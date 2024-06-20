Ольга Смородская: «С «Локомотивом» давно все не в порядке. Клуб не ставит цели что‑то выиграть. Галактионов – очень средний тренер»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Ольга Смородская Михаил Галактионов Матч ТВ Футбол

Ольга Смородская раскритиковала «Локомотив».

В прошлом сезоне Мир РПЛ «Локомотив» занял четвертое место. 

– «Локомотив» потерял ряд сильных игроков – ушли Дзюба, Глушенков, Миранчук, Жемалетдинов, Гильерме. Что происходит с клубом?

– С «Локомотивом» давно все не в порядке. Вы знаете мою позицию в отношении этого. Считаю, что тренер Галактионов – очень средний, он для второй восьмерки. «Локомотив» превратился в клуб, который не ставит цели что‑то выиграть. Есть и такая стратегия развития.

– То есть болельщикам «Локомотива» не стоит ждать от команды борьбы за что‑то серьезное?

– В ближайшие годы не стоит. Печально, но факт, – сказала экс-президент «Локомотива».

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19 комментариев
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Зато убрали Семина брашего с командой титулы с формуляровкой на перспективу работать и развиваться...))))
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Все верно. Как раз с тех времён как в клуб пришла Смородская и ушел Палыч - с клубом «все не в порядке»
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Ответ death.xxxx
Комментарий скрыт
Ивана Грозного забыл - он Казань брал
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ну да, с тех пор как ты была президентом, "что то не так" с Локомотивом и стало. Единственным светлым пятном за почти двадцать лет был тандем Геркуса с Палычем. С приходом Мих Мих, появлением Глушенкова с Пиняевым тоже появились какие то лучики надежды и проблески игры крепкой и интересной команды, но в свете последней распродажи игроков - впереди всё очень мрачно....
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А вот и апогей всей недельной дискуссии: тетя Оля подъехала.
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Ну так финансирование урезали до минимума и Галактионову предлагают тренировать пионеротряд. Так что тут всё логично.
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Откуда она может знать какой он тренер, обычные люди судят по тренерам исходя из их выйгранных трофеев, да галактионов ещё ничего не выйграл, но он молод, Сёмин тоже с чего-то начинал
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всё в локомотиве будет хорошо, все увидите.
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Зачем у неё что-то спрашивать?
Баба далека от футбола.
Не зря Палыч сказал про неё одну фразу)
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Видимо цель вернуться … в запаску .. 🤷‍♂️ как раньше говорили 😡 пятое колесо Москвы
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Я лично жду закрытия клуба, с целью экономии
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Ответ Сергей Лютый
Зато убрали Семина брашего с командой титулы с формуляровкой на перспективу работать и развиваться...))))
Тут Оля тоже старалась 🤷‍♂️
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Ответ BURNA21
Откуда она может знать какой он тренер, обычные люди судят по тренерам исходя из их выйгранных трофеев, да галактионов ещё ничего не выйграл, но он молод, Сёмин тоже с чего-то начинал
Один из лучших тренеров РПЛ с Карпиным. Но в отличие от Карпина какой-то незамеченный экспертами.
Без легионеров, на которых все эксперты молятся, уверенно опередил два топ-клуба РПЛ с кучей легионеров.
Состав - сплошь "паспортисты".
Ну и "сбитого лётчика", как у нас принято таких игроков обзывать, Глушенкова, раскрыл с яркой и неожиданной стороны.
А Глушенкову уже 25 лет. Заиграл только у Галактионова.
Всего две по настоящему российские команды в РПЛ - Локомотив и Ростов.
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Тогда вам срочно нужны очки. От примитивной игры на столба в начале сезона клуб перестроился на игру низом и выход через пас в атаку и это при том, что во многих матчах вообще не было центрфорварда.
Вам бы тоже зрение подправить, не стоит смотреть только на атаку, в обороне тоже по вашему видна рука тренера? Мы пропустили 38 голов, это на 7 больше чем у идущего на 11 месте Факела!
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