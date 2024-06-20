Форвард «Рубина» и Албании Даку скандировал в мегафон оскорбительные кричалки про сербов и македонцев после матча с Хорватией. Македонская федерация потребовала публичных извинений (Sport1)
Македония обвинила Мирлинда Даку в националистических высказываниях.
Как передает македонское издание Sport1, форвард «Рубина» и сборной Албании вместе с болельщиками скандировал в мегафон оскорбительные кричалки в адрес македонцев и сербов после матча с Хорватией (2:2).
Футбольная федерация Северной Македонии выступила с заявлением по поводу инцидента, призвав Даку публично извиниться за свое поведение. Македония также потребует от ФИФА и УЕФА расследовать случившееся.
«Принципы политического нейтралитета закреплены в регламентах международных ассоциаций, таких как ФИФА и УЕФА. Федерация футбола Македонии направит официальное письмо в УЕФА в связи с таким скандальным поведением.
Мы также призываем соответствующие учреждения расследовать этот инцидент и принять надлежащие дисциплинарные меры для усиления стандартов поведения, ожидаемых от всех спортсменов. Наша приверженность продвижению единства, уважения и честной игры в спорте остается на первом месте», – говорится в заявлении федерации.
до появлении на турнирах албанских и косовских игроков в разных сборных такой дичи не было.
Пока самый обычный Евро, в 2016 все было гораздо жарче и беспокойнее. Но тогда Спортс ещё писал больше про спорт.
А сейчас редакторы тут сперва изучают полицейские сводки и жёлтую прессу, а потом итоги матча и интервью.
Пусть потом не удивляется, почему на российских стадионах говорят что Косово - это Сербия, а его самого поносят как только можно)))
А если уедет команда, которая ни на что не претендует и постоянно проваливается - да, это скандальчик, но он глобально ни на чем не скажется.
Так что все эти угрозы от сербов сняться с турнира - это запугивание ежа тем самым известным местом.
Трибуны и там и там заполнены, контракты со спонсорами вроде как не на один матч заключаются.
Конкретно УЕФА потеряет от отмененных матчей, но как это зависит от конкретной сборной?
А что? В 2026 году на ЧМ будет уже 48 команд.
Недалек тот день когда вообще 64 будет и тогда все те команды которые я перечислил вполне могут на ЧМ пробиться.
Вот тогда будет трындец полнейший.