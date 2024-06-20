«Рубин» о поведении Даку после матча с Хорватией: «Сожалеем, клуб не поддерживает любые оскорбительные действия и жесты. Санкции – прерогатива УЕФА»
В «Рубине» прокомментировали поведение Мирлинда Даку после матча с Хорватией.
Сообщалось, что нападающий казанского клуба и сборной Албании после матча Евро-2024 (2:2) скандировал в мегафон оскорбительные кричалки в адрес сербов и македонцев. Федерация футбола Северной Македонии обратилась в УЕФА с просьбой расследовать инцидент, а также потребовала от Даку публичных извинений.
«Наш клуб не поддерживает любые оскорбительные действия и жесты. Игрок находился в расположении сборной, но, безусловно, мы сожалеем, что такая ситуация произошла. Что касается санкций к игроку, то это прерогатива УЕФА», – сообщили в пресс-службе «Рубина»
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