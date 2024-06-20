Глушенков о переходе в «Зенит»: «Эмоции только положительные. У человека, подписывающего контракт с таким клубом, они могут быть только такими»
Максим Глушенков поделился впечатлениями после перехода в «Зенит».
Сегодня клуб из Санкт-Петербурга официально объявил о трансфере полузащитника из «Локомотива». Глушенков подписал контракт по схеме «4+1».
«Пока что смешанные чувства – были насыщенные дни в Петербурге, прохождение медосмотра, но в целом эмоции только положительные – они могут быть только такими у человека, который подписывает контракт с таким клубом как «Зенит», – сказал Глушенков.
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Вот что хорошо в последние годы у Зенита, что не идут на поводу у клубов и игроков, которые ломят цены и з.п.
Пример того же Тикнизяна.
Или отступные Сафонова и Тюкавина.
Азмун вообще за копейки ушёл,а мог также бесплатно)
Ну это если кто забыл или не знает.
Локо после всех качелей с немцами, надо определится с долгосрочной стратегией