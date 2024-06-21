Зиньковский о Горшкове: «Если перейдет в «Зенит», то чуть-чуть расстроюсь. Могла бы снова быть связка Горшков – Зиньковский»
Антон Зиньковский высказался о вероятном переходе Юрия Горшкова в «Зенит».
Сообщалось, что петербургский клуб заплатит за защитника «Крыльев Советов» 120 млн рублей. На Горшкова претендовал и «Спартак».
«Видел новости, что Горшков может перейти в «Спартак» или «Зенит». Общались с ним. Ждем, как у него сложится: Самара, «Спартак», «Зенит».
В любом случае поздравлю его. Могла бы снова быть связка Горшков – Зиньковский. Если он перейдет в «Зенит», то чуть-чуть расстроюсь. Но такая судьба у Юры. Посмотрим, как она сложится.
В любом случае желал и желаю ему удачи», — сказал вингер «Спартака».
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Берут и гробят игроков: от Зиньковского до Умарова только деградация
Очевидно берут не столько для усиления сколько просто чтобы талант не достался конкурентам за 5 место в чемпионате
Вы сейчас в точности описали свой клуб
ради чего?