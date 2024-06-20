Экс-игрок «Рубина» Попов о кричалках Даку после матча с Хорватией: «В России ему ничего не будет – в РПЛ играют уголовники, которых преследуют за границей. Я бы его продал на месте руководства клуба»

Теги Рубин премьер-лига Россия УЕФА Сборная Сербии по футболу Сборная Хорватии по футболу происшествия Сборная Албании по футболу Сборная Северной Македонии по футболу Евро-2024 Мирлинд Даку Футбол

Алексей Попов высказался об оскорбительных кричалках Мирлинда Даку.

Сообщалось, что нападающий казанского клуба и сборной Албании после матча с Хорватией (2:2) на Евро-2024 скандировал в мегафон оскорбительные кричалки в адрес сербов и македонцев.

Федерация футбола Северной Македонии обратилась в УЕФА с просьбой расследовать инцидент, а также потребовала от Даку публичных извинений.

«Есть информация, что у него очень тяжелый характер, поэтому он никому не нужен. Он сейчас проявил себя как командный игрок в «Рубине», и я бы на месте руководства его сейчас продал.

У него не было шансов попасть в сборную, но так как он хорошо играл, его все-таки взяли. Попасть в сборную было его целью, а теперь он в очередной раз видит, что играть ему не дают, и сущность человека проявляется. Это мое мнение. А «Рубин» сам пускай решает, что с ним делать.

Что ждет Даку? Со стороны России, наверно, никаких мер не будет, потому что это УЕФА – никак не относится к РФ. Думаю, в России ничего не будет. Так же, как со всеми уголовниками, которых преследуют за границей, а здесь они играют», – сказал экс-игрок «Рубина» Алексей Попов.

Даку выкрикивал «##### македонцев!» в мегафон после матча с Хорватией. Фанаты Албании подхватили скандирование

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20 комментариев
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20 тегов добавили, а на самого Попова нет)
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Не уголовники, а "новая элита России".
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Спартак: ранил

Урал: ранил, но мы уже в ФНЛ

Оренбург: ранил, но его отпустил местный суд
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Конечно ничего не будет, ведь фануйди сбережет от обструкции фанатов. А стерильным беременным инвалидам, которым мешали фанаты, пофигу.
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Было - бы логичным разорвать с ним контракт с клубом.
Приличный клуб,а там такое.... играет.
Непорядок.
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Обидно, но с другой стороны да, чего спорить. До сих пор вспоминается позорище, когда "ветераны" спартака хором рассказывали, что ситуация с Промесом - это там их дела.
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А в Рубине этого Даку встретят 5 сербов )
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"У него не было шансов попасть в сборную, но так как он хорошо играл, его все-таки взяли".
Спасибо кэп) мы то думали, по картам Таро выбирают, хотя иногда, кажется, и такое бывает)
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Отличие в том, что в ЕЭС албанских бандитов никто не преследует, а пестуют и поощряют, вот в чем дело.
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Не надо никакого словоблудия по поводу поведения Даку . Пускай в Рубине решают и болельщики команды .
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Комментарий удален модератором
Хорошо, может теперь в Рубине останется..
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Попасть в сборную шансов не было,но так как он хорошо играл,его взяли...хм.
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Ответ Фан Рубина
Да, конечно, Россия должна признавать решения судов каждой дыры на карте мира. Перетопчутся. А Даку - вон!
Абсолютно не должна, США вообще огромный болт забили на все суды и законы, но для этодоругинов России так нельзя делать.
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Ответ Cleric9339
Абсолютно не должна, США вообще огромный болт забили на все суды и законы, но для этодоругинов России так нельзя делать.
К счастью, времена меняются. Этодругины морально страдают (что хорошо).
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