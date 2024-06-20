УЕФА ответил на опасения немецких чиновников о терактах на Евро: «Безопасность – главный приоритет УЕФА и властей Германии. Мы уверены, что все необходимые меры будут приняты»

Теги УЕФА происшествия Евро-2024 Политика ТАСС Футбол

В УЕФА заявили об обеспечении необходимых мер для безопасности участников Евро.

Ранее сообщалось, что немецкие чиновники выразили обеспокоенность в связи с возможными терактами во время Евро-2024. 

«Безопасность на Евро-2024 является главным приоритетом УЕФА и властей Германии.

Поэтому УЕФА тесно сотрудничает с соответствующими органами власти и партнерами для разработки соответствующих и надежных механизмов, обеспечивающих безопасность всех участников турнира. Мы уверены, что все необходимые меры будут приняты», – говорится в заявлении УЕФА.

В Германии арестовали подозреваемого в связях с ячейкой ИГИЛ*, которая может иметь отношение к теракту в «Крокусе». Мужчина пытался устроиться стюардом на Евро

* – запрещенная в России террористическая организация

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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