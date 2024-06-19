Амарал о борьбе с «Зенитом» за Глушенкова и Горшкова: «Предложений я не делал. Горшков, Глушенков или Месси – важно, чтобы для него было честью выступать за «Спартак»

Теги Спартак Локомотив Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия возможные трансферы Матч ТВ Максим Глушенков Юрий Горшков Томаш Амарал Футбол

Томаш Амарал опроверг интерес «Спартака» к Юрию Горшкову и Максиму Глушенкову.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что красно-белые готовы активировать опцию выкупа 25‑летнего защитника «Крыльев Советов», а вчера появилась информация, что Горшков подпишет контракт с «Зенитом».

Также упоминалось об интересе «Спартака» к полузащитнику «Локомотива» Глушенкову, который, как ожидается, также присоединится к петербуржцам.

Нет ли у вас ощущения, что вы проигрываете межсезонье? «Зенит» ведет себя агрессивно, это показали ситуации с Горшковым и Глушенковым.

– Никаких официальных предложений по этим футболистам я не делал. От меня по этим футболистам не было предложения.

Горшков, Глушенков или Месси – важно, чтобы для него было честью выступать за «Спартак», – сказал спортивный директор «Спартака».

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39 комментариев
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Ну что, хейтеры, переобуваемся?
Карпов, значит, придумал. Зенит никого не перехватывал, получается
+56
-4
+52
Ответ Архитектор Мендисабаль
Они скорее верят Карпову, чем своему иноземному директору...
Кто верит в бред Карпова не совсем дружит с головой
+34
-3
+31
Многолетняя тактика вбросов Карпова´-" Зенит у всех, всё перехватывает", вот только не смог перехватить Угальде, он выбрал честь играть за ромбик.
+21
-2
+19
Ответ Тралл из Питера
Ну что, хейтеры, переобуваемся? Карпов, значит, придумал. Зенит никого не перехватывал, получается
Они скорее верят Карпову, чем своему иноземному директору...
+24
-7
+17
Приложение "ФК Зенит"
Заказы.
N20032 Глушенков.
Текущий статус заказа: в пути на пункт выдачи.
+16
-3
+13
Ответ Честный контроль
Какая может быть честь выступать за этот падший клуб!
Ну некоторые находят честь (или что там они себе напридумывали вместо) выступать за коняшек. А это вообще за гранью
+21
-8
+13
После того как эти игроки одной ногой в Зените, можно смело писать что Спартаку не очень сильно они были нужны.
+11
-4
+7
Поцеловать ромбик и поесть борща...
+9
-4
+5
Ответ Piterboll
...важно чтобы хотели играть за Спартак... ну и конечно чтобы борщ наш жрали.
Важно чтобы ромбик поперёк не встал.
+3
0
+3
А ха ха ха 😜💦💦💦💦💦реально смешно
+5
-2
+3
...важно чтобы хотели играть за Спартак... ну и конечно чтобы борщ наш жрали.
+3
0
+3
Так вот почему Месси не играл в партаке...
+3
0
+3
Ответ Otto Kretschmer
Многолетняя тактика вбросов Карпова´-" Зенит у всех, всё перехватывает", вот только не смог перехватить Угальде, он выбрал честь играть за ромбик.
Угальде уже легенда Спартака, он забивал Зениту.
+5
-3
+2
Ответ Честный контроль
Какая честь выступать за клуб созданный номенклатурщиками и либералами, связанный с уголовкой, убийствами, допингом, подкупом и кочующим Шапито? Ответ прост. У нормальных людей слово "честь" - никак не может ассоциироваться с этим клубом!
Какая честь гадить на ветках про легендарный клуб?
+5
-3
+2
Ответ Ковид 07.10.52
Про одну ногу посмешили, вторая в позоре не нужна.
Ты прав. Зенит твой бестрофейник и на одной ноге успешно обыгрывает.
+2
0
+2
Ответ Леонид Миронов
Поцеловать ромбик и поесть борща...
и пыхнуть ДухЪа
+1
0
+1
Может, когда-то это и было честью.
+3
-2
+1
Ответ Злодей Спб
Приложение "ФК Зенит" Заказы. N20032 Глушенков. Текущий статус заказа: в пути на пункт выдачи.
Хочется верить, что к началу чемпионата статус не сменится на "на складе"
+1
0
+1
Ответ Тралл из Питера
Ну что, хейтеры, переобуваемся? Карпов, значит, придумал. Зенит никого не перехватывал, получается
Во первых верить Карпову моветон, во вторых они никуда ещё не перешли, это нацеленный вброс, что бы поднять бабла на игроке, либо от его нынешнего клуба, либо от будущего
+1
0
+1
Ответ Честный контроль
Какая может быть честь выступать за этот падший клуб!
Я поражаюсь таким асмаралам, как можно нести такой бред … ?! Команда 24 года[кроме 2017], занимает то 7 место, то 10 место, каждый клуб с подвала их унижает при всей стране, а он продолжает что-то говорить. Уже накормили бор*щом и пропечатали с ноги в лоб ромбик на всё продолжение контракта. 😂
+1
0
+1
Ответ Честный контроль
Какая может быть честь выступать за этот падший клуб!
Я поражаюсь таким асмаралам, как можно нести такой бред … ?! Команда 24 года[кроме 2017], занимает то 7 место, то 10 место, каждый клуб с подвала их унижает при всей стране, а он продолжает что-то говорить. Это его уже накормили бор*щом и пропечатали с ноги в лоб ромбик на всё продолжение контракта. 😂
+1
0
+1
Ответ Честный контроль
Какая может быть честь выступать за этот падший клуб!
Ни добав не отнять, всё по делу. Респект, в смысле уважуха
+3
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Ответ Честный контроль
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Так слово за слово Амарал проговорился, что Месси перехватили в свое время у ’’Спартака’’...
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И правильно!
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0
Ответ Кую коней
Какая честь гадить на ветках про легендарный клуб?
Комментарий удален модератором
Ответ Михаил Конюхов_1116123872
Кто верит в бред Карпова не совсем дружит с головой
Карпову верить - себя не уважать...
0
0
0
Ответ Кую коней
Какая честь гадить на ветках про легендарный клуб?
Комментарий удален модератором
Ответ Кую коней
Ну некоторые находят честь (или что там они себе напридумывали вместо) выступать за коняшек. А это вообще за гранью
Комментарий удален модератором
Ответ Катя СПб
Месси не достоин играть за Спартак. Может тогда Роналду спросить?
Роналду? Да в Спартаке за три месяца он в Бакаева превратится и уйдёт в Химки.
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