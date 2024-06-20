Экс-игрок «Рубина» Попов о кричалках Даку после матча с Хорватией: «В России ему ничего не будет – в РПЛ играют уголовники, которых преследуют за границей. Я бы его продал на месте руководства клуба»

Алексей Попов высказался об оскорбительных кричалках Мирлинда Даку.

Сообщалось, что нападающий казанского клуба и сборной после матча с Хорватией (2:2) на скандировал в мегафон оскорбительные кричалки в адрес сербов и македонцев.

Федерация футбола обратилась в УЕФА с просьбой расследовать инцидент, а также потребовала от публичных извинений.

«Есть информация, что у него очень тяжелый характер, поэтому он никому не нужен. Он сейчас проявил себя как командный игрок в «Рубине», и я бы на месте руководства его сейчас продал.

У него не было шансов попасть в сборную, но так как он хорошо играл, его все-таки взяли. Попасть в сборную было его целью, а теперь он в очередной раз видит, что играть ему не дают, и сущность человека проявляется. Это мое мнение. А «Рубин» сам пускай решает, что с ним делать.

Что ждет Даку? Со стороны России, наверно, никаких мер не будет, потому что это УЕФА – никак не относится к РФ. Думаю, в России ничего не будет. Так же, как со всеми уголовниками, которых преследуют за границей, а здесь они играют», – сказал экс-игрок « » Алексей Попов.

Даку выкрикивал «##### македонцев!» в мегафон после матча с Хорватией. Фанаты Албании подхватили скандирование

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