Божович о снятии Сербии с Евро из-за кричалок «Убей серба»: «Поддержу любое решение сборной. УЕФА должен наказать Албанию и Хорватию за эти выкрики»

Теги УЕФА Сборная Сербии по футболу Сборная Хорватии по футболу происшествия Сборная Албании по футболу Евро-2024 Миодраг Божович Федерация футбола Сербии Футбол

Миодраг Божович высказался о возможном снятии Сербии с Евро-2024.

Сообщалось, что после матча Хорватии и Албании (2:2) на Евро-2024 фанаты обеих команд скандировали: «Убей серба!» После этого Сербия потребовала санкций в отношении хорватской и албанской футбольных федераций, заявив, что сборная готова сняться с турнира.

В связи с этим инцидентом генеральный секретарь Футбольного союза Сербии Йован Шурбатович заявил, что Сербия не исключает отказа от дальнейшего участия в Евро-2024.

«Слышал про то, что Сербия может сняться с Евро. УЕФА должен наказать Албанию и Хорватию за эти выкрики. Если они сделают все как надо и правильно, тогда все и будет хорошо.

Если УЕФА не накажет, то не знаю, что и делать. Я бы поддержал любое решение сборной Сербии», – сказал бывший главный тренер «Динамо», «Локомотива» и «Ростова».

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14 комментариев
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Итого у албанцев:
1) организованная драка с сербами возле бара вторых;
2) журналист провоцировал фанатов на матче;
3) футболисты кричали в мегафон про убей серба;
4) баннер с Косово на трибунах;
5) оскорбительные кричалки фанатов про Сербию.

Как хорошо, что Россию не допустили до евро, получается.
+38
-7
+31
Уефа - самая лицемерная организация живущая по двойным стандартам. Искать там логику нет смысла
+10
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+9
УЕФА в экстазе, наверное. Расширили так расширили.
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Сейчас спустят темник, про "это не то".
Когда создаёшь "свой" мир и порядки, будь готов, что в эту игру можно играть не только в одиночку.
+1
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Ответ Безумный Макс
А Россия тут каким боком? Тут чисто балканские разборки ну и то что Албанцы так и остались с чувством неполноценности
Да было бы ещё веселее. Только наши бы не снимались, а показывали нам "райский сад" ещё больше. Чтоб до самых отдаленных дошло
+2
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Медаль ему
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Усташи во время матча чего-то про сербов квакали, а не только после него.
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Ответ Камбоджа Иванов
Итого у албанцев: 1) организованная драка с сербами возле бара вторых; 2) журналист провоцировал фанатов на матче; 3) футболисты кричали в мегафон про убей серба; 4) баннер с Косово на трибунах; 5) оскорбительные кричалки фанатов про Сербию. Как хорошо, что Россию не допустили до евро, получается.
А Россия тут каким боком?
Тут чисто балканские разборки ну и то что Албанцы так и остались с чувством неполноценности
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-5
0
Ответ tolstiy
Почему команда должна страдать из-за поведения болельщиков? Вот за поведение игроков тут другое дело....
Публично и неприемлемо поступили в отношении Сербии, и не важно - болельщики это сделали или игроки! Соответственно, УЕФА обязан также публично отреагировать! Если нет - то это будет означать, что УЕФА не возражает! Поэтому, если у Сербии (игроки сборной - тоже Сербия, кстати!) есть самолюбие, она может в таком случае покинуть Евро, и правильно сделает!
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