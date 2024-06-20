Глушенков о переходе в «Зенит»: «Эмоции только положительные. У человека, подписывающего контракт с таким клубом, они могут быть только такими»

Теги Зенит премьер-лига Россия трансферы Максим Глушенков Футбол

Максим Глушенков поделился впечатлениями после перехода в «Зенит».

Сегодня клуб из Санкт-Петербурга официально объявил о трансфере полузащитника из «Локомотива». Глушенков подписал контракт по схеме «4+1».

«Пока что смешанные чувства – были насыщенные дни в Петербурге, прохождение медосмотра, но в целом эмоции только положительные  – они могут быть только такими у человека, который подписывает контракт с таким клубом как «Зенит», – сказал Глушенков.

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52 комментария
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Добро пожаловать Макс, удачи!!!
+70
-25
+45
Удачи, много голов и асистов за Зенит!
+49
-22
+27
Ответ Алексей Федоров
Комментарий скрыт
А вы наверное альтруист?)
+23
-2
+21
Лучший клуб России ждём титулы к столетию Зенита
+34
-19
+15
Ответ Drobovikk22
С одной стороны парень идёт на повышение, и на турнирное и на ЗП... С другой.. а кем конкурировать то с Зенитом? Всех разберут сейчас
Кого всех?
Горшкова из Крыльев, Волкова которого на лавку посадили в Краснодаре?
Вот что хорошо в последние годы у Зенита, что не идут на поводу у клубов и игроков, которые ломят цены и з.п.
Пример того же Тикнизяна.
Или отступные Сафонова и Тюкавина.
+18
-3
+15
Ответ Алексей Федоров
Комментарий скрыт
У вашего лавочника Зобнина поболее миллиарда будет. А вы за чужого игрока переживаете.
+11
-2
+9
Добро пожаловать
+16
-12
+4
Ответ Нейтральный критик
Комментарий скрыт
Завидовать не хорошо!
+8
-5
+3
Ответ Alex8007
Иосифова. А Зенит кого?
Лунев, Азмун, Оздоев.
+4
-1
+3
Ответ superbro
Велком на лавку))
Вы о своей лавке думайте, а то скоро и Угальде у вас на нее присядет)))
+4
-1
+3
С таким клубом как Зенит, который в сезоне 2 раза спокойно обыграли. Говорил, что его мечта Европа, ЛЧ, ага. Ну так и останется в мечтах.
+11
-8
+3
Это крутейший трансфер Зенита и мощнейший обсер Заремы!)
+5
-3
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Хейтеры могут брызжать слюной, рвать последние волосы - но все прекрасно понимают: Глушенков более адекватная кандидатура для Зенита, чем Марио, Бакаев и Ахметов.
+8
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+2
С таким обновлением, если все упоминаемые фамилии в итоге окажутся в Питере, Зенит соперников вообще замечать не должен будет. Даже если бразилы потянутся на выход
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Ответ Робо
Потерять доверие друзей легко, найти - трудно!
Это про каких друзей?
+1
0
+1
Бакаев тоже так говорил, да спамеры??
+2
-1
+1
Ответ Tom_York
Может ставка на своих? Локо после всех качелей с немцами, надо определится с долгосрочной стратегией
Возможно. В любом случае Максу удачи. Все мы хотим повышения и в ЗП и в таблице
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+1
Ответ Drobovikk22
Но ещё же не закончилось ТО, верно? Не воспринимайте так все близко. На мой взгляд в Локо Макс мог вытащить матч самый мертвый , сейчас его нет. Про других игроков не говорю т.к. не слежу. Может выразился не так - Кем Локо планирует навязать конкуренцию Зениту, вот так наверное правильно будет
Ключевая фраза: "еще не закончилось ТО", а хейтеры уже все волосы у себя повыдергивали. Вы не поверите, но переходы игроков адекватная, ожидаемая и распространённая практика всех ФК. Если из Барсы ушел Месси, болельщики конечно жалеют об этом, но не считают уход трагедией. Ибо это шанс для целого ряда других игроков проявить себя и возможность профессионального роста, а не находиться в тени звезды. Движение - это жизнь, аксиома, актуальная и для футбола.
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Ответ Виталик Украинский
