Форвард «Рубина» и Албании Даку скандировал в мегафон оскорбительные кричалки про сербов и македонцев после матча с Хорватией. Македонская федерация потребовала публичных извинений (Sport1)

Теги Рубин премьер-лига Россия УЕФА Сборная Сербии по футболу Сборная Хорватии по футболу ФИФА болельщики Сборная Албании по футболу Сборная Северной Македонии по футболу Мирлинд Даку Футбол

Македония обвинила Мирлинда Даку в националистических высказываниях.

Как передает македонское издание Sport1, форвард «Рубина» и сборной Албании вместе с болельщиками скандировал в мегафон оскорбительные кричалки в адрес македонцев и сербов после матча с Хорватией (2:2).

Футбольная федерация Северной Македонии выступила с заявлением по поводу инцидента, призвав Даку публично извиниться за свое поведение. Македония также потребует от ФИФА и УЕФА расследовать случившееся.

«Принципы политического нейтралитета закреплены в регламентах международных ассоциаций, таких как ФИФА и УЕФА. Федерация футбола Македонии направит официальное письмо в УЕФА в связи с таким скандальным поведением.

Мы также призываем соответствующие учреждения расследовать этот инцидент и принять надлежащие дисциплинарные меры для усиления стандартов поведения, ожидаемых от всех спортсменов. Наша приверженность продвижению единства, уважения и честной игры в спорте остается на первом месте», – говорится в заявлении федерации.

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78 комментариев
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Во что превратился футбол, одна политика. 50% новостной с евро никак не связано с игрой в футбол
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-5
+110
даже при 16 участниках на евро такого сброда не было
+36
-4
+32
Македония это что за страна такая? Может быть Северная Македония?
+32
-4
+28
Ответ Кузя Гитарист
Македоняне
Радионяня
+27
-3
+24
Ответ madrilenos
Македония это что за страна такая? Может быть Северная Македония?
Македоняне
+24
-3
+21
Чего вы от него хотите? Косовар. Комплексы неполноценности передаются таким на генетическом уровне. Как и у Шакири. Одного поля ягоды))
+25
-11
+14
Если он не оскорбил негров или геев, то за что УЕФЕ его тогда наказывать?
+30
-16
+14
Ответ Главный фанат Укалек Астри Слеттемарк
балканцы были всегда, а в этом плане они все одинаковые
ну нет. при 16 командах сербов(югославов) после 2000 года даже не вспомню. с хорватами проблем особых не было, словенцы тоже тихо себя вели. у швейцарцев тогда сплошь свои играли. ну максимум Бехрами вспоминается.
до появлении на турнирах албанских и косовских игроков в разных сборных такой дичи не было.
+16
-3
+13
Ответ Рокко Сиффредди
даже при 16 участниках на евро такого сброда не было
балканцы были всегда, а в этом плане они все одинаковые
+21
-9
+12
Скатал ничью с Хорватией, а оскорблял сербов и македонцев, где-то тут логика потерялась.
+12
-4
+8
И он у нас будет играть?
+9
-2
+7
Ну за такое ему должны дисквал впаять приличный.
+8
-3
+5
Двойные стандарты это плохо, но двойные стандарты это хорошо.
+7
-3
+4
Ответ Дядя ТУРА
Во что превратился футбол, одна политика. 50% новостной с евро никак не связано с игрой в футбол
Причем тут футбол? Это очевидная редакционная политика Спортса относительно текущего Евро.
Пока самый обычный Евро, в 2016 все было гораздо жарче и беспокойнее. Но тогда Спортс ещё писал больше про спорт.
А сейчас редакторы тут сперва изучают полицейские сводки и жёлтую прессу, а потом итоги матча и интервью.
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Таким людям(их командам)не место ни на ЧЕ,ни в нашей лиге!!!
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Достойный представитель своей страны, не иначе.

Пусть потом не удивляется, почему на российских стадионах говорят что Косово - это Сербия, а его самого поносят как только можно)))
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Ответ Mitrophane
а в чем прибыль УЕФА отличается от условных Сербии и Румынии, и там Франции? Трибуны и там и там заполнены, контракты со спонсорами вроде как не на один матч заключаются. Конкретно УЕФА потеряет от отмененных матчей, но как это зависит от конкретной сборной?
Если у Вас в разгар турнира один из фаворитов откажется играть и уедет - это скандалище, который в дальнейшем примут к сведению потенциальные спонсоры.

А если уедет команда, которая ни на что не претендует и постоянно проваливается - да, это скандальчик, но он глобально ни на чем не скажется.

Так что все эти угрозы от сербов сняться с турнира - это запугивание ежа тем самым известным местом.
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Не первый раз замечаю что албанцы это вполне себе легальные нацисты де факто. Европейцев совершенно не волнуют их агрессивные выпады по национальному признаку в сторону сербов, македонцев.
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Ответ leading_in_nowhere
Если бы сербы играли на крупных турнирах на уровне хорватов, то угрозы сняться с соревнований были бы достаточно действенны для УЕФА. А так пока сербы выступают на турнирах, хуже наших родненьких поленьев, то их снятие - это максимум небольшой скандал, который никак не скажется на прибыли УЕФА.
а в чем прибыль УЕФА отличается от условных Сербии и Румынии, и там Франции?
Трибуны и там и там заполнены, контракты со спонсорами вроде как не на один матч заключаются.
Конкретно УЕФА потеряет от отмененных матчей, но как это зависит от конкретной сборной?
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Ответ Оксолиновая Мразь
Радионяня
А ты хорош)))
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Вы только представьте себе ЧМ где будут албанцы, сербы, азербайджанцы, армяне, евреи и палестинцы. Сейчас в мире такой замес, что я вполне возможно кого-то еще упустил.
А что? В 2026 году на ЧМ будет уже 48 команд.
Недалек тот день когда вообще 64 будет и тогда все те команды которые я перечислил вполне могут на ЧМ пробиться.
Вот тогда будет трындец полнейший.
+5
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Ответ Tbeka
Россия тоже отказалась продолжать играть на Евро, если не накажут болельщиков Грузии
Напиши пожалуйста результаты этих кавказских бразильцев на чемпионатах мира и Европы за последние 30 лет. А то я забыл
+4
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Рубин должен расторгнуть с ним контракт.
+8
-6
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Рубин тоже должен не зажевать этот эпизод, а наказать это чудо в перьях.
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0
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Ответ Андрей Федоров
Ну козлина, приезжай в Россию, поговорим
о чем говорить будете? автограф попросишь?))
+6
-4
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Надеюсь все эти "политические активисты" через пару дней домой поедут
+3
-1
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Ответ Столичный Чел
Вы только представьте себе ЧМ где будут албанцы, сербы, азербайджанцы, армяне, евреи и палестинцы. Сейчас в мире такой замес, что я вполне возможно кого-то еще упустил. А что? В 2026 году на ЧМ будет уже 48 команд. Недалек тот день когда вообще 64 будет и тогда все те команды которые я перечислил вполне могут на ЧМ пробиться. Вот тогда будет трындец полнейший.
Палестинцы это кто конкретно? те арабы что живут в Газе, на территориях или в Катаре. Не ясно. А по сути да. Вы правы. Может быть проблематично. К сожалению политика в спорт залезла плотно.
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Что же Сербы проскандируют этому албанскому М. Даку?
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выгнать из России его, без содержания
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Ответ Lexx2
Италия вон пролетала мимо и ничего. Нет, таких незаменимых нет. Они готовы Косово на Сербию поменять влёгкую
Италия пролетала из-за своей кривоногости по спортивному принципу, а не из-за того, что снялась с турнира.
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