Амарал о борьбе с «Зенитом» за Глушенкова и Горшкова: «Предложений я не делал. Горшков, Глушенков или Месси – важно, чтобы для него было честью выступать за «Спартак»

Томаш Амарал опроверг интерес «Спартака» к Юрию Горшкову и Максиму Глушенкову.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что красно-белые готовы активировать опцию выкупа 25‑летнего защитника « », а вчера появилась информация, что Горшков подпишет контракт с « ».

Также упоминалось об интересе «Спартака» к полузащитнику « » , который, как ожидается, также присоединится к петербуржцам.

– Нет ли у вас ощущения, что вы проигрываете межсезонье? «Зенит» ведет себя агрессивно, это показали ситуации с Горшковым и Глушенковым.

– Никаких официальных предложений по этим футболистам я не делал. От меня по этим футболистам не было предложения.

, Глушенков или Месси – важно, чтобы для него было честью выступать за «Спартак», – сказал спортивный директор «Спартака».