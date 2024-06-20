Экс-игрок «Рубина» Попов о кричалках Даку после матча с Хорватией: «В России ему ничего не будет – в РПЛ играют уголовники, которых преследуют за границей. Я бы его продал на месте руководства клуба»
Алексей Попов высказался об оскорбительных кричалках Мирлинда Даку.
Сообщалось, что нападающий казанского клуба и сборной Албании после матча с Хорватией (2:2) на Евро-2024 скандировал в мегафон оскорбительные кричалки в адрес сербов и македонцев.
Федерация футбола Северной Македонии обратилась в УЕФА с просьбой расследовать инцидент, а также потребовала от Даку публичных извинений.
«Есть информация, что у него очень тяжелый характер, поэтому он никому не нужен. Он сейчас проявил себя как командный игрок в «Рубине», и я бы на месте руководства его сейчас продал.
У него не было шансов попасть в сборную, но так как он хорошо играл, его все-таки взяли. Попасть в сборную было его целью, а теперь он в очередной раз видит, что играть ему не дают, и сущность человека проявляется. Это мое мнение. А «Рубин» сам пускай решает, что с ним делать.
Что ждет Даку? Со стороны России, наверно, никаких мер не будет, потому что это УЕФА – никак не относится к РФ. Думаю, в России ничего не будет. Так же, как со всеми уголовниками, которых преследуют за границей, а здесь они играют», – сказал экс-игрок «Рубина» Алексей Попов.
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Приличный клуб,а там такое.... играет.
Непорядок.
Спасибо кэп) мы то думали, по картам Таро выбирают, хотя иногда, кажется, и такое бывает)