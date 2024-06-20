Дмитрий Сенников: «Смешно, что за Тикнизяна «Зенит» предложил больше, чем за Глушенкова. Максим дешевле 12-15 евро млн не стоит»
Дмитрий Сенников оценил переход Максима Глушенкова в «Зенит».
Сегодня петербургский клуб объявил о трансфере 24-летнего полузащитника из «Локомотива». Сообщалось, что в «Зените» игрок заработает миллиард рублей.
«Я не думаю, что в переходе Глушенкова в «Зенит» есть вопросы к «Локомотиву». Я думаю, что были какие-то отступные за футболиста, когда его еще подписывали из «Крыльев Советов».
На мой взгляд, Глушенков дешевле, чем 12-15 евро млн не стоит. В СМИ говорят о сумме в 6 млн евро, которая была изначально прописана в контракте.
А если есть сумма отступных, то клуб вообще ничего не может сделать. Все зависит от желания игрока. Если футболист захотел перейти в «Зенит» на более лучших условиях и стать чемпионом, то почему нет?
Но смешно, что «Зенит» предложил больше денег за Тикнизяна, чем за Глушенкова, потому что Максим стоит намного дороже», – сказал экс-защитник «Локомотива».
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Ничего смешного. Потому что разные вводные изначально. Разные контракты, разные условия перехода в клуб. За Тикнизяна Локо заплатил большие деньги и при переходе хотел бы отбить эту сумму. Глушенков достался хоть и за сопоставимые деньги, но там другие условия были от агента изначально, которые предполагали более легкий уход из клуба. Локо пошел на такие условия, чтобы получить Глушенкова и Пиняева.
Но зато Сенников может прочитать стихи. Это у него лучше получается, чем выстраивать логические цепочки)
Была возможность у Зенита взять хорошего паспортиста "ниже рынка" - клуб взял.
Но даже если бы да, так прописывайте, кто мешает