Ключевая фраза: "еще не закончилось ТО", а хейтеры уже все волосы у себя повыдергивали. Вы не поверите, но переходы игроков адекватная, ожидаемая и распространённая практика всех ФК. Если из Барсы ушел Месси, болельщики конечно жалеют об этом, но не считают уход трагедией. Ибо это шанс для целого ряда других игроков проявить себя и возможность профессионального роста, а не находиться в тени звезды. Движение - это жизнь, аксиома, актуальная и для футбола.
Я не Хейтер. Вы можете дальше увидеть мои коменты где я расписал, что имел ввиду. Я его не хейчу, мне жаль просто что он уходит из Локо. Но я его понимаю.
+1
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Ответ Виталик Украинский
Главное - востребованность игроков клуба, его имидж, а не пальцы в растопырку: отставание от Зенита на 4 очка воспринимается как мегадостижение. Толи еще будет: еще пару-тройку сезонов доминирования Зенита и разовую победу над ним будете воспринимать как победу над Реалом.
Зенит, Реал, Бавария) Вас там руководство Зенита хорошо прозомбировало подобными речами) откуда столько пафоса от тех, кто 2 раза от Брюгге отлетел?
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Лунёв и Оздоев ушли по истечении контракта)))Зенит продал, ага)) Азмун вообще за копейки ушёл,а мог также бесплатно)
Главное - востребованность игроков клуба, его имидж, а не пальцы в растопырку: отставание от Зенита на 4 очка воспринимается как мегадостижение. Толи еще будет: еще пару-тройку сезонов доминирования Зенита и разовую победу над ним будете воспринимать как победу над Реалом.
+1
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0
Ответ Виталик Украинский
Лунев, Азмун, Оздоев.
Лунёв и Оздоев ушли по истечении контракта)))Зенит продал, ага))
Азмун вообще за копейки ушёл,а мог также бесплатно)
+1
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Че там видно?Что Зенит кое-как чемпионат в последнем туре выиграл и Локо на 4 очка опередил. Охренеть.
Всё видно. Да хоть на одно очко опередил,Результат в итоговой таблице. Про пять предидущих чемпионатов нечего ответить? На сколько там очков Зенит Локо опередил? Да не вспоминай, без разницы. Главное-итоговое место.
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Зенит, Реал, Бавария) Вас там руководство Зенита хорошо прозомбировало подобными речами) откуда столько пафоса от тех, кто 2 раза от Брюгге отлетел?
Брюгге - не Шериф.
0
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0
Ответ Гамарджоба Генацвале
С таким клубом как Зенит, который в сезоне 2 раза спокойно обыграли. Говорил, что его мечта Европа, ЛЧ, ага. Ну так и останется в мечтах.
В таблице итоговой всё видно. И в пяти предидущих тоже.
Ну это если кто забыл или не знает.
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Ответ Гамарджоба Генацвале
С таким клубом как Зенит, который в сезоне 2 раза спокойно обыграли. Говорил, что его мечта Европа, ЛЧ, ага. Ну так и останется в мечтах.
Кого Локо в последнее время в Европу продал?
+4
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0
Ответ Drobovikk22
Но ещё же не закончилось ТО, верно? Не воспринимайте так все близко. На мой взгляд в Локо Макс мог вытащить матч самый мертвый , сейчас его нет. Про других игроков не говорю т.к. не слежу. Может выразился не так - Кем Локо планирует навязать конкуренцию Зениту, вот так наверное правильно будет
Может ставка на своих?
Локо после всех качелей с немцами, надо определится с долгосрочной стратегией
0
0
0
Ответ Tom_York
Кого всех? Горшкова из Крыльев, Волкова которого на лавку посадили в Краснодаре? Вот что хорошо в последние годы у Зенита, что не идут на поводу у клубов и игроков, которые ломят цены и з.п. Пример того же Тикнизяна. Или отступные Сафонова и Тюкавина.
Но ещё же не закончилось ТО, верно? Не воспринимайте так все близко. На мой взгляд в Локо Макс мог вытащить матч самый мертвый , сейчас его нет. Про других игроков не говорю т.к. не слежу. Может выразился не так - Кем Локо планирует навязать конкуренцию Зениту, вот так наверное правильно будет
+2
-2
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Очередной паспортист, пролавший свою душу Газпрому... Оказавшись от любых спортивных амбиций.
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А в голове щёлкает машинка для подсчёта денег
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