Дмитрий Сенников: «Смешно, что за Тикнизяна «Зенит» предложил больше, чем за Глушенкова. Максим дешевле 12-15 евро млн не стоит»

Дмитрий Сенников оценил переход Максима Глушенкова в «Зенит».

Сегодня петербургский клуб объявил о трансфере 24-летнего полузащитника из « ». Сообщалось, что в «Зените» игрок заработает миллиард рублей.

«Я не думаю, что в переходе Глушенкова в «Зенит» есть вопросы к «Локомотиву». Я думаю, что были какие-то отступные за футболиста, когда его еще подписывали из «Крыльев Советов».

На мой взгляд, Глушенков дешевле, чем 12-15 евро млн не стоит. В СМИ говорят о сумме в 6 млн евро, которая была изначально прописана в контракте.

А если есть сумма отступных, то клуб вообще ничего не может сделать. Все зависит от желания игрока. Если футболист захотел перейти в «Зенит» на более лучших условиях и стать чемпионом, то почему нет?

Но смешно, что «Зенит» предложил больше денег за Тикнизяна, чем за Глушенкова, потому что Максим стоит намного дороже», – сказал экс-защитник «Локомотива».

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