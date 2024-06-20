Агент Даку об оскорбительных кричалках игрока после матча с Хорватией: «Из‑за шума на стадионе он не слышал, что скандируют болельщики. Видео не доказывает, что Мирлинд кого‑то оскорбил»

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Агент Мирлинда Даку отрицает, что игрок скандировал оскорбительные кричалки.

Сообщалось, что нападающий казанского клуба и сборной Албании после матча с Хорватией (2:2) на Евро-2024 скандировал в мегафон оскорбительные кричалки в адрес сербов и македонцев.

Федерация футбола Северной Македонии обратилась в УЕФА с просьбой расследовать инцидент, а также потребовала от Даку публичных извинений..

«Из‑за шума на стадионе Мирлинд не слышал, что скандируют болельщики. Как только они начали заряжать, Даку опустил и отдал мегафон.

Я не считаю, что видео является доказательством того, что Мирлинд кого‑то оскорбил», – сказал агент Мирлинда Даку Харис Факич.

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29 комментариев
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"На самом деле он кричал: "Сербы наши друзья, Косово - это Сербия!" - добавил Агент Даку
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конечно не доказательство, он ведь пожелал им хорошего дня, остальное выдумки)
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Изворотлив, как уж на сковородке
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Какой же стыд) Самое забавное в этом - то, что с большей долей вероятности ему ничего не сделают, как и сборным Албании и Хорватии
+16
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+13
Рафик уапще неуиновный да
+12
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+9
Ага, этот человек уже как два дня не игрок сборной Албании)))
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0
+7
Нагло звук подтасовали, да?)
+5
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+4
"Агент Даку обслуживает мужчин ртом, и очень любит это делать вместе со своим клиентом"

Этот комментарий, если что, плохо видно, потому что написан слишком маленьким шрифтом на слишком белом фоне. Нельзя однозначно сказать написан ли он.
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Конечно не знал, он ведь не знает олбанского....
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настало время сказочных историй
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Уже и видео не доказательство) дальше что?)
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Он просто пожелал им спокойной ночи. И добавил, что "Сербы - наши братья".
Кого он за идиотов держит, а?
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Вошёл не в ту дверь и вообще Рафик неуиновэн
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А откуда там вообще мегафон?
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Что-то с этими албанами одни беды
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Я не курил, просто рядом стоял..
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Не ругался, а говорил фамилию своего агента.
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Алиса с яндекса помогла
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Ответ Николай Бойко
"На самом деле он кричал: "Сербы наши друзья, Косово - это Сербия!" - добавил Агент Даку
Походу это те же парни , что забрали говноступы у легенды русского хоккея в подворотнях Хельсинки .
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Ответ a2wai
Ага, этот человек уже как два дня не игрок сборной Албании)))
В каждом спортмастере можно купить форму сборной Албании.
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Ответ Olly_Da
А откуда там вообще мегафон?
От Алисы
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