Ларин о Глушенкове: «Зенит» у нас российская «Барселона» – там Максим играл бы по 60 минут. Надеемся, что и здесь будет играть»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Барселона Ла Лига Матч ТВ Максим Глушенков Николай Ларин Футбол

Николай Ларин надеется, что Максим Глушенков получит игровое время в «Зените».

Сегодня петербургский клуб объявил о переходе 24-летнего полузащитника из «Локомотива». 

«Всегда хорошо отзывался о Глушенкове и говорил, что еще три года назад Максим выходил бы в составе «Барселоны» и играл бы пять минут. Сейчас он готов где‑то на 60 минут.

«Зенит» у нас российская «Барселона», поэтому будем надеяться, что он и будет получать те же самые 60 минут на поле. Максим провел прекрасный сезон за «Локомотив». Правильно он поступил или нет – покажет время. Надеемся, что он будет играть», – сказал бывший директор «Чертаново».

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18 комментариев
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Это Ларин из улицы разбитых фонарей?)
+18
-1
+17
Ответ Герман Блант
Это Ларин из улицы разбитых фонарей?)
У нас наркоман, возможно криминал, по коням!!
+14
-2
+12
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
За Глушенкова заплатили приличные ( по меркам РПЛ) деньги. Обычно в таких случаях игрока на лавке не держат. Но для адаптации в команде тоже нужно время, поэтому не стоит ждать что прямо с места в карьер получит по 90 минут в каждом матче. Семак всегда не торопится с подводом новичков к оптимальной форме ( Кассьерра, Малком, Адамов, Алип, Педро).
Прилично? За Макарова платили 10 млн евро, а тут 5 млн, и это по вашему прилично за одного из лучших игроков по статистике? Даже головин такую хорошую игру не показывал
+6
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+6
получается, что Аршавин все-таки играл за Барсу. или нет?
+2
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+2
Ответ CapSUArmy
Не так. Барселона - это испанский Зенит
Ну или еще вариант: Зенит - это Барселона Глушенкова
+2
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Не так. Барселона - это испанский Зенит
+2
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Да Барселоне придется подождать, когда Макс созреет, чтобы он смог весь матч отбегать.
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Куда смотрит Спартак? Бери Фати за 15млн и чемпионат в кармане)
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Он сам понял, что сказал?
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Ответ ЛЮБИТЕЛЬ
Прилично? За Макарова платили 10 млн евро, а тут 5 млн, и это по вашему прилично за одного из лучших игроков по статистике? Даже головин такую хорошую игру не показывал
То есть Монако лоханулся?
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