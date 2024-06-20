«Рубин» о поведении Даку после матча с Хорватией: «Сожалеем, клуб не поддерживает любые оскорбительные действия и жесты. Санкции – прерогатива УЕФА»

В «Рубине» прокомментировали поведение Мирлинда Даку после матча с Хорватией.

Сообщалось, что нападающий казанского клуба и сборной после матча Евро-2024 (2:2) скандировал в мегафон оскорбительные кричалки в адрес сербов и македонцев. Федерация футбола Северной Македонии обратилась в УЕФА с просьбой расследовать инцидент, а также потребовала от публичных извинений.

«Наш клуб не поддерживает любые оскорбительные действия и жесты. Игрок находился в расположении сборной, но, безусловно, мы сожалеем, что такая ситуация произошла. Что касается санкций к игроку, то это прерогатива », – сообщили в пресс-службе « »

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