Сафонов об ЛЧ с «ПСЖ»: «Выиграем, ну а чего нет-то? Попробуем точно. Будет прекрасно – если в один год с чемпионством «Краснодара»

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Краснодар Нобель Арустамян Матвей Сафонов Футбол

Матвей Сафонов верит в победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

Бывший голкипер «Краснодара» присоединился к парижскому клубу в этом месяце.

– Ты знаешь, да, какая главная мечта и цель «ПСЖ» уже больше десяти лет?

– Ну, ЛЧ выиграть?

– Да, Лигу чемпионов выиграть.

– Выиграем.

– Выиграете?

– Ну а чего нет-то? Попробуем точно.

– Скажи, что случится раньше – «ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов или «Краснодар» чемпионат России?

– Ну, будет прекрасно, если это будет в один год и одновременно. Получается, сначала заканчивается сезон, а потом финал Лиги чемпионов. Получается, раньше «Краснодар» станет.

– Чемпионом?

– Ну, получается, сначала «Краснодар» становится, а через неделю там Лига чемпионов, финал. Правильно же, такое расписание?

– Да-да-да.

– Ну, получается так. Ну да, да – сказал Сафонов в беседе с Нобелем Арустамяном.

 

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48 комментариев
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чет он не на шутку раздухарился. самоуверенность так и прет

но, ничего, поживет еще, помудреет. Как говорил Кобейн: "Никто не умрет девственником, жизнь всех поимеет" (с)
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То есть никогда
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Ответ Inside 88 LW
Комментарий скрыт
Если не шарите, то и не стоит писать на сей счет. Особенно такую несуразицу. Лучше бы последний абзац просто оставили и все были поняли Ваш посыл.
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Когда человек много говорит - это не к добру!
посмотрят там на Мотю и отправят в аренду в Ференцварош)))
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Ответ Groondler
чет он не на шутку раздухарился. самоуверенность так и прет но, ничего, поживет еще, помудреет. Как говорил Кобейн: "Никто не умрет девственником, жизнь всех поимеет" (с)
Нормальная уверенность здорового человека. Особенно для вратаря это важно. Главное словами не разбрасываться а делом подтверждать)))
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Что этот «сосланный в будущем в аренду в Гавр» голкипер позволяет ?)
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Ответ Inside 88 LW
Комментарий скрыт
Зачем мне надо что-то обосновывать за незнакомого мне человека? Я Вам пишу про то, что не стоит писать про политику, а Вы мне про Ерему. В этом переходе точно никакой политики нет.
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Матвей в финале выйдет на серию пенальти и отобьет все удары, получив бонусом от клуба квартиру в… Краснодаре!
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значит никогда не выиграют лч )
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Надежды юношей питают...
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За сезон пару раз на поле появится в низших стадиях кубка,сразу поскромнее станет.
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Шпаги наголо, дворяне!
Пыль Парижа - это прах.
Всюду кровь - на лилльской ткани,
На брабантских кружевах.

Если сам вам шпаги дал,
Как могу остановить я
В грудь влетающий металл,
Кровопролитье, кровопролитье?
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В целом не имею ничего против. Краснодар самый оптимальный вариант, чтобы прервать нашу гегемонию (рано или поздно это все равно случится).
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Ответ Тюменец
Матвей в финале выйдет на серию пенальти и отобьет все удары, получив бонусом от клуба квартиру в… Краснодаре!
В Париже, на Елисейских полях!
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Ответ Inside 88 LW
Комментарий скрыт
Брикс если бы то уехал в Мумбаи Сити
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Еще ни одной тренировки не провел...уже ЛЧ выигрывать собрался...
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Ответ Inihof
об ЛЧ с «ПСЖ». Совсем наплевать на правила правописания?
Косяк автора, а к Моте какие претензии?
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Краснодар, равно, как и Динамо, отличный шанс завоевать чемпионство упустил. Пройдут годы.....
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Никогда?
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Ух, белые и пушистые облака, да розовые пони и синее небо.
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Остапа понесло...
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Блин, это проклятие посильнее динамовского.
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О ЛЧ,а не *об*.
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Вот будет хохма, если после 1 июля ПСЖ его в аренду отправит в какой нибудь клуб второй лиги))
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об ЛЧ с «ПСЖ». Совсем наплевать на правила правописания?
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Он совсем недалёкий...
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Ну если Краснодар станет чемпионом, то почему бы не ПеЭСЖЭ выиграть лч🤣
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