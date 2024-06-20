Ларин о Глушенкове: «Зенит» у нас российская «Барселона» – там Максим играл бы по 60 минут. Надеемся, что и здесь будет играть»
Николай Ларин надеется, что Максим Глушенков получит игровое время в «Зените».
Сегодня петербургский клуб объявил о переходе 24-летнего полузащитника из «Локомотива».
«Всегда хорошо отзывался о Глушенкове и говорил, что еще три года назад Максим выходил бы в составе «Барселоны» и играл бы пять минут. Сейчас он готов где‑то на 60 минут.
«Зенит» у нас российская «Барселона», поэтому будем надеяться, что он и будет получать те же самые 60 минут на поле. Максим провел прекрасный сезон за «Локомотив». Правильно он поступил или нет – покажет время. Надеемся, что он будет играть», – сказал бывший директор «Чертаново».
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