Ольга Смородская раскритиковала «Локомотив».

В прошлом сезоне Мир « » занял четвертое место.

– «Локомотив» потерял ряд сильных игроков – ушли Дзюба, Глушенков, Миранчук, Жемалетдинов, Гильерме. Что происходит с клубом?

– С «Локомотивом» давно все не в порядке. Вы знаете мою позицию в отношении этого. Считаю, что тренер – очень средний, он для второй восьмерки. «Локомотив» превратился в клуб, который не ставит цели что‑то выиграть. Есть и такая стратегия развития.

– То есть болельщикам «Локомотива» не стоит ждать от команды борьбы за что‑то серьезное?

– В ближайшие годы не стоит. Печально, но факт, – сказала экс-президент «Локомотива».

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