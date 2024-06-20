Дмитрий Сенников: «Смешно, что за Тикнизяна «Зенит» предложил больше, чем за Глушенкова. Максим дешевле 12-15 евро млн не стоит»

Теги Локомотив Зенит Дмитрий Сенников премьер-лига Россия Наир Тикнизян Максим Глушенков Футбол

Дмитрий Сенников оценил переход Максима Глушенкова в «Зенит».

Сегодня петербургский клуб объявил о трансфере 24-летнего полузащитника из «Локомотива». Сообщалось, что в «Зените» игрок заработает миллиард рублей.

«Я не думаю, что в переходе Глушенкова в «Зенит» есть вопросы к «Локомотиву». Я думаю, что были какие-то отступные за футболиста, когда его еще подписывали из «Крыльев Советов».

На мой взгляд, Глушенков дешевле, чем 12-15 евро млн не стоит. В СМИ говорят о сумме в 6 млн евро, которая была изначально прописана в контракте.

А если есть сумма отступных, то клуб вообще ничего не может сделать. Все зависит от желания игрока. Если футболист захотел перейти в «Зенит» на более лучших условиях и стать чемпионом, то почему нет?

Но смешно, что «Зенит» предложил больше денег за Тикнизяна, чем за Глушенкова, потому что Максим стоит намного дороже», – сказал экс-защитник «Локомотива».

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Материалы по теме

30 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Не будь у Максима отступных - ясно дело, что предложили бы больше.
+22
0
+22
"Смешно, что Зенит предложил больше денег за Тикнизяна, чем за Глушенкова, потому что Максим стоит намного дороже"

Ничего смешного. Потому что разные вводные изначально. Разные контракты, разные условия перехода в клуб. За Тикнизяна Локо заплатил большие деньги и при переходе хотел бы отбить эту сумму. Глушенков достался хоть и за сопоставимые деньги, но там другие условия были от агента изначально, которые предполагали более легкий уход из клуба. Локо пошел на такие условия, чтобы получить Глушенкова и Пиняева.

Но зато Сенников может прочитать стихи. Это у него лучше получается, чем выстраивать логические цепочки)
+16
-3
+13
Зенит бы просто не стал платить 15 мультов за паспортиста, так что все эти сравнения Глушенков vs Тикнизян - чисто упражнения для мамкиных бухгалтеров.

Была возможность у Зенита взять хорошего паспортиста "ниже рынка" - клуб взял.
+10
-2
+8
Ответ локо чемпик
для Зенита всем клубам рпл нужно прописывать в контрактах у своих лидеров с паспортом отступные 20-30 млн€ в чем проблема? кто составляет контракты? почему 6? а че не 2?
Ну это же двусторонняя история , может игроки не подписывают
+7
0
+7
Тикнизян грязный и подлый игрок,Зениту таких не надо.
+9
-4
+5
Ответ локо чемпик
для Зенита всем клубам рпл нужно прописывать в контрактах у своих лидеров с паспортом отступные 20-30 млн€ в чем проблема? кто составляет контракты? почему 6? а че не 2?
просто 1.5 года назад никто не понимал, насколько круто может заиграть Макс
+5
-1
+4
Итого, мы имеем отступные за Глушенкова, и не имеем оных за Тикнизяна, где Зенит по мнению Дмитрия , должен был предложить за Макса все равно больше отступных, просто потому , что он круче Тикнизяна …. Это гениально …. Кажется Дмитрий только что поставил крест на карьере спортивного директора клуба.
+3
-2
+1
Смешно, что Локомотив не сможет заработать 8 мио. Тинкизян должен играть в ормянском чемпионате.
+6
-5
+1
Ответ Spartakus1984
За один успешный сезон платить за игрока 15 млн?Были Агаларовы и Сычевые,следующий сезон покажет реальный уровень Глушенкова.
Тут согласен, следующий сезон покажет, на что способен Макс. Тем более партнёры по команде будут выше уровнем, в следующем сезоне увидим его реальный уровень. Я надеюсь, что у него получится.
+2
-1
+1
Ответ Hong Kil
Смешно, что Локомотив не сможет заработать 8 мио. Тинкизян должен играть в ормянском чемпионате.
А что это за страна Ормения?
+2
-1
+1
Ответ локо чемпик
для Зенита всем клубам рпл нужно прописывать в контрактах у своих лидеров с паспортом отступные 20-30 млн€ в чем проблема? кто составляет контракты? почему 6? а че не 2?
Проблема в том, что на других условиях Глушенкова бы не было в Локо.
+1
0
+1
Ответ Евгений Цыбулин
А что?Вы так,потихоньку,можете еще один ЦСКА собрать)))Ахметов-уже в команде,Семак тренер,Тикнизян и еще 9 человек и вот-питерский ЦСКА готов)))
А что Семак воспитанник ЦСКА?
0
0
0
Ответ Дядя Боря
Тикнизян грязный и подлый игрок,Зениту таких не надо.
Наир грязно и подло забил Зениту в обоих матчах. Нужно было забить в свои ворота, чтобы быть чистым и честным.
+2
-2
0
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
А у этих кретинов своё всё: греча, поребрик, булка, парадная, шаверма, Ормения:)))
Ваш интеллектуальный уровень изумляет.
0
0
0
Ответ SMART789
Для отдельного клуба нельзя прописать условия, это нарушение конкуренции Но даже если бы да, так прописывайте, кто мешает
А право приоритета это тогда из какой истории?
0
0
0
Ответ локо чемпик
для Зенита всем клубам рпл нужно прописывать в контрактах у своих лидеров с паспортом отступные 20-30 млн€ в чем проблема? кто составляет контракты? почему 6? а че не 2?
Для отдельного клуба нельзя прописать условия, это нарушение конкуренции
Но даже если бы да, так прописывайте, кто мешает
+1
-1
0
Ответ Mixet.spb
Тикнизян, как штирлиц выглядывает между ног Ромашкиной.
Вот вам нравится в чужие трусы лезть
0
0
0
Ответ Spaten
Комментарий скрыт
Тикнизян, как штирлиц выглядывает между ног Ромашкиной.
+1
-1
0
Сколько было прописано в отступных, столько и было заплачено. Это вина исключительно Локомотива, что они такую смешную сумму прописали.
0
0
0
Выходит стоит
0
0
0
Не мешайте агентам зарабатывать. Он несгораемое топливо нашего футбола!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий