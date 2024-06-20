Ольга Смородская: «С «Локомотивом» давно все не в порядке. Клуб не ставит цели что‑то выиграть. Галактионов – очень средний тренер»
Ольга Смородская раскритиковала «Локомотив».
В прошлом сезоне Мир РПЛ «Локомотив» занял четвертое место.
– «Локомотив» потерял ряд сильных игроков – ушли Дзюба, Глушенков, Миранчук, Жемалетдинов, Гильерме. Что происходит с клубом?
– С «Локомотивом» давно все не в порядке. Вы знаете мою позицию в отношении этого. Считаю, что тренер Галактионов – очень средний, он для второй восьмерки. «Локомотив» превратился в клуб, который не ставит цели что‑то выиграть. Есть и такая стратегия развития.
– То есть болельщикам «Локомотива» не стоит ждать от команды борьбы за что‑то серьезное?
– В ближайшие годы не стоит. Печально, но факт, – сказала экс-президент «Локомотива».
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Ну и "сбитого лётчика", как у нас принято таких игроков обзывать, Глушенкова, раскрыл с яркой и неожиданной стороны.
А Глушенкову уже 25 лет. Заиграл только у Галактионова.
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