроков: от Зиньковского до Умарова только деградация Очевидно берут не столько для усиления сколько просто чтобы талант не достался конкурентам за 5 место в чемпионате
все это делается при отсутствии еврокубков когда можно было бы развивать своих, но нет нефтяная корпорация с раздутым это не может успокоиться и заваливает дальше баблом легионеров и в том числе иностранного тренера ноунейма

ради чего?
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Старайся, Антон, и тебя в Зенит позовут. )
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Не расстраивайся,с такой игрой ты снова скоро отправишься в Крылья
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Антоша, тебя бы ещё куда-нибудь сплавить!
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Зина , мечтать не вредно , но ведь есть и хороший вариант , хоп и будете вместе
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Ответ Hero-call
Ему банально класса не хватает. Ни техники, ни тактической выучки. Даже простой навес в ближнего обороняющегося игрока. При этом умудряется обижаться и открывать рот, после того как его чехлят в запасе, вместо того чтобы работать на тренировках
Кислую мину Зиньковского я видел в какой-то трансляции, да. Так что насчет его настроя я соглашусь. А вот насчет его мастерства и класса... За что и, самое главное, с какой целью его тогда брали из КС? Загадка...
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Переходи в зенит и будет у вас связка с Горшковым
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