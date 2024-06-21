Зиньковский о Горшкове: «Если перейдет в «Зенит», то чуть-чуть расстроюсь. Могла бы снова быть связка Горшков – Зиньковский» 

Антон Зиньковский высказался о вероятном переходе Юрия Горшкова в «Зенит».

Сообщалось, что петербургский клуб заплатит за защитника « » 120 млн рублей. На Горшкова претендовал и «Спартак».

«Видел новости, что Горшков может перейти в «Спартак» или « ». Общались с ним. Ждем, как у него сложится: Самара, «Спартак», «Зенит».

В любом случае поздравлю его. Могла бы снова быть связка Горшков – . Если он перейдет в «Зенит», то чуть-чуть расстроюсь. Но такая судьба у Юры. Посмотрим, как она сложится.

В любом случае желал и желаю ему удачи», — сказал вингер « ».

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