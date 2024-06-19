Сафонов об ЛЧ с «ПСЖ»: «Выиграем, ну а чего нет-то? Попробуем точно. Будет прекрасно – если в один год с чемпионством «Краснодара»
Матвей Сафонов верит в победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов.
Бывший голкипер «Краснодара» присоединился к парижскому клубу в этом месяце.
– Ты знаешь, да, какая главная мечта и цель «ПСЖ» уже больше десяти лет?
– Ну, ЛЧ выиграть?
– Да, Лигу чемпионов выиграть.
– Выиграем.
– Выиграете?
– Ну а чего нет-то? Попробуем точно.
– Скажи, что случится раньше – «ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов или «Краснодар» чемпионат России?
– Ну, будет прекрасно, если это будет в один год и одновременно. Получается, сначала заканчивается сезон, а потом финал Лиги чемпионов. Получается, раньше «Краснодар» станет.
– Чемпионом?
– Ну, получается, сначала «Краснодар» становится, а через неделю там Лига чемпионов, финал. Правильно же, такое расписание?
– Да-да-да.
– Ну, получается так. Ну да, да – сказал Сафонов в беседе с Нобелем Арустамяном.
Неймар❌️
Месси❌️
Мбаппе❌️
Сафонов✅️
но, ничего, поживет еще, помудреет. Как говорил Кобейн: "Никто не умрет девственником, жизнь всех поимеет" (с)
посмотрят там на Мотю и отправят в аренду в Ференцварош)))
Пыль Парижа - это прах.
Всюду кровь - на лилльской ткани,
На брабантских кружевах.
Если сам вам шпаги дал,
Как могу остановить я
В грудь влетающий металл,
Кровопролитье, кровопролитье?