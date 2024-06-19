Амарал о борьбе с «Зенитом» за Глушенкова и Горшкова: «Предложений я не делал. Горшков, Глушенков или Месси – важно, чтобы для него было честью выступать за «Спартак»
Томаш Амарал опроверг интерес «Спартака» к Юрию Горшкову и Максиму Глушенкову.
Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что красно-белые готовы активировать опцию выкупа 25‑летнего защитника «Крыльев Советов», а вчера появилась информация, что Горшков подпишет контракт с «Зенитом».
Также упоминалось об интересе «Спартака» к полузащитнику «Локомотива» Глушенкову, который, как ожидается, также присоединится к петербуржцам.
– Нет ли у вас ощущения, что вы проигрываете межсезонье? «Зенит» ведет себя агрессивно, это показали ситуации с Горшковым и Глушенковым.
– Никаких официальных предложений по этим футболистам я не делал. От меня по этим футболистам не было предложения.
Горшков, Глушенков или Месси – важно, чтобы для него было честью выступать за «Спартак», – сказал спортивный директор «Спартака».
Карпов, значит, придумал. Зенит никого не перехватывал, получается
Заказы.
N20032 Глушенков.
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