Юрист Сафонова о деле об алиментах: «Оказалось не таким, как подавали в прессе. «ПСЖ» спокойно отреагировал. Трансфер никогда не был под угрозой и до сих пор не таков»

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция светская хроника Краснодар Матвей Сафонов деньги Футбол

Юрист Матвея Сафонова рассказал о влиянии дела об алиментах на трансфер в «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что Сафонову запретили выезд из России из‑за долгов по алиментам а 60 млн рублей. Затем утверждалось, что с 25-летнего футболиста сняли запрет на выезд из РФ после оплаты 21 935 рублей долга по алиментам.

Вскоре Сафонов перешел из «Краснодара» в «ПСЖ».

– Твоя реакция на новости светской хроники о судебных разбирательствах Сафонова с бывшей женой?

– Первая реакция: «Не может быть, надо разобраться». Но когда мы разобрались, ситуация оказалась не такой, как ее подавали в прессе.

На самом деле было постановление пристава, но на достаточно маленькую, техническую сумму. Я не имею права лезть в подробности судебного процесса.

Мое участие было в том, что «ПСЖ» озаботился этим вопросом. Они вышли на связь вечером того же дня. Мы поговорили, я объяснил ситуацию. На следующий сделали звонок с «ПСЖ» и Матвеем, он объяснил ситуацию.

В «ПСЖ» достаточно спокойно отреагировали, сказали: «Все ок, разреши ситуацию. Попроси адвокатов, пусть получат документ о том, что тебе можно выезжать за границу. И никаких проблем».

Но я могу сказать, что трансфер Матвея никогда не был под угрозой и до сих пор не является таковым, – сказал Юрий Зайцев, юрист Сафонова в сделке с «ПСЖ», на ютуб-канале Нобеля Арустамяна.

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6 комментариев
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красава, дождался официальных фото и постов в инсте, и прокомментировал!
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Записывал третьего ребёнка, приезжаю в обед в загс там народу тьма.
Разворачиваюсь, хочу уйти, мне старушка в очках - вы что хотели? Записать ребёнка говорю, но сегодня видимо не судьба.
Она мне, проходите в кабинет номер 6.
А это куда, спрашиваю о других всех людях.
- это разводятся. 🙄🤢
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Под такими постами уже нет обсуждений, не так интересно)
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Теперь можно официально сказать, что юрист бывшей Сафонова - клоун!
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Париж столица любви, там алименты не тема
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