Глушенков о переходе в «Зенит»: «Эмоции только положительные. У человека, подписывающего контракт с таким клубом, они могут быть только такими»

Максим Глушенков поделился впечатлениями после перехода в «Зенит».

Сегодня клуб из Санкт-Петербурга официально объявил о трансфере полузащитника из «Локомотива». Глушенков подписал контракт по схеме «4+1».

«Пока что смешанные чувства – были насыщенные дни в Петербурге, прохождение медосмотра, но в целом эмоции только положительные – они могут быть только такими у человека, который подписывает контракт с таким клубом как «Зенит», – сказал Глушенков.

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