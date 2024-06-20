Божович о снятии Сербии с Евро из-за кричалок «Убей серба»: «Поддержу любое решение сборной. УЕФА должен наказать Албанию и Хорватию за эти выкрики»
Миодраг Божович высказался о возможном снятии Сербии с Евро-2024.
Сообщалось, что после матча Хорватии и Албании (2:2) на Евро-2024 фанаты обеих команд скандировали: «Убей серба!» После этого Сербия потребовала санкций в отношении хорватской и албанской футбольных федераций, заявив, что сборная готова сняться с турнира.
В связи с этим инцидентом генеральный секретарь Футбольного союза Сербии Йован Шурбатович заявил, что Сербия не исключает отказа от дальнейшего участия в Евро-2024.
«Слышал про то, что Сербия может сняться с Евро. УЕФА должен наказать Албанию и Хорватию за эти выкрики. Если они сделают все как надо и правильно, тогда все и будет хорошо.
Если УЕФА не накажет, то не знаю, что и делать. Я бы поддержал любое решение сборной Сербии», – сказал бывший главный тренер «Динамо», «Локомотива» и «Ростова».
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
1) организованная драка с сербами возле бара вторых;
2) журналист провоцировал фанатов на матче;
3) футболисты кричали в мегафон про убей серба;
4) баннер с Косово на трибунах;
5) оскорбительные кричалки фанатов про Сербию.
Как хорошо, что Россию не допустили до евро, получается.
Когда создаёшь "свой" мир и порядки, будь готов, что в эту игру можно играть не только в одиночку.
Тут чисто балканские разборки ну и то что Албанцы так и остались с чувством неполноценности