Юрист Сафонова о деле об алиментах: «Оказалось не таким, как подавали в прессе. «ПСЖ» спокойно отреагировал. Трансфер никогда не был под угрозой и до сих пор не таков»

Юрист Матвея Сафонова рассказал о влиянии дела об алиментах на трансфер в «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что запретили выезд из России из‑за долгов по алиментам а 60 млн рублей. Затем утверждалось, что с 25-летнего футболиста сняли запрет на выезд из РФ после оплаты 21 935 рублей долга по алиментам.

Вскоре Сафонов перешел из « » в « ».

– Твоя реакция на новости светской хроники о судебных разбирательствах Сафонова с бывшей женой?

– Первая реакция: «Не может быть, надо разобраться». Но когда мы разобрались, ситуация оказалась не такой, как ее подавали в прессе.

На самом деле было постановление пристава, но на достаточно маленькую, техническую сумму. Я не имею права лезть в подробности судебного процесса.

Мое участие было в том, что «ПСЖ» озаботился этим вопросом. Они вышли на связь вечером того же дня. Мы поговорили, я объяснил ситуацию. На следующий сделали звонок с «ПСЖ» и , он объяснил ситуацию.

В «ПСЖ» достаточно спокойно отреагировали, сказали: «Все ок, разреши ситуацию. Попроси адвокатов, пусть получат документ о том, что тебе можно выезжать за границу. И никаких проблем».

Но я могу сказать, что трансфер Матвея никогда не был под угрозой и до сих пор не является таковым, – сказал Юрий Зайцев, юрист Сафонова в сделке с «ПСЖ», на ютуб-канале Нобеля Арустамяна.