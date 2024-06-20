Агент Даку об оскорбительных кричалках игрока после матча с Хорватией: «Из‑за шума на стадионе он не слышал, что скандируют болельщики. Видео не доказывает, что Мирлинд кого‑то оскорбил»

Агент Мирлинда Даку отрицает, что игрок скандировал оскорбительные кричалки.

Сообщалось, что нападающий казанского клуба и сборной Албании после матча с Хорватией (2:2) на Евро-2024 скандировал в мегафон оскорбительные кричалки в адрес сербов и македонцев.

Федерация футбола обратилась в УЕФА с просьбой расследовать инцидент, а также потребовала от Даку публичных извинений..

«Из‑за шума на стадионе Мирлинд не слышал, что скандируют болельщики. Как только они начали заряжать, Даку опустил и отдал мегафон.

Я не считаю, что видео является доказательством того, что Мирлинд кого‑то оскорбил», – сказал агент Мирлинда Даку Харис Факич.

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