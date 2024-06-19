Сафонов об ЛЧ с «ПСЖ»: «Выиграем, ну а чего нет-то? Попробуем точно. Будет прекрасно – если в один год с чемпионством «Краснодара»

Матвей Сафонов верит в победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

Бывший голкипер « » присоединился к парижскому клубу в этом месяце.

– Ты знаешь, да, какая главная мечта и цель « » уже больше десяти лет?

– Ну, ЛЧ выиграть?

– Да, Лигу чемпионов выиграть.

– Выиграем.

– Выиграете?

– Ну а чего нет-то? Попробуем точно.

– Скажи, что случится раньше – «ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов или «Краснодар» чемпионат России?

– Ну, будет прекрасно, если это будет в один год и одновременно. Получается, сначала заканчивается сезон, а потом финал чемпионов. Получается, раньше «Краснодар» станет.

– Чемпионом?

– Ну, получается, сначала «Краснодар» становится, а через неделю там Лига чемпионов, финал. Правильно же, такое расписание?

– Да-да-да.

– Ну, получается так. Ну да, да – сказал в беседе с .