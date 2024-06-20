«Рубин» о поведении Даку после матча с Хорватией: «Сожалеем, клуб не поддерживает любые оскорбительные действия и жесты. Санкции – прерогатива УЕФА»

Теги Рубин премьер-лига Россия УЕФА Сборная Сербии по футболу Сборная Хорватии по футболу Сборная Албании по футболу Матч ТВ Мирлинд Даку Футбол

В «Рубине» прокомментировали поведение Мирлинда Даку после матча с Хорватией.

Сообщалось, что нападающий казанского клуба и сборной Албании после матча Евро-2024 (2:2) скандировал в мегафон оскорбительные кричалки в адрес сербов и македонцев. Федерация футбола Северной Македонии обратилась в УЕФА с просьбой расследовать инцидент, а также потребовала от Даку публичных извинений.

«Наш клуб не поддерживает любые оскорбительные действия и жесты. Игрок находился в расположении сборной, но, безусловно, мы сожалеем, что такая ситуация произошла. Что касается санкций к игроку, то это прерогатива УЕФА», – сообщили в пресс-службе «Рубина»

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25 комментариев
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Он уволился две недели назад
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Ответ Михаил Конюхов_1116123872
Когда в спорт приходит политика , кроме ненависти не остаётся ничего.
Да она там всегда была. Просто СМИ ради кликбейта начали это специально подсвечивать. Даже спорц намеренно это делает. А то что там условно сотня отбитых хулиганов кричит - такое было везде и всегда.
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Когда в спорт приходит политика , кроме ненависти не остаётся ничего.
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В больших, серьёзных клубах, следящих за репутацией, отстраняют и без решения УЕФА. Но это точно не про Рубин.
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Наплевать Рубину на свою репутацию, сунули голову в песок, как страусы, и думают, что с них и взятки гладки.
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В рубине играет экстремист, который призывал к убийству сербов и руководству плевать на свою репутацию
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Ответ Дмитрий9779
Сожалеем,не поддерживаем,но и не осуждаем.
Ну, так они осуждают. Как я понял, Рубин хочет сделать две вещи: осудить любые оскорбления на расовой почве от своего игрока и на прямую об этом не говорить, чтобы не обострять отношения с Даку. Это нормально.
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В Рубине играет где-то 5 сербов, ему там вообще норм будет, когда вернется с Евро?)
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Ответ Wiley Fox
Ну так разрывайте контракт Что, не можете? Бандиты не дадут? Тогда не лезьте
Ну он же не кричал такие ужасы, как "Где денюшки!?", так что им норм)
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Прикольный игрок в России против братьев сербов
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Наверняка в контракте есть пункты насчет репутации клуба, которые можно использовать
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Ответ atomio
Да она там всегда была. Просто СМИ ради кликбейта начали это специально подсвечивать. Даже спорц намеренно это делает. А то что там условно сотня отбитых хулиганов кричит - такое было везде и всегда.
Не надо намеренно тупить! «Людоеды» не должны играть в российских клубах!
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Ответ Wiley Fox
Расскажи историю своего ника
Ну Как и Баллак любимые игроки детства/юности. Первый после трагичного финала лч 99 , второй после сезона в Байере 2002, где все слили. И окончательно оба влюбили в себя на ЧМ 2002, когда на двоих полумертвую сборную эту тащили. Харизмы у них и характера было через край, олицетворение немцев прям. Как трагично не проигрывали- все равно вставали и шли дальше. Ну и когда думал, как их совместить в нике- я заливался в баре)))
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Ответ Wiley Fox
Комментарий скрыт
Да как-то и не важно это всё. Нынешние/бывшие игроки Рубина начиная с великих стыков Рпл отжигают, что я уже жду выход Дрейера сегодня
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Ответ Penarol
В больших, серьёзных клубах, следящих за репутацией, отстраняют и без решения УЕФА. Но это точно не про Рубин.
Сколько таких историй было, Баринова же не отстранили в Локо , когда он так же про мясо орал, а тут уж вообще даже не в расположении клуба был игрок, забьют болт на ситуацию, чем разорвут с лучшим напом РПЛ и основным активом Рубина контракт
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